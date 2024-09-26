Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПрогноз

На горизонте снижаются прогнозы экономического роста.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

На горизонте снижаются прогнозы экономического роста.

Наиболее влиятельные финансовые организации страны пересмотрели свои прогнозы по экономическому росту. Вместо скромного роста на 0,1%, они теперь ожидают незначительное сокращение на 0,1% ВВП (валового внутреннего продукта) страны в этом году, согласно их совместному заявлению, опубликованному в четверг. Ожидаемое восстановление в следующем году также будет медленным, начинаясь с умеренного роста всего 0,8%.

По словам Герлинде Дани-Кнедлик из Берлинского института экономических исследований (DIW), "кроме циклической слабости, структурная трансформация замедляет немецкую экономику". Она пояснила, "вопросы, такие как декарбонизация, цифровизация, демографические изменения и даже усиление конкуренции со стороны китайских компаний запускают структурные процессы перестройки, которые снижают потенциал роста немецкой экономики". Ранее, в прошлом году, ВВП Германии уже сократился на 0,1%, учитывая колебания цен и календарь.

По мнению институтов, основной удар принимает на себя промышленный сектор, особенно инвестиционный и энергоемкий. По их словам, "их конкурентоспособность ухудшается из-за растущих затрат на энергию и растущей конкуренции со стороны высококачественных промышленных товаров из Китая, которые вытесняют немецкие экспорты по всему миру". В результате, инвестиции остаются разочаровывающе низкими.

Финансовые институты теперь прогнозируют незначительное сокращение ВВП страны из-за пересмотренных прогнозов, в отличие от их первоначальных ожиданий скромного роста. В результате структурных процессов трансформации, таких как декарбонизация и цифровизация, потенциал роста немецкой экономики, как указывает Герлинде Дани-Кнедлик, может и дальше снижаться.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус предупреждает, что Украина является ярким напоминанием или предупреждением
Политика

Писториус: Украина - это только начало экспансии Путина в Россию

Писториус: Украина - это только начало экспансии Путина в Россию Министр обороны Карлсон предупреждает в Вильнюсе о "поразительном" военном ускорении России. Он гарантирует: Германия сыграет решающую роль в европейской обороне. Для этого немецкие солдаты вскоре будут размещены в Литве - "готовясь защищать нацию". На выступлении перед

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Власти уводят подозреваемого в убийстве Алана Эугена Миллера из тюрьмы Пелхэма в Алабаме 5 августа...
Политика

Алабама готова осуществить второе смертное наказание с использованием азота, недавно введенной техники казни.

Алабама готова осуществить второе смертное наказание с использованием азота, недавно введенной техники казни. Ранее, запланированное исполнение смертного приговора в отношении Алана Евгения Миллера, 59 лет, методом смертельной инъекции было приостановлено два года назад, так как власти не смогли найти вены Миллера до истечения срока действия разрешения на исполнение. Губернатор Алабамы

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Финансовые исследовательские организации советуют воздерживаться от специфических мер поддержки...
Политика

Финансовые аналитические организации выпускают предупреждения о индивидуальной финансовой помощи для Volkswagen

Финансовые аналитические организации выпускают предупреждения о индивидуальной финансовой помощи для Volkswagen Верхние экономические исследовательские институты страны предупреждают против специальных вмешательств в отношении VW и всего автомобильного сектора Германии. По словам Штефана Коотса из Института мировой экономики в Киле (IfW Kiel), ответ не может состоять в "спасении конкретных компаний или

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Писториус предупреждает, что Украина является ярким напоминанием или предупреждением
Политика

Писториус: Украина - это только начало экспансии Путина в Россию

Писториус: Украина - это только начало экспансии Путина в Россию Министр обороны Карлсон предупреждает в Вильнюсе о "поразительном" военном ускорении России. Он гарантирует: Германия сыграет решающую роль в европейской обороне. Для этого немецкие солдаты вскоре будут размещены в Литве - "готовясь защищать нацию". На выступлении перед

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Разрешения на прокат солнцезащитных шезлонгов были установлены во времена, когда побережья еще...
Панорама

Палма столкнулась с последствиями: уменьшилось обман на Баллерманне

Палма столкнулась с последствиями: уменьшилось обман на Баллерманне На протяжении некоторого времени проблема "упадка пляжей" остается актуальной даже в местах, подобных Майорке, где побережья сокращаются. tanto местные жители, как и туристы, выразили обеспокоенность высокой загруженностью пляжей. В ответ на это муниципалитет Пальмы обнародовал некоторые планы. В предстоящие лета

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Преследуя начальную победную серию, отличный тренер Ханси Флик стремится высоко.
Спорт

Преследуя начальную победную серию, отличный тренер Ханси Флик стремится высоко.

Преследуя начальную победную серию, отличный тренер Ханси Флик стремится высоко. Барса продолжает триумфовать, несмотря на серьезную травму Марка-Андре тер Штегена, и достигает значительного рубежа. Еще один рекорд может пасть уже в следующую субботу. В США бывшего национального тренера сравнивают с Дэвидом Копперфилдом. Непревзойденная серия побед Барсы продолжается даже после серьезной

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно