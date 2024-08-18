На первом выступлении на заседании, Байден наблюдал за этим со стороны, а теперь, как действующий президент, он передает свою роль на 13-м мероприятии.

Советник Джо Байден, D-Фолкленд-Хайтс, который не имел роли делегата, также присутствовал, - единственное упоминание о нем, найденное в архивах газет Делавэра.

17 августа Байден выйдет на сцену в конце своего политического пути.

Этот путь начался с того, что он был потенциальным молодым претендентом на пост самого молодого сенатора в Вашингтоне, а закончился тем, что он стал самым старым президентом в истории, изначально стремясь к другому сроку, но теперь готовым наблюдать, как его выбранный преемник становится главным представителем Демократической партии.

Его советники заявили, что во время своей речи он будет решительно отстаивать избрание вице-президента Камалы Харрис в ноябре, представляя бывшего президента Дональда Трампа как угрозу демократии. Байден готовил свою речь с помощью своих ближайших помощников в лагере Дэвид перед своим выступлением.

29-летний юноша, пропустивший заседание совета Нью-Касл округа, чтобы присутствовать на своей первой конференции в 1972 году, вряд ли представлял себе, что он станет действующим президентом, выступающим с трибуны.

Но дебют Байдена на конференции не стал последним. Он посетил 12 конференций за годы.

Сначала его присутствие, возможно, казалось незначительным. Но после того, как он стал сенатором в 1976 году, его повысили до руководителя зала и доверенного лица Джимми Картера, которого он быстро поддержал. Его роль выросла в 1980 году, когда ему было предоставлено раннее вечернее выступление.

Медиа почти не обращали внимания на его речь, но делегаты из его родного штата были впечатлены. Они держали плакат "Байден в '84", призывая его баллотироваться на пост президента.

"Если бы я этого хотел, я думаю, я бы мог это сделать", - сказал он газете "Уилмингтон Морнинг Ньюс".

Но он не хотел этого, настаивал он, и посетил конференцию 1984 года, не претендуя на номинацию.

Его президентская кампания 1988 года закончилась позором, после того как он был вынужден снять свою кандидатуру из-за обвинений в плагиате. Он не посетил конференцию в этом году, восстанавливаясь после операции после разрыва аневризмы мозга. Тем не менее, он получил два голоса за номинацию.

1990-е годы были отмечены большим признанием, в том числе первой речью Байдена в прайм-тайм на сцене конференции в 1996 году, где он поддержал президента Билла Клинтона. Выступая громко, Байден продвигал политику правопорядка того времени.

"Я здесь, чтобы сказать вам одно: Билл Клинтон - лучший друг полицейских в Америке, которого они когда-либо имели", - заявил он в Чикаго.

В 2000 году Байден кампанировал за Аль Гора в Лос-Анджелесе. Но, возможно, чувствуя политические сдвиги, он посеял семена своих собственных президентских амбиций, обратившись к делегатам Айовы за кулисами.

К 2004 году некоторые узнаваемые особенности Байдена проявились в его речи, поддерживающей кандидата Джона Керри. Он начал со строки из Уильяма Батлера Йейтса (с небольшой цитатой): "Мир изменился, он изменился совершенно. Родилась страшная красота".

Кеynote-спикером того года был молодой сенатор штата Иллинойс Барак Обама. К 2008 году Обама стал кандидатом, а Байден - его напарником. Байден получил главное выступление впервые, представленный своим сыном Боу.

Боу был там снова в 2012 году, чтобы официально переизбрать своего отца на пост вице-президента, момент, который привел тогдашнего вице-президента Байдена к слезам. И память о его покойном сыне витала в 2016 году, когда Байден выступил с речью после своего решения не баллотироваться на пост президента после смерти своего сына в предыдущем году.

В 2020 году, после многих лет конференций, поддерживающих других кандидатов от Демократической партии, наконец-то пришла очередь Байдена. COVID-19 помешал ему перед ликующей толпой с дождем из шаров. Но он приспособился, произнеся страстную речь прямо в камеру в почти пустом зале.

В свете своего политического пути отсутствие советника Байдена в роли делегата на конференциях кажется несоответствующим, учитывая его последующую важную роль в качестве лидера Демократической партии.

Взглянув на свой политический путь, речь Байдена на конференции в 2020 году, несмотря на отсутствие традиционной аудитории, продемонстрировала его неугасающую страсть к политике и приверженность своей партии.

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