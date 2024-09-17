На фестивале показывают фильм "Русские в конфликте"

10:51 Российский дипломат не спешит с переговорами о мире

Российский дипломат Сергей Нечаев, базирующийся в Берлине, выразил сомнения в отношении возможных мирных переговоров по конфликту в Украине. Он признал необходимость наличия мирного соглашения, после чего Россия оценит его совместимость со своими взглядами. Нечаев упомянул о поддержке канцлером Германии Олафом Шольцем ускорения мирных инициатив во время интервью на ZDF неделю назад. "Следующая мирная встреча, скорее всего, состоится", - предсказал Шольц, соглашаясь с точкой зрения президента Украины Зеленского о том, что Россию нужно включить.

10:31 Агентство ООН поможет Украине подготовиться к зиме

Украинская газовая компания Naftogaz усиливает сотрудничество с Программой развития ООН (ПРООН) для поддержания энергетической безопасности. Это необходимо из-за вероятности того, что Украина столкнется с суровой зимой, с многочисленными перебоями в подаче электроэнергии, отопления и воды в результате российских воздушных атак на критически важную инфраструктуру. ПРООН поможет Украине минимизировать такие перебои, используя газовые генераторы и другие меры.

09:55 Область Суммы требует восстановления электроэнергии после атаки

Украинская область Суммы, пострадавшая от ранних утренних атак российских Shahed дронов, все еще борется за восстановление электроэнергии для 280 000 жителей. Украинские Воздушные силы заявили, что сбили 16 дронов, но остаточный ущерб был причинен важной инфраструктуре.

09:28 Украина обвиняет российские войска в убийстве пленного

Уполномоченный по правам человека в украинском парламенте сообщил о сообщениях о том, что российский солдат убил безоружного украинского военнопленного мечом. Комиссар утверждает, что солдат был связан скотчем по рукам, прежде чем его жестоко убили мечом с надписью "За Курск". Украинские фотографы Константин и Vlada Liberova поделились изображениями выживших украинских солдат, переживших российское пленение.

09:02 Командир чеченцев оптимистично смотрит на наступление в Курске

Когда Украина неожиданно вторглась в пограничный регион Курск в начале августа, Россия сохранила тактичное молчание в ответ. Однако чеченский командир Апти Алаудинов выразил оптимизм в своем Telegram-канале, призывая подписчиков сохранять спокойствие, наслаждаться попкорном и наблюдать, как российские силы уничтожают своих врагов. Алаудинов стал основным комментатором наступления в Курске, а российские СМИ распространяют его заявления, похоже, с одобрения.

08:42 Германия предоставляет Украине 100 миллионов евро зимней помощи

Министр иностранных дел Германии Анналена Баerbock объявила о предоставлении дополнительных 100 миллионов евро зимней помощи Украине во время своего визита в Республику Молдову в Кишиневе. Баerbок подчеркнула срочность ситуации, сказав: "Осень близко, и зима уже на подходе". Она добавила, что Россия планирует усилить свою "зимнюю войну", делая жизнь как можно более невыносимой для населения Украины.

08:01 Суммы страдают от российской воздушной атаки на энергетические объекты

Украина сообщает о новой массированной атаке дронов из российских источников. Украинская ПВО якобы сбила 34 из 51 российских дронов в пяти регионах, в то время как критически важная инфраструктура в Суммах была атакована. В Сумской области было перехвачено 16 дронов, что привело к повреждению систем водоснабжения и больниц, среди прочего. Команды экстренной помощи в настоящее время работают над ремонтом.

07:37 Военные Украины сообщают о потерях 1020 российских солдат

Штаб украинской армии сообщает, что Россия сообщила о потерях в размере 1020 человек за последние сутки, в том числе tanto погибших, сколько и раненых солдат. С начала российского вторжения в феврале 2022 года украинцы сообщают о потерях России в размере 635 880 человек. Также сообщается о повреждении или уничтожении шести артиллерийских систем, двух танков, шести бронемашин и 66 дронов за последние 24 часа.

07:10 Киевская почта сообщает об атаке на российскую военную базу

По данным украинского новостного сайта Kyiv Post, российская военная база в Энгельсе, Саратовская область, была атакована украинскими ударными дронами, как видно на видео с взрывами. База якобы используется для размещения стратегических бомбардировщиков, вооруженных ракетами, которые Россия использует для ударов по украинским городам.

06:35 Генеральный секретарь НАТО приветствует дискуссии о дальнобойном оружии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал продолжающиеся международные дискуссии о разрешении Украине наносить удары по территории России с помощью иностранного дальнобойного оружия. Он заявил, что каждая страна должна принимать собственные решения, но подчеркнул необходимость тесного сотрудничества между союзниками по этим вопросам. Столтенберг признал просьбы Украины получить разрешение на целевые удары по российским командным центрам, аэродромам и инфраструктуре. Он предостерег, что разрешение таких атак может эскалатировать конфликт, отметив, что главный риск для НАТО - возможность победы России в Украине.

06:13 Meta прекращает глобальное распространение российской пропаганды через RT

Компания Meta, стоящая за Facebook, приняла решение ограничить распространение российской государственной пропаганды через такие outlets, как телеканал RT, по всему миру. Компания объявила, что RT (ранее Russia Today) и связанные с ним организации больше не смогут использовать свои платформы, в том числе Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads. RT уже был ограничен в ЕС с весны 2022 года из-за его роли в распространении дезинформации о российском вторжении в Украину. Дополнительную информацию см. [ссылка].

05:33 Лукашенко освобождает 37 заключенных в БелоруссииАвторитарный белорусский лидер Александр Лукашенко амнистировал 37 заключенных. Правительство Белоруссии заявило, что эти individuals были признаны виновными в "экстремистской деятельности", обвинение, которое часто используется администрацией Лукашенко для наказания критиков режима. Среди освобожденных - шесть женщин и несколько человек с хроническими заболеваниями. Имена 37 individuals не разглашаются. В последнее время Лукашенко неоднократно освобождал заключенных, которые были заключены за участие в мирных протестах против режима. Недавно он помиловал 30 политических заключенных в середине августа, а затем еще 30 в начале сентября. В каждом случае Лукашенко заявлял, что заключенные раскаялись и просили прощения.

03:11 Отчет ООН указывает на ухудшение ситуации с правами человека в РоссииОтчет ООН выражает озабоченность тем, что нарушения прав человека в России становятся все более частыми и получают государственную поддержку. Отчет, написанный специальным докладчиком ООН Марианой Катзаровой, указывает на наличие преднамеренной, государственной системы, направленной на подавление гражданских свобод и политической оппозиции. Критиков войны России в Украине и других противников преследуют с возрастающей жестокостью. Катзарова оценивает, что по крайней мере 1372 человека были заключены по политическим причинам, и эти individuals, в том числе активисты прав человека, журналисты и диссиденты, были приговорены к длительным срокам заключения после fabriкованных обвинений и, якобы, подвергались пыткам в заключении. Политические заключенные часто содержатся в одиночных камерах, в то время как другие принудительно помещаются в психиатрические учреждения. По словам сотрудника, настоящее число может быть выше.

23:24 Швеция возглавит присутствие НАТО в ФинляндииНАТО готовится к установлению военного присутствия на севере Финляндии, при этом Швеция может занять ведущую роль в этом начинании. Этот подход предусматривает развертывание многонациональных сил НАТО, известных как Forward Land Forces (FLF), подобных тем, что есть в соседних странах НАТО. Об этом объявили министр обороны Швеции Паль Йонсон и министр обороны Финляндии Антти Хакканен на пресс-конференции в Стокгольме. Йонсон заявил, что Швеция чести быть выбранной Финляндией в качестве рамочной нации для этого присутствия, которое укрепит общую безопасность НАТО.

Если будет достигнуто соглашение, российским военным, возможно, придется пересмотреть свою позицию по потенциальным мирным переговорам, учитывая заявления дипломата Сергея Нечаева о reservations по поводу мирных переговоров по конфликту в Украине.

В связи с неопределенной ситуацией с безопасностью в Украине было бы критически важно, чтобы военные были готовы к возможным перебоям в подаче электроэнергии или повреждениям критической инфраструктуры, которые могут произойти в холодные зимние месяцы.

Читайте также: