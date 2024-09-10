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На производственном заводе Samsung в Южной Индии произошел сбой

 and  John Stellmacher
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На производственном заводе Samsung в Южной Индии произошел сбой

На Samsung'е наблюдается неспокойствие из-за забастовки на значительном индийском заводе. Во вторник более 300 сотрудников второй день подряд вышли на улицы, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Этот завод является одним из двух предприятий Samsung в Индии, принадлежащих южнокорейскому гиганту. Здесь работают около 1800 человек, производящих электронные изделия. Несмотря на свой масштаб, он приносит 20-30% годового дохода Samsung в Индии, по данным двух осведомленных источников. В понедельник около половины ежедневного производства завода было нарушено из-за этой забастовки.

Компания не прокомментировала ситуацию. Как ведущий бренд потребительской электроники в Индии, Samsung считает субконтинент важным рынком.

Забастовка на индийском заводе привела к значительному нарушению ежедневного производства Samsung, afecting approximately half of the production on Monday. В результате южнокорейский гигант может понести финансовые потери, учитывая, что завод вносит значительный вклад в их годовой доход в Индии.

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