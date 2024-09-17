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На фоне предполагаемых угроз, связанных с вводящими в заблуждение сообщениями о гаитянских иммигрантах, школы в Спрингфилде, штат Огайо, начали свою работу во вторник с усиленными мерами безопасности.

Школы в Спрингфилде, Огайо, открываются во вторник с усиленной безопасностью под надзором штата, так как беспорядки в обычной жизни города продолжаются из-за безосновательных угроз в отношении населения гаитянских иммигрантов.

 and  Lauren Adams
Время чтения 3 минут
В свете угроз, якобы связанных с вводящими в заблуждение слухами о гаитянских иммигрантах, школы в...
В свете угроз, якобы связанных с вводящими в заблуждение слухами о гаитянских иммигрантах, школы в Спрингфилде, Огайо, начинают свою работу во вторник с усиленными mesures de sécurité.

На фоне предполагаемых угроз, связанных с вводящими в заблуждение сообщениями о гаитянских иммигрантах, школы в Спрингфилде, штат Огайо, начали свою работу во вторник с усиленными мерами безопасности.

В полицию штата Огайо, системы видеонаблюдения и собак-обнаруживателей взрывчатых веществ будет направлено больше ресурсов для усиления безопасности в школах Спрингфилда, которые получили более 30 угроз взрыва с прошлой пятницы, как объявил губернатор Огайо Майк ДеВайн в понедельник.

Угрозы начали поступать после недавнего президентского дебата, на котором бывший президент Дональд Трамп распространил не подтвержденные утверждения о том, что гаитянские иммигранты в Спрингфилде якобы крадут и съедают домашних животных. ДеВайн отверг эти ложные обвинения в отношении гаитянских иммигрантов в Спрингфилде, заявив CNN, что лидеры бизнеса считают гаитянских иммигрантов "необходимыми" для своей деятельности.

Спрингфилд, город в юго-западном Огайо с населением примерно 60 000 человек, находится примерно в 80 милях к северу от Цинциннати. За последние три года город пережил рост населения на 25%, частично из-за притока гаитянских иммигрантов, как заявил мэр Роб Рю CNN.

Начиная со вторника, 36 государственных troopers из мобильного полета патруля будут проводить проверки безопасности в каждом из 17 образовательных учреждений округа перед началом занятий и продолжать обеспечивать безопасность в течение всего дня, как объявил ДеВайн.

Кроме того, губернатор распорядился, чтобы Департамент внутренней безопасности Огайо провел оценку уязвимостей инфраструктуры города и предоставил полиции системы видеонаблюдения.

Собаки-обнаруживатели взрывчатых веществ будут находиться в городе ежедневно, отметил ДеВайн.

Два высших учебных заведения и две начальные школы закрыли очное обучение в понедельник из-за отдельных угроз, все они были признаны недействительными губернатором.

Ученики начальных школ Саймон Кентон и Кенвуд были эвакуированы в понедельник на основе информации, полученной от местных правоохранительных органов, согласно официальному заявлению школьного округа Спрингфилда. Этот инцидент стал шестым случаем, когда учреждение в округе было целью угроз за последние семь дней, отметил округ.

Университет Виттенберг сообщил в понедельник, что перейдет на дистанционное обучение на оставшуюся часть недели из-за угроз взрыва и угрозы, направленной против "членов гаитянского сообщества". Университет сообщил о пяти отдельных угрозах с субботы, большинство из которых были урегулированы, заявил президент университета Майкл Фрэндсен CNN в понедельник. На кампусе было усилено присутствие полиции, сказал Фрэндсен.

Колледж Кларк-стейт также объявил, что его кампусы закроются на этой неделе, и занятия перейдут в онлайн-режим после получения аналогичных угроз по электронной почте.

Кроме школ города, два близлежащих больницы были вынуждены временно закрыться из-за угроз на прошлой неделе.

Ежегодный фестиваль искусств и культуры, запланированный на 27 и 28 сентября в Спрингфилде, был отменен из-за опасений за безопасность.

Неподтвержденные утверждения о гаитянском сообществе

Согласно веб-сайту города, примерно от 12 000 до 15 000 иммигрантов проживают в округе Кларк, где Спрингфилд является окружным центром. На президентских выборах 2020 года примерно 61% избирателей округа Кларк проголосовали за Дональда Трампа и Майка Пенса, в то время как 37% поддержали Джо Байдена и Камалу Харрис.

Город признает, что некоторые гаитянские иммигранты находятся здесь законно в рамках программы предоставления убежища, которая дает право elegible individuals и legal residents подавать заявление на воссоединение с членами семьи из Гаити в Соединенных Штатах.

"Эти гаитянцы, которые здесь, законные, они очень усердно работают", - сказал ДеВайн в понедельник.

Не было найдено никаких доказательств других утверждений, таких как кража гусей из местных парков, подтвердили официальные лица шерифа округа Кларк.

В этом материале также принимали участие репортеры CNN Paradise Afshar, Chris Boyette, Kit Maher и Taylor Romine.

Усиленные меры безопасности необходимы для безопасности всех учащихся в школах Спрингфилда, так как мы (сообщество) имеем дело с более чем 30 угрозами взрыва с прошлой пятницы. Губернатор Огайо Майк ДеВайн распорядился, чтобы Департамент внутренней безопасности Огайо предоставил системы видеонаблюдения для поддержания безопасности в городе.

Отец х tydианского происхождения пытался забрать своего ребёнка из начальной школы Фултона после того, как учреждениеemptyset из-за угроз взрыва, поступивших ранее.

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