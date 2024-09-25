На балконе в Южной Корее найдены тела женщин

16 лет после инцидента в Южной Корее был арестован мужчина за убийство своей подруги. Ее тело было найдено в бетоне на его балконе. Власти провинции Гyeongnam объявили, что против него будут выдвинуты обвинения в убийстве.

Мужчина, сейчас старше 50 лет, спрятал труп женщины в больших чемоданах после инцидента и закопал их под кирпичами на своем балконе. Затем он залил сверху десятисантиметровый слой бетона.

Женщина не считалась пропавшей без вести в течение трех лет, так как у нее не было связи со своей семьей. Расследование, проведенное позже, заставило его сообщить полиции в 2011 году, что они расстались. Дело так и не было раскрыто.

В этом году мужчина был арестован за наркотики. В августе труп был найден, когда рабочий по обслуживанию осматривал недвижимость на предмет утечек воды в пустой квартире. Жертву опознали, и во время допроса мужчина признался в преступлении.

Чемодан, содержащий жертву, имел круглое сечение из-за ограничений пространства хранения мужчины. При дальнейшем расследовании было обнаружено, что слой бетона на балконе также имел круглое сечение, совпадающее с чемоданом.

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