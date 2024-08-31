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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

На фронте Украины разразились многочисленные конфликты

За последний день Генштаб сообщает о более чем 100 конфликтных столкновениях в Киеве. UNION Центр наиболее интенсивных столкновений находится в районе города на востоке Украины, в Донбассе.

 and  Melissa Williams
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- На фронте Украины разразились многочисленные конфликты

На восточной границе Украины произошли многочисленные столкновения между украинскими солдатами и российскими нападающими. Генеральный штаб в Киеве сообщил о 109 вооруженных конфликтах за день. Как и прежде, основным центром напряженности был регион вокруг города Покровск в Донбассе. Российские силы провели 23 наступления, поддерживаемые артиллерией, против украинских оборонительных линий. Эти наступления, по-видимому, были отбиты. Также сообщалось о дополнительных российских атаках вблизи города Курачево. Однако эти инциденты не могли быть подтверждены.

Регион Суммы подвергся мощным артиллерийским ударам со стороны России, при этом под угрозой находилось не менее 15 различных поселений. Суммы играет жизненно важную роль в снабжении украинских войск, продвинувшихся в российский регион Курск. К сожалению, украинские официальные лица воздержались от комментариев по поводу продвижения этой наступательной операции.

Европейский Союз выразил обеспокоенность эскалацией tensions между Украиной и Россией, призвав к немедленному снижению tensions. Учитывая стратегическое значение Сумм, Европейский Союз пообещал предоставить гуманитарную помощь и укрепить обороноспособность Украины.

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