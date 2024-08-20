- На собрании демократов Байден произнес свою речь.

Чикаго (AP) – Поддерживатели отстранённого лидера демократов Джо Байдена праздновали его возвращение на съезде в Чикаго. Зал взорвался аплодисментами, когда 81-летний Байден произносил речь, подчёркивая свои достижения на посту президента и призывая партию поддержать нового кандидата в президенты Камалу Харрис. "Америка", - заявил Байден, цитируя строки песни, "я отдал тебе всё, что мог".

Байден, который отказался баллотироваться на второй срок в июле, был сопровождён своей семьёй. Проникновенное вступление Эшли вызвало слёзы у демократов - Байден вытер глаза платком. "Для меня было честью служить вам в качестве президента. Я ценю эту роль, но я ценю свою страну ещё больше", - сказал он.

Харрис высоко оценила Байдена как человека чести и силы. "Выбор Камалы был моим первым шагом (...) когда я начал свою кампанию. Это было самое мудрое решение, которое я когда-либо принимал в своей карьере", - заявила она. Двое сформировали тесные отношения, добавила она. "Она настойчива, она опытна и воплощает непоколебимую честь".

59-летней Харрис предстоит встретиться с республиканцем Дональдом Трампом на выборах 3 ноября. Её напарником является Тим Уолз. Как действующий президент, Байден будет служить до инаугурации в январе, что ознаменует конец его длительной политической карьеры. Съезд демократов служит платформой для Байдена, чтобы примириться со своей партией после напряжённых недель.

Первая леди выразила свою любовь

Первая леди Джилл Байден открыто выразила свою любовь к мужу на сцене. "Джо и я вместе уже почти полвека, и всё ещё есть моменты, которые возрождают мою любовь к нему", - поделилась она. Она приписала эти моменты действиям мужа, мотивированным чем-то большим, чем он сам, например, его решение уйти с поста президента.

Харрис неожиданно появилась, выразив благодарность за "замечательное руководство" Байдена на протяжении многих лет. Она была "вечно благодарна" за его службу нации и его продолжающиеся усилия для Америки.

Клинтон представляет Харрис как пионера

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон задала другой тон в первый день четырёхдневного мероприятия. Она похвалила назначение Харрис как значительный прорыв для нации. Америка стоит на пороге разрушения самого высокого и самого твёрдого стеклянного потолка, заявила Клинтон, будучи первой женщиной-кандидатом от основной партии в 2016 году.

"Мы пишем новую главу в истории Америки", - сказала 76-летняя Клинтон. Харрис стремится стать первой женщиной-президентом в истории США - Клинтон была первой женщиной-кандидатом от основной партии в 2016 году. Хотя она стремилась стать первой женщиной в Овальном кабинете, она проиграла своему республиканскому сопернику, Трампу.

Демонстрации сопровождают начало съезда

В понедельник прошли масштабные про-палестинские протесты вокруг съезда демократов. Тысячи людей присоединились к маршу к месту проведения мероприятия днём, протестуя против действий израильской армии в Газе и военной поддержки США Израиля.

Поддержанный различными организациями протест привлёк значительное полицейское присутствие, охраняющее марш. CNN сообщает, ссылаясь на источники в полиции, что четверо человек были задержаны за нарушение барьера безопасности возле места проведения мероприятия. В целом, демонстрация оставалась мирной.

США будут внимательно следить за избирательной борьбой между Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом 3 ноября. Несмотря на уход с поста президента, Джо Байден продолжит служить до инаугурации в январе, что ознаменует конец его длительной политической карьеры в США.

Читайте также: