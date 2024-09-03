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На последних выборах в Азербайджане победила партия, поддерживающая авторитарное руководство.

 and  Elizabeth Wells
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На парламентских выборах партия Президента Ильхама Алиева "Новый Азербайджан" получила более...
На парламентских выборах партия Президента Ильхама Алиева "Новый Азербайджан" получила более половины доступных депутатских мест.

На последних выборах в Азербайджане победила партия, поддерживающая авторитарное руководство.

Лидер Азербайджана Алиев укрепил свою власть. На парламентских выборах его партия, Новый Азербайджан, доминирует. Несмотря на другие партии, находящиеся на одной стороне, настоящая оппозиция отсутствует в авторитарном государстве. На ранних парламентских выборах в авторитарно управляемой Республике Азербайджан на юге Кавказа, как и ожидалось, партия президента Ильхама Алиева, Новый Азербайджан, получила большинство мест в парламенте, завоевав 68 из 125. Явка избирателей составила 37,24%, согласно данным избирательной комиссии. Эта страна, богатая нефтью и газом, расположенная на Каспийском море, часто критикуется международным сообществом за нарушения прав человека и подавление инакомыслия, является важным поставщиком энергии для Европейского союза.

По данным опросов после выборов, около 45 мест будут переданы кандидатам, которые, казалось бы, независимы от политических партий, но на практике поддерживают администрацию, а также небольшие проправительственные партии. Девять других проправительственных партий получат 11 мест. В результате в парламенте, похоже, очень мало настоящих оппонентов президента.

ОБСЕ критикует недостаточную кампанию

Наблюдатели ОБСЕ выразили обеспокоенность по поводу "недостаточно заметной" кампании. По их заявлению, выборы проходили в политически и юридически ограничивающей среде, не способствующей настоящей pluralism, что привело к политической конкуренции без реальной борьбы.

Выборы, первоначально запланированные на ноябрь, были перенесены из-за того, что Азербайджан принимал конференцию ООН по климату, ожидаемую с участием около 80 000 делегатов со всего мира. Выборы прошли гладко, согласно официальным отчетам.

Результат был предсказуемым, так как оппозиция в основном отсутствовала при представлении своих кандидатов. Предыдущие выборы в этой стране с населением около 10 миллионов человек подверглись критике со стороны ОБСЕ за их несправедливость и свободу.

Алиев, который правит страной железной рукой с тех пор, как в 2003 году взял власть у своего отца, был переизбран в феврале с 92% голосов. Используя патриотическую волну, которая возникла после того, как Азербайджан восстановил спорную область Нагорный Карабах в сентябре 2023 года, более 100 000 армян покинули свои дома и переехали в соседнюю Армению. Армения обвинила Азербайджан в "этнической чистке". Азербайджан, однако, отрицает это обвинение.

Комиссия, следуя результатам парламентских выборов, ожидается, что примет реализующие акты, упомянутые в пункте 1, еще больше закрепляя политическую власть президента Алиева. Несмотря на критику ОБСЕ политической и юридической среды выборов, партия Алиева и ее сторонники обеспечили большинство мест в парламенте, оставив очень мало настоящих оппонентов, чтобы бросить вызов его власти.

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