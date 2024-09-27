На данный момент остается неразрешенный пакет заявлений на жилищные пособия.

Из-за недавней переработки правил жилищной помощи наблюдается значительный рост заявок по всей стране, что приводит к увеличению сроков обработки. Несмотря на неоднократные просьбы со стороны штатов и местных властей о упрощении процедур, эти изменения, как ожидается, займут не менее года. На встрече министров строительства в Пассау Федеральное министерство жилищного строительства объявило, что такие изменения и упрощения начнутся только с открытия следующего законодательного периода. По словам статс-секретаря Рольфа Бёзинжера, не имеет смысла спешить с внесением этих изменений в текущем законодательном периоде и потом повторять процесс.

Жилищная помощь, также известная как "Wohngeld", - это финансовая помощь, предоставляемая государством малообеспеченным гражданам для помощи в оплате расходов на жилье или собственность. Размер помощи и критерии ее получения основываются на размере семьи, доходе и финансовой нагрузке, при этом федеральное правительство и штаты вносят равный вклад.

Рост заявок

Новые правила, введенные в начале 2023 года, расширили tanto размер жилищной помощи, как и круг лиц, имеющих на нее право, что привело к резкому росту заявок и задержке сроков обработки по всей стране. В последнее время многие штаты и муниципалитеты выразили обеспокоенность по поводу нагрузки на свои административные органы.

По словам Бёзинжера, существует единство между федеральным правительством и штатами в отношении цели и предлагаемых мер упрощения, но разногласия возникают по поводу времени: федеральное правительство предпочитает оценить влияние изменений в 2024 году, прежде чем вносить какие-либо изменения.

В настоящее время председатель конференции министров строительства, баварский министр Христиан Бернрайтер от ХДС, выразил разочарование задержками, упомянув Мюнхен в качестве примера, где задержка иногда превышает 12 месяцев. Его коллега из Северного Рейна-Вестфалии от ХДС Ина Шарренбах обвинила федеральное правительство в нарушении соглашения, заявив, что это вредит заявителям и муниципалитетам. Однако сенатор по городскому развитию Гамбурга Карен Пейн от СДПГ защитила федеральное министерство жилищного строительства, возглавляемое статс-секретарем Рольфом Бёзинджером, заявив, что они обещали внести упрощения, и что не во всех случаях сроки обработки заявлений на жилищную помощь затягиваются до 12 месяцев или дольше.

Штаты, в том числе Бавария и Северный Рейн-Вестфалия, выразили обеспокоенность по поводу задержек в обработке заявлений на жилищную помощь из-за роста числа лиц, имеющих на нее право, и размера помощи. Несмотря на разногласия по поводу времени внедрения упрощений для упрощения этих процедур, Федеральное министерство жилищного строительства, возглавляемое статс-секретарем Рольфом Бёзинджером, остается приверженным решению этих вопросов в ходе следующего законодательного периода.

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