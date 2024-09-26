На горизонте снижаются прогнозы экономического роста.

Наиболее влиятельные финансовые организации страны пересмотрели свои прогнозы по экономическому росту. Вместо скромного роста на 0,1%, они теперь ожидают незначительное сокращение на 0,1% ВВП (валового внутреннего продукта) страны в этом году, согласно их совместному заявлению, опубликованному в четверг. Ожидаемое восстановление в следующем году также будет медленным, начинаясь с умеренного роста всего 0,8%.

По словам Герлинде Дани-Кнедлик из Берлинского института экономических исследований (DIW), "кроме циклической слабости, структурная трансформация замедляет немецкую экономику". Она пояснила, "вопросы, такие как декарбонизация, цифровизация, демографические изменения и даже усиление конкуренции со стороны китайских компаний запускают структурные процессы перестройки, которые снижают потенциал роста немецкой экономики". Ранее, в прошлом году, ВВП Германии уже сократился на 0,1%, учитывая колебания цен и календарь.

По мнению институтов, основной удар принимает на себя промышленный сектор, особенно инвестиционный и энергоемкий. По их словам, "их конкурентоспособность ухудшается из-за растущих затрат на энергию и растущей конкуренции со стороны высококачественных промышленных товаров из Китая, которые вытесняют немецкие экспорты по всему миру". В результате, инвестиции остаются разочаровывающе низкими.

Финансовые институты теперь прогнозируют незначительное сокращение ВВП страны из-за пересмотренных прогнозов, в отличие от их первоначальных ожиданий скромного роста. В результате структурных процессов трансформации, таких как декарбонизация и цифровизация, потенциал роста немецкой экономики, как указывает Герлинде Дани-Кнедлик, может и дальше снижаться.

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