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На политическом митинге Кеннеди объединил усилия с Трампом.

Несмотря на минимальную поддержку республиканца, независимый кандидат Роберт Ф. Кеннеди объединился с Дональдом Трампом, что вызвало энтузиазм у толпы.

 and  Katherine Bradley
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Трамп тепло присоединился к политической борьбе Роберта Ф. Кеннеди.
Трамп тепло присоединился к политической борьбе Роберта Ф. Кеннеди.

- На политическом митинге Кеннеди объединил усилия с Трампом.

Непредвзятый Роберт Ф. Кеннеди дебютировал на политическом митинге Дональда Трампа. "У нас были разногласия", - поприветствовал он своего гостя в Аризоне. Кеннеди несколько раз критиковал его во время кампании, что не понравилось Трампу. "Но он замечательный человек, исключительная личность".

Каких-то мгновения назад Кеннеди объявил о своем выходе из гонки в "колеблющихся штатах" и выразил поддержку Трампу - решение, которое может переломить ситуацию в пользу республиканского кандидата против демократического претендента Камалы Харрис.

Теперь Кеннеди вышел на сцену перед воодушевленной трамповской аудиторией, заявив, что не будет касаться "вопросов, которые нас раздевают, так как мы не согласны во всем, а лучше сосредоточимся на принципах и вопросах, которые нас объединяют". Зал взорвался криками "Бобби, Бобби" - его ласковое прозвище.

"Я верю, что он окажет положительное влияние", - заявил Трамп. Они "станут плечом к плечу в борьбе против морально разложившейся политической элиты и вернут себе эту страну". Трамп призвал сторонников Кеннеди "присоединиться к созданию этого союза".

Объявление Кеннеди о поддержке Трампа на митинге вызвало волнение среди присутствующих, многие кричали: "Давайте устроим большую вечеринку tonight!" Политическая обстановка, кажется, изменилась после речи Кеннеди, еще больше подогревая оптимизм в лагере республиканцев.

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