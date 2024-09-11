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ПолитикаНовостиС тех пор

На горе Фудзи в Японии наблюдается уменьшение напряжения.

При введении платы за вход

 and  Michael Bootcampf
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На горе Фудзи в Японии наблюдается уменьшение напряжения.

Введенный для борьбы с избыточным туризмом сбор за посещение горы Фудзи в Японии дал ожидаемые результаты, согласно данным администрации Токио: количество восходителей в этом году сократилось. Предварительные данные Министерства окружающей среды показывают, что число людей, поднявшихся на гору Фудзи между серединой июля и серединой сентября, уменьшилось на 14%.

Примерно 178 000 человек попытались взойти на гору в этом году, что на 22 000 меньше, чем в прошлом году. В связи с растущим скоплением людей на священных тропах горы Фудзи в последнее время власти ввели плату в размере около 13 евро за использование самой популярной туристической тропы на горе в этом году и ограничили ежедневную продажу билетов 4 000. Остальные три туристические тропы остались бесплатными.

Гора Фудзи высотой 3776 метров обычно покрыта снегом круглый год. Летом на крутых и каменистых тропах собираются толпы туристов, многие из которых предпочитают подниматься ночью, чтобы увидеть рассвет с вершины. Сезон восхождений в 2022 году завершился во вторник.

С введением сбора за посещение количество восходителей на гору Фудзи значительно сократилось. В результате в этом году на гору поднялось меньше людей, чем в прошлом году.

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