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ПолитикаНовостиХДС

На решение о голосовании по предложенной резолюции повлияла позиция Комитета по экономическим и валютным вопросам и промышленной политике.

Опрос перед выборами в Саксонии и Тюрингии показывает, что партия БСВ Сашенегкт прогнозируется получить двузначные голоса. В частности, ведущие партии демонстрируют разные уровни поддержки в этих двух землях.

 and  Ann Bradley
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Ближайшие выборы в Саксонии и Тюрингии по опросам предсказывают двузначную поддержку BSW.
Ближайшие выборы в Саксонии и Тюрингии по опросам предсказывают двузначную поддержку BSW.

- На решение о голосовании по предложенной резолюции повлияла позиция Комитета по экономическим и валютным вопросам и промышленной политике.

В выборах в Саксонии и Тюрингии 1 сентября прогнозируется, что Прогрессивный альянс и социальная справедливость (ПАСЖ), возглавляемый Сахрой Вагенкнехт, наберет двузначное количество голосов. Согласно опросу, проведенному Forsa от имени "Штерн" и RTL в обоих регионах, новая партия может получить 13% в Саксонии и 18% в Тюрингии.

В Саксонии Христианско-демократический союз (ХДС) в настоящее время имеет 33% голосов, что делает его ведущей силой. Альтернатива для Германии (АфД) следует близко с 30%, в то время как ПАСЖ занимает третье место с впечатляющим результатом. Социал-демократы (СДПГ) и "Зеленые" оба получат места в земельном парламенте с 6% голосов каждый, в то время как "Левые" не дотянут до 3%. Остальные 9% голосов будут разделены между другими партиями, в том числе Свободными демократами (СвДП) с менее чем 3%.

Это может потенциально открыть дорогу для продолжения черно-зелено-красной коалиции в Саксонии, если проигнорировать погрешность в три процентных пункта.

В Тюрингии АфД в настоящее время лидирует с 30%, за ней следуют ХДС с 21% и ПАСЖ. "Левые", которые в настоящее время возглавляют премьер-министром Бодо Рамелов, опрашиваются всего на 13%. СДПГ получит место в земельном парламенте с 7% голосов, в то время как "Зеленые" не пройдут с 4%. Остальные 7% голосов будут разделены между другими партиями, в том числе СвДП с менее чем 3%.

Интересно, что в обоих регионах действующие премьер-министры имеют более высокие рейтинги одобрения, чем их партии. На прямых выборах в Саксонии Михаэль Креtschmer (ХДС) получил бы 50% голосов. Всего 14% проголосовали бы за Йорга Урбана от АфД, а всего 2% - за Сабину Циммерманн от ПАСЖ.

В Тюрингии Бодо Рамелов ("Левые") получил бы 42% голосов. 16% поддержали бы Йорга Хокке (АфД), 10% - Марио Войта (ХДС), а 6% - Кати Вольф (ПАСЖ).

Стоит отметить, что все опросы содержат элемент неопределенности, особенно с учетом снижения лояльности к партиям и тенденции к позднему принятию решений, что делает интерпретацию данных, собранных опросными институтами, сложной задачей. Опросы отражают политическую обстановку только в момент опроса и не предсказывают окончательный результат выборов.

В контексте политической обстановки в Саксонии ХДС продолжает занимать значительное положение с 33% голосов, что делает его доминирующей силой. В Тюрингии, несмотря на третье место с 18%, Прогрессивный альянс и социальная справедливость (ПАСЖ) ожидается, что он окажет сильное давление на лидирующую АфД и ХДС.

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