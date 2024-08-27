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ПолитикаНовости

На данный момент федеральный апелляционный суд поддерживает ограничения Флориды на лечение, подтверждающее гендер.

Апелляционный суд разрешил Флориде вступить в силу с понедельника временных ограничений на проведение préstestenok с изменениями пола tanto для несовершеннолетних, так и для взрослых.

 and  Anne Legman
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Лукас делает свою еженедельную инъекцию тестостерона в своём доме в Касселбэри, Флорида, 29 мая...
Лукас делает свою еженедельную инъекцию тестостерона в своём доме в Касселбэри, Флорида, 29 мая 2023 года. Ассошиэйтед Пресс по просьбе Лукаса воздерживается от разглашения его фамилии из-за опасений возможной расплаты.

На данный момент федеральный апелляционный суд поддерживает ограничения Флориды на лечение, подтверждающее гендер.

В июне судебная фигура в штате объявила, что ограничения были незаконными, расширив постановление о запрете, выданное ранее в рамках судебного иска, поданного трансгендерными жителями Флориды и их семьями. Однако в решении 2-1 комитет 11-го окружного суда США предотвратил это решение судьи, позволив штату ввести в действие законодательство 2023 года в то время, как они исследуют его законность.

В своем решении судьям окружного суда Бретт Грант и Роберт Лакк, оба назначенные предыдущим президентом Дональдом Трампом, заявили: "Флорида испытает необратимый ущерб из-за своей неспособности исполнить желания своего законодательного органа, продвигать заботу о здоровье, лежащую в основе закона, и предотвращать потенциальные риски для здоровья своих детей".

Судьи предложили, что суд низшей инстанции применил избыточный стандарт при оценке закона, подразумевая, что они могут утвердить ограничения в менее строгой правовой системе.

Закон запрещает медицинским работникам, в том числе тем, кто предоставляет гормоны или блокаторы полового созревания, назначать такие лечения несовершеннолетним в возрасте до 18 лет. Он также вводит новые ограничения на доступ к гендерно-аффирмирующему уходу для взрослых и несовершеннолетних, уже получающих такой уход, требуя, чтобы он предоставлялся только врачом. В соответствии с решением, пациенту или его опекуну необходимо предоставить письменное согласие на уход в присутствии врача.

В своем возражении судья окружного суда Чарльз Уилсон, назначенный бывшим президентом Биллом Клинтоном, утверждал, основываясь на июньском решении, что судья Роберт Хинкл собрал достаточно доказательств для поддержки того, что принятие закона было мотивировано дискриминацией по отношению к трансгендерным взрослым и несовершеннолетним.

Уилсон цитировал различные заявления, сделанные членами законодательного органа штата во время принятия закона, которые судья Хинкл использовал в своем решении об отмене его.

"Гендерно-аффирмирующий уход и идентификация как трансгендерный были представлены как 'плохие' в различных случаях", - написал Уилсон. "Кроме того, некоторые сторонники закона выразили сомнения в идентичности трансгендерных людей и желание предотвратить проживание трансгендерных людей в их самоопределенных гендерных ролях".

"Отказ в доступе к гендерно-аффирмирующему уходу приведет к ненужным страданиям", - заявил Уилсон в своем возражении. "Это в основном медицинский вопрос, где пациенты должны быть вправе принимать решения вместе с медицинскими профессионалами, имея доступ к полной, непредвзятой информации, когда это необходимо".

Позже в понедельник адвокаты, представляющие противников закона, выпустили совместное заявление, в котором заявили, что решение суда "откажет transgender взрослым и подросткам в необходимом уходе и предотвратит принятие родителями Флориды решений, лучших для их детей".

Противники имеют право подать ходатайство в Верховный суд, что их адвокаты предложили в своем заявлении. "Истцы, участвующие в этом деле, рассматривают свои варианты и предпримут все необходимые шаги для защиты своего права на равное обращение в соответствии с законами Флориды, которые эти ограничения явно нарушают", - написали они.

CNN связалась с Флоридой за комментариями по поводу решения понедельника.

Дебаты по поводу закона в политике были интенсивными, с критиками, утверждающими, что он нарушает права трансгендерных individuals и их семей.

Несмотря на решение комитета разрешить введение закона в действие, вопрос об отказе в гендерно-аффирмирующем уходе для трансгендерных individuals по-прежнему является спорным в политической сфере.

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