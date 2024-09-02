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ПолитикаНовостиПарламентские выборы

На парламентских выборах правящая политическая группа Азербайджана выходит победителем.

 and  Ksenia Johnson
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Ильхам Алиев сохранит свою позицию власти.
Ильхам Алиев сохранит свою позицию власти.

На парламентских выборах правящая политическая группа Азербайджана выходит победителем.

Авторитарный президент Ильхам Алиев и его партия "Новый Азербайджан" одержали победу на досрочных парламентских выборах в Азербайджане, согласно заявлению избирательной комиссии. Партия получила 68 мест в 125-местном парламенте, а 45 мест достались независимым кандидатам и 12 - кандидатам от других проправительственных партий.

Лишь один оппозиционный кандидат смог получить место в парламенте. Оппозиционная партия "Мусават" обвинила в "массовых нарушениях", в том числе в случаях многократного голосования. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) планировала опубликовать свои наблюдения позже в понедельник.

За двадцатилетнее правление Алиева ни одни выборы не получили признания международных наблюдателей как справедливые и свободные.

Алиев принял решение провести выборы раньше, чтобы они не совпали с конференцией ООН по климату COP29, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября.

При значительном влиянии Алиева, азербайджанский парламент имеет ограниченное влияние на законодательные дела страны.

Несмотря на обвинения оппозиционной партии "Мусават" в "массовых нарушениях" во время парламентских выборов, партия "Новый Азербайджан" Ильхама Алиева смогла завоевать большинство, получив 68 мест. Это произошло даже несмотря на то, что независимые кандидаты и другие проправительственные партии в совокупности получили 45 и 12 мест соответственно, а единственный оппозиционный кандидат смог получить место в парламенте.

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