На недавних выборах в Азербайджане победила партия, связанная с авторитарным лидером.

Алиев твердо удерживает власть в Азербайджане. На парламентских выборах его партия "Новый Азербайджан" заявляет о большинстве мест. Несмотря на другие партии, выровненные, в авторитарной стране настоящей оппозиции не хватает. На досрочных парламентских выборах авторитарной республики Азербайджан, расположенной в Южно-Кавказском регионе, партия президента Ильхама Алиева "Новый Азербайджан" получила 68 из 125 мест в парламенте, как сообщают местные СМИ. Явка избирателей составила 37,24%, согласно данным избирательной комиссии. Богатый поставщик энергии, известный своей эксплуатацией нефти и газа и международной критикой за нарушения прав человека и подавление инакомыслия, имеет значительное влияние на энергоснабжение Европейского Союза. Опросы после выборов показывают, что 45 мест получат кандидаты, которые, несмотря на то, что они называются независимыми, поддерживают правительство в своих действиях, а также небольшие про-государственные партии. 11 мест выделены девяти другим про-государственным партиям. В парламенте практически нет значительной оппозиции президенту. Наблюдатели ОБСЕ критиковали отсутствие предвыборной кампании, заявляя, что досрочные выборы проходили в узком политическом и правовом пространстве, которое не способствует подлинному плюрализму и ведет к односторонней политической конкуренции. Из-за того, что Азербайджан принимал конференцию ООН по климату, которая должна была собрать около 80 000 представителей со всего мира, выборы были перенесены с ноября. По официальным данным, выборы прошли без инцидентов. Результат был предсказуемым, учитывая отсутствие оппозиции во время выборов со своими кандидатами. ОБСЕ неоднократно критиковала прошлые выборы в стране с населением около 10 миллионов человек. Выборы несправедливы и не свободны. Алиев, который правит железной рукой с тех пор, как в 2003 году унаследовал власть от своего отца, был переизбран в феврале с поразительными 92% голосов, используя патриотический порыв после того, как Азербайджан восстановил спорный регион Нагорный Карабах в сентябре 2023 года. Более 100 000 армян покинули свои дома и бежали в соседнюю Армению, а Армения обвинила Азербайджан в "этнической чистке". Азербайджан отрицает это обвинение.

Комиссия, в соответствии с результатами парламентских выборов, скорее всего, примет имплементирующие акты, упомянутые в пункте 1, гарантируя продолжение политической повестки президента Алиева. Учитывая предсказуемый результат выборов и отсутствие значительной оппозиции в парламенте, это, вероятно, не помешает Комиссии реализовать эти акты.

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