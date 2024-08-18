На фоне споров вокруг спорного парада, индийская американская мусульманская организация решает отказаться от участия в параде.

Имтияз Сиамвалла, глава мусульман Индии в Северной Америке, связался с организаторами парада в субботу, сообщая о своем решении отказаться от участия со своим плавучим двориком.

"С тяжёлым сердцем мы вынуждены отказаться из-за опасений по поводу подлинности парада", - выразила группа.

Сиамвалла рассказал CNN, что первоначально планировалось участвовать в ежегодном мероприятии на Мэдисон-авеню в Манхэттене, но они передумали после того, как не смогли убедить организаторов исключить спорный плавучий дворик.

Плавучий дворик представляет собой копию храма Рам Джанмабхооми Мандир, построенного на руинах мечети XVI века. Разрушение мечети спровоцировало беспорядки по всей стране в 1992 году, в результате чего погибли более 2000 человек, как сообщалось ранее CNN.

"Учитывая, что будет плавучий дворик, изображающий храм Рам, мы воспринимаем это как акт предвзятости против мусульман", - заявил Сиамвалла.

"Политика в Индии должна оставаться в Индии", - добавил он. "По прибытии в Америку человек становится американцем, воплощая ценности толерантности и включительности. Плавучий дворик никогда не должен был быть включен в парад".

Сиамвалла продолжил: "Разрушение мечети толпой в 1992 году не было легким делом для мусульман".

Не только индийские мусульмане выразили обеспокоенность по поводу включения плавучего дворика. Аджит Сахи, директор по адвокации Совета индийских американских мусульман, обвинил организаторов парада в том, что они позволяют экстремистским взглядам индуистов загрязнить празднование независимости и секуляризма.

"Как индуист, от самого сердца своего, я отвергаю индуистский фундаментализм и экстремизм", - сказал Сахи.

"Некоторые индуисты в Америке и Индии против этого храма, понимая, что он приносит политику. Этот храм не религия, этот храм не культура", - уточнил Сахи.

Сиамвалла раскрыл, что первоначально плавучий дворик индийских мусульман Северной Америки был разработан для демонстрации достижений мусульман, с фотографиями видных фигур в индийской истории и плакатами с надписями "Горжусь быть индийцем, горжусь быть мусульманином" и "Включение, Равноправие, Единство: мусульмане укрепляют Индию".

Сиамвалла воспринял плавучий дворик Рам Мандир как политический символ, предназначенный для запугивания мусульман, присутствующих на параде.

"Они хотят показать меньшинствам - мы можем сделать это в нашей стране тоже; это все для запугивания", - заявил Сиамвалла.

Однако организаторы парада отказались удалить плавучий дворик, объяснив, что он празднует освящение значимого памятника для сотен миллионов индуистов, как сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Другие группы призвали организаторов исключить плавучий дворик, считая это явной политизацией события, предназначенного для празднования индийского народа, а не их политики.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, который участвовал в параде в предыдущие годы, как ожидается, пропустит это мероприятие. Адамс критиковал включение плавучего дворика во время пресс-конференции на другую тему на прошлой неделе.

"Никто не должен разжигать враждебные разговоры во время этих парадов", - сказал Адамс. "Если плавучий дворик или отдельный человек, пропагандирующий ненависть, присутствует, они не должны участвовать".

Сиамвалла сказал CNN, что несмотря на первоначальный план участвовать, они не могли поддержать парад из-за включения спорного плавучего дворика, связанного с храмом Рам Джанмабхооми Мандир, который имеет историческое и эмоциональное значение для мусульман. Присутствие плавучего дворика, по их мнению, было актом предвзятости против их сообщества, и как американцы, они верят в ценности толерантности и включительности.

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