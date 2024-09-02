Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВ случае, если в соответствии с настоящим пунктом не будет принято решение о пересмотре, то в соответствии с настоящим пунктом не может быть принято решение о пересмотре.

На недавних выборах в Азербайджане победила партия, связанная с авторитарным лидером.

Редко cidades't кандидатов, выступающих против доминирующей партии

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
На парламентских выборах партия «Новый Азербайджан»Presidenta Ильхама Алиева завоевала более...
На парламентских выборах партия «Новый Азербайджан»Presidenta Ильхама Алиева завоевала более половины доступных мест.

На недавних выборах в Азербайджане победила партия, связанная с авторитарным лидером.

Алиев твердо удерживает власть в Азербайджане. На парламентских выборах его партия "Новый Азербайджан" заявляет о большинстве мест. Несмотря на другие партии, выровненные, в авторитарной стране настоящей оппозиции не хватает. На досрочных парламентских выборах авторитарной республики Азербайджан, расположенной в Южно-Кавказском регионе, партия президента Ильхама Алиева "Новый Азербайджан" получила 68 из 125 мест в парламенте, как сообщают местные СМИ. Явка избирателей составила 37,24%, согласно данным избирательной комиссии. Богатый поставщик энергии, известный своей эксплуатацией нефти и газа и международной критикой за нарушения прав человека и подавление инакомыслия, имеет значительное влияние на энергоснабжение Европейского Союза. Опросы после выборов показывают, что 45 мест получат кандидаты, которые, несмотря на то, что они называются независимыми, поддерживают правительство в своих действиях, а также небольшие про-государственные партии. 11 мест выделены девяти другим про-государственным партиям. В парламенте практически нет значительной оппозиции президенту. Наблюдатели ОБСЕ критиковали отсутствие предвыборной кампании, заявляя, что досрочные выборы проходили в узком политическом и правовом пространстве, которое не способствует подлинному плюрализму и ведет к односторонней политической конкуренции. Из-за того, что Азербайджан принимал конференцию ООН по климату, которая должна была собрать около 80 000 представителей со всего мира, выборы были перенесены с ноября. По официальным данным, выборы прошли без инцидентов. Результат был предсказуемым, учитывая отсутствие оппозиции во время выборов со своими кандидатами. ОБСЕ неоднократно критиковала прошлые выборы в стране с населением около 10 миллионов человек. Выборы несправедливы и не свободны. Алиев, который правит железной рукой с тех пор, как в 2003 году унаследовал власть от своего отца, был переизбран в феврале с поразительными 92% голосов, используя патриотический порыв после того, как Азербайджан восстановил спорный регион Нагорный Карабах в сентябре 2023 года. Более 100 000 армян покинули свои дома и бежали в соседнюю Армению, а Армения обвинила Азербайджан в "этнической чистке". Азербайджан отрицает это обвинение.

Комиссия, в соответствии с результатами парламентских выборов, скорее всего, примет имплементирующие акты, упомянутые в пункте 1, гарантируя продолжение политической повестки президента Алиева. Учитывая предсказуемый результат выборов и отсутствие значительной оппозиции в парламенте, это, вероятно, не помешает Комиссии реализовать эти акты.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Официальные органы США конфисковали президентский самолет Мадуро.
Политика

Официальные органы США конфисковали президентский самолет Мадуро.

Официальные органы США конфисковали президентский самолет Мадуро. Америка действует против авторитарного режима Николаса Мадуро в Венесуэле, конфисковав один из его роскошных самолетов. Согласно сообщениям, реактивный самолет Dassault Falcon 900EX, принадлежащий Мадуро и его соратникам, был незаконно приобретен за $13 миллионов через подставную компанию и тайно вывезен из США. Министерство юстиции

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Участие кандидата в вице-президенты США в дорожном происшествии.
Политика

Участие кандидата в вице-президенты США в дорожном происшествии.

В настоящий момент Тим Уолз непрерывно следует по предвыборному пути. В его компании, на протяжение всего пути, находятся: журналисты и члены команды. При колебании в Висконсине среди его окружения происходит инцидент.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Несмотря на выданный ордер на арест, Путин без препятствий и препятствий входит в Монголию.
Политика

Несмотря на выданный ордер на арест, Путин без препятствий и препятствий входит в Монголию.

Владимир Путин впервые с начала конфликта посетил Монголию, страну, признающую Международный уголовный суд. Украина призывает арестовать президента.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Особенно молодые люди с инвалидностью сталкиваются со значительными проблемами в социальном...
Панорама

Молодые люди с инвалидностью выражают более высокий уровень неудовлетворенности по сравнению со своими сверстниками без инвалидности.

В результате исследований установлено, что дети с ограничениями владеют менее высокими показателями удовлетворенности жизнью, чем их здоровые сверстники. Основную роль в этом играет уменьшение возможностей участия. Существуют и другие проблемы.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Гюнтер Яух искал людей, переполненных знаниями, и нашел их в фигурах, подобных Холгеру Рёму.
Культура

Гюнтер Яух инициирует значительную неделю в 3 миллиона евро

Гюнтер Яух инициирует значительную неделю в 3 миллиона евро После длительного летнего перерыва Гюнтер Яух сразу же возвращается к работе. Обожаемая неделя на 3 миллиона евро вот-вот начнется: Четверо любителей посидеть на диване получат шанс доказать, что они способны стать звездными участниками. Лето закончилось, футбол Бундеслиги снова в движении, и

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно