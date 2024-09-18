На этой неделе наблюдается устойчивое снижение цен на топливо.

Цены на бензин продолжают падать на этой неделе, согласно отчету ADAC в среду. Средняя стоимость бензина E10 теперь составляет 1,636 евро за литр, что на 1,4 цента меньше, чем на прошлой неделе. Дизельное топливо подешевело на 2,3 цента, достигнув цены в 1,530 евро за литр. Такие цены на оба вида топлива не наблюдались с конца 2021 года.

Автомобильный клуб не может с уверенностью сказать, сохранится ли эта тенденция из-за небольшого роста цены на Brent crude oil с прошлой недели до около 74 долларов.

ADAC советует водителям следить за текущими минимальными ценами на топливо, используя для этого приложения. Кроме того, заправляться между 7:00 PM и 8:00 PM или 9:00 PM и 10:00 PM может помочь сэкономить деньги, так как цены могут начать расти уже с 7:00 AM.

Комиссия также отметила, что это падение цен может быть связано со slight increase в цене Brent crude oil. Кроме того, комиссия советует водителям внимательно следить за текущими тенденциями цен на топливо, чтобы воспользоваться этими более низкими ценами.

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