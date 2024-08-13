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На Gamescom больше компаний, чем когда-либо прежде, демонстрируют свои продукты.

 and  Anne Legman
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Мероприятие Gamescom по компьютерным играм соберет рекордное количество участников в этом году.
Мероприятие Gamescom по компьютерным играм соберет рекордное количество участников в этом году.

На Gamescom больше компаний, чем когда-либо прежде, демонстрируют свои продукты.

**На этой годушней Gamescom больше компаний, чем когда-либо прежде, представляют свои продукты и услуги. Более 1400 экспонентов уже зарегистрировались, что на 15 процентов больше, чем на прошлом году, согласно Koelnmesse. "Это новый рекорд", - сказал Герхард Бёзе, CEO выставки. Возможно, еще больше регистраций поступят до начала крупнейшего в мире игрового eventi в среду (21 августа).

Заметно, что Gamescom стала более интернациональной: если в прошлом году в павильонах были представлены 26 стран и регионов, то в этом году их уже 37. Новыми участниками стали Индия, Маврикий, Португалия, Швеция, Болгария и ЮАР. Gamescom - это публичное мероприятие, на котором в прошлом году в выставочных залах Кёльна присутствовало около 320 000 посетителей. В этом году ожидается такое же высокое количество посетителей, а суббота (24 августа) уже полностью распродана.

Феликс Фальк из ассоциации Game, которая совместно с Koelnmesse организует это мероприятие, считает, что существенно большее количество экспонентов свидетельствует о растущем интересе к отрасли и ее положительных перспективах. Однако в первой половине 2024 года в Германии наблюдалось шестипроцентное снижение продаж в отрасли, что является первым таким падением за долгое время.

В сравнении с прошлым годом на этом годушней Gamescom наблюдается 15-процентный рост регистраций, с более чем 1400 экспонентами, участвующими в настоящее время. Кроме возвращающихся стран, в списке представленных стран и регионов появились Индия, Маврикий, Португалия, Швеция, Болгария и ЮАР.

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