На Украине и на Гавайях подозреваемый в покушении на Трампа, проявляя странные действия, показал очевидную "надутую самооценку".

58-летний строитель из Хонолулу по имени Райан Уэсли Раут утверждал, что провел несколько месяцев в Украине, пытаясь завербовать иностранных бойцов из Афганистана. В Twitter он призывал президента Байдена отправить все доступное вооружение в Украину и давал советы по военной тактике президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Однако его хвастливое онлайн-обращение, казалось, противоречило его реальным достижениям. В интервью прошлого года он признался, что не смог получить визы для афганских бойцов, которых он утверждал, что готов отправить в Украину. Более того, украинский военный чиновник выразил скептицизм, считая его стратегии "бредовыми".

За пределами своей виртуальной платформы Раут управлял небольшим бизнесом по строительству мини-домов в пригороде Гонолулу и писал письма в свою местную газету, выражая озабоченность по поводу палаточных городков бездомных, граффити на туннеле на Оаху и спор о пешеходной тропе.

Его онлайн-общение с Байденом, Зеленским и другими влиятельными фигурами, похоже, осталось незамеченным. Это относительное безвестность продолжалось до его ареста во Флориде на этой неделе после обвинений в том, что он ждал у гольф-клуба Трампа в Пам-Бич с автоматом. Авторитеты заявили, что секретный агент заметил ствол с оптическим прицелом, выглядывающий из-за забора, когда Трамп играл в гольф. Агент выстрелил, и Раут, по-видимому, убежал, не ответив. Раут был задержан и предстал перед судом по обвинению, в том числе в незаконном владении огнестрельным оружием как ранее судимый преступник и в незаконном владении огнестрельным оружием с стертым серийным номером.

Онлайн-боец

До предполагаемой попытки убийства Раут имел историю публичных споров в онлайн-пространстве и проявлял сильную приверженность поддержке Украины в ее борьбе против России.

Раут присоединился к Twitter в январе 2020 года, и архивные записи показали, что он активно обсуждал политику. В одном из постов 2020 года он выразил поддержку Трампу в 2016 году, но выразил разочарование бывшим президентом, заявив: "Я и весь мир надеялись, что президент Трамп будет другим и превосходить кандидата, но, к сожалению, все были разочарованы, и, похоже, вы становитесь хуже". Недавно он предложил, чтобы девиз кампании Трампа звучал как "сделайте американцев рабами снова".

Раут также сделал небольшие пожертвования в кампании демократических кандидатов в президенты, таких как Тулси Габбард, Бето О'Рурк, Том Стир, Элизабет Уоррен и Эндрю Янг, согласно данным Федеральной комиссии по выборам. Его твиты того периода содержали критику тогдашнего кандидата Джо Байдена как "сонного Джо" и насмешки над его предполагаемой отсутствием убеждений и идей.

Раут даже пытался связаться с мировыми лидерами уже в 2020 году, когда он неоднократно отправлял сообщения северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну в Twitter. В одном из таких сообщений он пригласил его в отпуск в Гавайи, написав: "Мы бы хотели вас здесь развлечь... Я лидер здесь и могу организовать всю поездку. Пожалуйста, приходите".

В дни, предшествовавшие и последовавшие за вторжением России в Украину в феврале 2022 года, Раут сделал множество твитов о конфликте. "Я готов отправиться в Украину и сражаться и умереть", - написал он в одном из постов.

Кроме того, он напрямую обращался к Зеленскому, призывая к гражданской поддержке, заявляя: "МЫ МОЖЕМ ПРИВЛЕЧЬ ТЫСЯЧИ ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ К ВАШЕЙ БОРЬБЕ - Я ГОТОВ БЫТЬ ПРИМЕРОМ - Я БУДУ ЛЕТЕТЬ ИЗ АМЕРИКИ И БОРОТЬСЯ С ВАМИ... ПОЖАЛУЙСТА, УДЕЛИТЕ ВРЕМЯ НА ОТВЕТ". Зеленский, похоже, не ответил на это сообщение.

Американец в Киеве

Несмотря на заявление о желании помочь Украине, реальный вклад Раута, казалось, был минимальным. Интервью с несколькими людьми, которые с ним встречались в Украине, а также фотографии в социальных сетях, подтвердили, что он посетил страну в апреле 2022 года. Фотографии, геолокализованные CNN, показали Раута, позирующего с плакатами в поддержку Украины, а также с большим количеством дронов на Майдане в Киеве. Страница GoFundMe, созданная его невестой Кэтрин Шэффер, стремилась собрать 2500 долларов на тактическое снаряжение, проживание и припасы для волонтеров. Страница заявила, что Раут уже организовал поставку 120 дронов на передовую, но CNN не смогли подтвердить эти утверждения.

В интервью The New York Times и Semafor прошлого года Раут рассказывал о своих efforts по поддержке Украины, в том числе о попытках завербовать бойцов из Афганистана. Он выразил разочарование медленным прогрессом своих инициатив, упомянув Semafor, что в разговорах с украинскими чиновниками "ему кричали все".

Представитель командования сухопутных войск Украины сказал CNN, что Раут неоднократно связывался с командованием, но он никогда не был частью военного подразделения, где сражались иностранные добровольцы.

Мы можем подтвердить, что этот человек неоднократно связывался с нами онлайн. Наиболее подходящее описание для его сообщений - это нереалистичные предложения, сказал офицер Олег Шогури. Он предлагал поставлять нам множество рекрутов из разных стран, но было очевидно, что его предложения нереалистичны. Мы решили не отвечать, так как не было ничего, на что стоило отвечать. Он никогда не был связан с Легионом и никогда не сотрудничал с нами ни в каком качестве.

Журналист Майкл Васюра, который встретил и поговорил с этим человеком в Украине в 2022 году, сказал: "После того, как его попытки присоединиться к Международному легиону Украины были отклонены, он создал импровизированный мемориал в Киеве для иностранных солдат, погибших в конфликте".

Он был там каждый день, – сказал Васюра. Общаться с ним было ясно, что вы не разговариваете с обычным человеком. Его можно было бы описать как маниакального. Он был невероятно предан. Все это он делал на свой страх и риск, потому что ему было небезразлично дело и он был невероятно предан этой причине, что он фактически разбивал лагерь в чужой стране.

Евлин Ашенбреннер, американская гражданка, которая служила в Международном легионе Украины в течение двух лет, сообщила CNN, что они неоднократно советовали этому индивидууму использовать официальные каналы для найма людей, чтобы сражаться в Украине, но он просто отказывался слушать. Ашенбреннер показала CNN несколько сообщений, которые они обменивались с этим индивидуумом, в которых он выражал разочарование тем, что, по его мнению, Украина не хочет принимать его помощь.

У него, казалось, была эта грандиозная иллюзия, – сказал Ашенбреннер. "Я сказал: 'Все, что ты делаешь, это создаешь головную боль для всех... у легиона уже есть сайт для найма, нет необходимости делать это'".

Райан О'Лири, американский ветеран Армии Национальной Гвардии, который сражается в Украине и встретил этого человека в 2022 году, описал его как "странного".

"Я нашел его безобидным, но не тем человеком, который должен быть в зоне войны, так как он был рассеян умственно", – сказал О'Лири.

В прошлом году этот человек, казалось, написал книгу о войне – "Невыигрышная война Украины: фатальный недостаток демократии, мировое забвение и глобальный гражданин – Тайвань, Афганистан, Северная Корея и конец человечества" – и продавал цифровую версию на Amazon за $2,99. В книге он критиковал Трампа как "идиота", "балабола" и "дурака" и, похоже, ссылался на свою прежнюю поддержку Трампа, написав: "Я достаточно мужчина, чтобы сказать, что я ошибся и совершил ужасную ошибку".

В то же время этот человек также поддерживал Тайвань. Этот человек утверждал в онлайн-публикациях, что он был вовлечен в "Иностранный легион Тайваня", группу, якобы вербующую иностранных военных для борьбы за Тайвань в случае войны с Китаем. Однако несколько человек, перечисленные в качестве сторонников на сайте группы, сообщили CNN, что они не знают о легионе или его деятельности, и некоторые никогда не слышали об этом человеке раньше.

Журналист Newsweek Romania Ремус Цернеа, один из людей, перечисленных на сайте, сообщил CNN, что он встретил этого человека на площади Майдан в Киеве в июне 2022 года. Цернеа интервьюировал этого человека о его efforts по поддержке Украины, и этот человек сказал: "Для меня многие другие конфликты серые, но этот конфликт определенно черно-белый. Это о добре против зла".

Примерно через год Цернеа сказал, что он снова встретил этого человека и вспомнил, что он был разочарован тем, что больше иностранцев не пришли помочь Украине. Цернеа сказал, что был шокирован, узнав, что этот человек был арестован в связи с попыткой убийства Трампа.

"Для меня это сюрприз, потому что я воспринимал его как идеалистического, невинного, настоящего человека, без каких-либо убийственных инстинктов", – сказал Цернеа.

История нестабильности

Тем не менее, в годы перед своими международными начинаниями этот человек имел историю встреч с законом в родном Северной Каролине.

В 2002 году газета Greensboro News and Record сообщила, что этого человека арестовали после того, как он забаррикадировался в местном бизнесе с пулеметом.

Дела суда показывают, что он был обвинён в преступном владении оружием массового уничтожения, среди других обвинений, и признал себя виновным.

Трейси Фулк, полицейский офицер Гринсборо в то время, сообщил CNN, что инцидент начался, когда она остановила этого человека для проверки. Она утверждала, что увидела оружие в его машине, и после того, как она достала своё оружие, он уехал и въехал в свой бизнес. Это привело к осаде со стороны специальной команды полиции, и этот человек в конце концов сдался, сказал Фулк.

"Он был угрожающим индивидуумом", – сказала она, добавив, что он был хорошо известен местным правоохранительным органам. Но когда он был арестован, она вспомнила, что "он был очень тихим и не сказал много во время моего общения с ним".

В последующие годы, согласно делам суда, этот человек столкнулся с множеством менее серьезных уголовных обвинений, многие из которых были впоследствии сняты. Он был обвинен в нескольких случаях написания бесполезных чеков, и признал себя виновным по одному такому обвинению в 2003 году. В 2009 и 2010 годах он был обвинен в хранении контролируемых веществ и хранении краденого автомобиля, оба из которых были сняты, и был признан виновным в хранении краденого имущества, за что получил три года условного срока.

Подозреваемый в якобы заговоре с целью убийства также, похоже, испытывал финансовые трудности – судьи приказали ему выплатить десятки тысяч долларов истцам в различных гражданских судебных процессах, поданных против него, и государственные и федеральные власти неоднократно обвиняли его в несвоевременной уплате налогов.

Проблемы с законом этого человека резко контрастируют с его первоначальным представлением в СМИ: 25-летнего Роута представили как местного героя в статье Greensboro News and Record 1991 года, якобы преследуя и противостоящего подозреваемого в изнасиловании. Роута наградили местные правоохранительные органы за его действия и назвали "супер-гражданином, если не супер-героем" газетой.

Недавно он переехал на Гавайи, проживая в прибрежном городе Ка‘а‘ава, с населением около 1200 человек, на севере острова Оаху, согласно общедоступным записям.

Роут, имея опыт в кровельных работах, основал строительную компанию, специализирующуюся на возведении небольших домов. Он получил признание в газете Honolulu Star-Advertiser в 2019 году за свои усилия по обеспечению жильем бездомных Гавайев. Веб-сайт его компании, содержащий фотографии и видео Роута, строящего базовые дома, по-видимому, из фанеры, заявляет, что его цель состояла в том, чтобы "предоставить решения нашим собственным проблемам прямо здесь на острове".

Житель Гавайев, оставивший отрицательный отзыв о компании Роута в Facebook, поделился с CNN своим дискомфортом от ответа Роута на критику. Сайли Ливи, владелец компании по производству ванили, заявил, что заплатил Роуту $3800 вперед за постройку трейлера для своего бизнеса, но при посещении мастерской Роута для проверки проекта обнаружил, что он не соответствует стандартам. Когда он запросил улучшения, Ливи сказал, что Рouth стал раздражительным.

"Он просто начал что-то бормотать о том, что 'Вы думаете, что из-за денег вы лучше меня?' Я решил, может быть, я просто оставлю это ради моей семьи", - сказал Ливи.

Роут также написал несколько писем в редакцию, опубликованных в газете Star-Advertiser, обещая внести свой труд в строительство домов для бездомных, критикуя план сноса устаревшего спортивного стадиона как "нависшую катастрофу" и осуждая рабочих за неисправность ям на дорогах.

Казалось, он даже подумывал баллотироваться на пост мэра Гонолулу в этом году. Самостоятельный сайт "Голосуйте за Райана Роута", содержащий контактную информацию, соответствующую Роуту, содержит более 70 записей, обсуждающих взгляды Роута на доступность исторических мест, кризис жилья на острове, его предложенную "войну против термитов" и проблемы, вызванные петухами. В записях, в основном загруженных этим летом, Роут описал себя как человека, всю жизнь воздерживающегося от алкоголя, и сказал, что провел восемь месяцев на Украине.

"Мы должны двигаться вперед с логическим руководством, которое поддерживает тех, кто стремится к великим вещам", - написал Роут в одной записи. Он не появился на избирательном бюллетене во время выборов мэра в прошлом месяце.

Старший сын Роута, Оран, сообщил CNN по тексту, что Рouth был любящим и ответственным отцом и трудолюбивым человеком.

"Я не знаю, что произошло во Флориде, и я надеюсь, что все это просто преувеличено. Это не похоже на человека, которого я знаю, чтобы он участвовал в чем-то сумасшедшем, не говоря уже о насилии", - написал младший Рouth.

В этом отчете приняли участие корреспонденты CNN Paradise Afshar, Nelli Black, Benjamin Brown, Scott Glover, Lex Harvey, Winter Hawk, Rob Kuznia, Kyung Lah, Daniel Medina, Gianluca Mezzofiore, Rob Picheta, Majlie de Puy Kamp, Sabrina Shulman, Teele Rebane, Adam Renton и Jessie Yeung.

После выражения разочарования бывшим президентом Трампом и размещения спорных политических заявлений в Twitter Рouth также сделал скромные пожертвования в пользу демократических кандидатов в президенты, таких как Тулси Габбард и Элизабет Уоррен.

Несмотря на свои онлайн-контакты с мировыми лидерами, реальное влияние Роута на Украине было минимальным, с украинскими военными чиновниками, считающими его стратегии "бредовыми".

Читайте также: