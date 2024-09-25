На Ватикан усиливается давление, поскольку епископская конференция выступает за диаконат для женщин

В рамках Римско-католической церкви мужчины являются единственными, кому разрешено становиться священниками или диаконами. Конференция немецких епископов стремится продвигать равенство и потенциально менять эту традицию на предстоящем Синоде епископов. Они оптимистично смотрят на возможность прогресса во время этого события.

Георг Бетцинг, глава Конференции немецких епископов, выразил оптимизм в отношении возможности допуска женщин к рукоположению в диаконы на предстоящем Синоде епископов Римско-католической церкви. "Я искренне надеюсь, что Римско-католическая церковь разрешит рукоположение женщин в диаконы", - сказал Бетцинг во время осеннего собрания для около 60 католических епископов Германии, собравшихся в Фульде. "Мы накопили множество доводов в ходе Синодального пути, которые поддерживают это. Я вижу, что призвание женщин к этой службе в церкви налицо, признается и культивируется".

В Римско-католической церкви мужчины традиционно разрешены к становлению священниками, а диаконы - единственные, кому разрешено входить в диаконат. Диаконы могут проводить свадьбы и похороны, но не имеют права вести мессу. В отличие от священников, они могут быть женаты.

Бетцинг охарактеризовал вопрос о женском диаконате как "деликатный" для Римско-католической церкви в целом. "Однако церковь доказала свою способность решать подобные сложные вопросы в прошлом". Возможны децентрализованные меры, и решение может быть передано соответствующим конференциям епископов, как и мужской диаконат варьируется в разных регионах церкви. "Почему бы не применить этот подход к женскому диаконату? Я искренне этого хочу", - сказал Бетцинг.

Первые миряне-католики на Синоде епископов

Интеграция женщин является основным и определяющим вопросом для Римско-католической церкви в будущем. "Я считаю, что мы не можем обойти этот вопрос. Синод должен будет рассмотреть его, иначе он не оправдает ожиданий Папы Франциска, которые он возлагает на него во всем мире".

Синод епископов является одним из основных реформаторских инициатив Папы Франциска. Он провел свою первую сессию в прошлом году и должен завершиться вторым раундом обсуждений к концу октября.

Среди 360 участников Римского Синода епископов впервые присутствуют миряне-католики, в том числе около 50 женщин. Синодальный путь - это реформаторская инициатива немецких католиков, которая вызвала много скепсиса в Ватикане.

Синодальный путь, реформаторская инициатива немецких католиков, представил множество доводов в пользу рассмотрения рукоположения женщин в диаконы, оспаривая традиционную точку зрения Римско-католической церкви, согласно которой только мужчины могут становиться священниками и диаконами. Интеграция мирян-католиков, в том числе женщин, в Синод епископов, основная реформаторская инициатива, возглавляемая Папой Франциском, сигнализирует о возможном сдвиге в позиции церкви по этому вопросу.

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