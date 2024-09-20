На недавних выборах в Палату представителей, которые прошли в Нью-Джерси, Ламоника МакИвер победила.

МакАйвер выбрана в качестве демократического кандидата на перенасыщенных праймериз, которые пройдут в июле. С 2018 года она является постоянным членом городского совета крупнейшего города Нью-Джерси и также работала директором по персоналу в общеобразовательных школах Монтклера. На своей будущей должности она планирует уделить первостепенное внимание доступности, инфраструктуре, правам на аборты и защите нашей демократии, как она заявила в беседе с Ассошиэйтед Пресс в прошлом году.

Буко на своем сайте предстает как владелец малого бизнеса, сформированный системой опеки. Он выделяет поддержку правоохранительных органов и борьбу с коррупцией как свои главные приоритеты.

10-й округ расположен в основном демократической и в основном черной части северного Нью-Джерси, где республиканцы составляют менее пятой части населения.

2022 год был бурным для демократов в Нью-Джерси, которые контролируют практически всю государственную власть и конгрессменов.

К числу значительных событий этого года относится приговор по обвинению в федеральном взяточничестве демократическому сенатору Менедесу, который отрицает обвинения. Также кажется, что уходит в прошлое популярная когда-то система предпочтительного размещения кандидатов на праймериз, поддерживаемая местными политическими лидерами.

Демократический представитель Ким, претендующий на место Менедеса, и другие демократы подали федеральный иск против этой практики в рамках своей инициативы по отстранению Менедеса, который добровольно ушел в отставку после вынесения приговора.

Платформа кампании МакАйвер в первую очередь подчеркивает защиту нашей демократии, что является критически важным аспектом политики в нынешней политической обстановке. Приговор по обвинению в федеральном взяточничестве демократическому сенатору Менедесу привлек значительное внимание к необходимости борьбы с коррупцией в политике.

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