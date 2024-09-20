На антисемитском мероприятии Трамп предположил, что еврейские избиратели могут нести ответственность, если он не выиграет в ноябре.

"Я не буду называть это прогнозом, но, на мой взгляд, еврейское сообщество может испытать значительные потери, если я получу 40% поддержки в опросах, заявил Трамп на республиканском собрании в Вашингтоне по борьбе с антисемитизмом. "Если я получу 40%, это означает, что 60% голосов за Харрис, которая, в частности, не очень хороший демократ. Демократы нехороши для Израиля, очень плохо."

Трамп не упомянул, на какой опрос он ссылался.

Трамп часто задается вопросом, почему американские евреи могут голосовать за его оппонента, неоднократно заявляя, что еврейские демократы "нуждаются в проверке психического здоровья".

На аудитории в четверг, в которой присутствовал республиканский меценат Мириам Адельсон, представившая его на сцене, Трамп назвал предстоящие выборы в США "самыми важными" в истории Израиля, заявляя, что Израиль будет "уничтожен", "стерт с лица земли" и "прекратит существование", если победит Харрис. Однако бывший президент, казалось, был больше озабочен неблагодарностью со стороны еврейских избирателей, которых он считал, что они должны поддержать его в больших масштабах из-за его позиции по Израилю.

"Только что появился опрос. Я на 40%", - сказал Трамп, снова не назвав опроса. "Это означает, что 60% голосов за того, кто ненавидит Израиль. И я говорю, это произойдет. Это только из-за демократического хвата или проклятия на вас. Вы не можете допустить, чтобы это произошло. 40% не приемлемо, потому что у нас есть выборы, чтобы выиграть."

После того, как Трамп призвал Харрис "официально отречься от поддержки всех симпатизирующих Хамасу, антисемитов, ненавистников Израиля на университетских кампусах и везде", он снова переключил внимание на еврейских избирателей.

"К сожалению, и я должен сказать это, и это больно говорить, вы все равно будете голосовать за демократов, и это не имеет смысла", - сказал бывший президент. "Я все время говорю, что любой еврей, который голосовал за нее, особенно сейчас, за нее или за демократическую партию, нуждается в проверке психического здоровья."

Харрис никогда не заявляла о поддержке какой-либо из групп, упомянутых Трампом. На самом деле, она подвергалась критике со стороны некоторых прогрессивных демократов и молодых либералов, многие из которых евреи, за отказ рассмотреть паузу в поставках оружия США в Израиль во время войны в Газе. Ранее в четверг движение "Неопределившиеся", которое возникло во время демократических праймериз в opposition к политике администрации Байдена в Израиле и Газе, заявило, что не будет поддерживать Харрис после того, как ее кампания вновь отказалась от активистов, требовавших прекращения военной помощи США Израилю и немедленного прекращения огня.

Муж Харрис, второй муж Даг Эмхоф, еврей, и он был активным критиком антисемитизма, особенно во время протестов в США против действий Израиля в Газе. Несмотря на это, Трамп неоднократно называл свою оппонентку "антиизраильской" и "антиеврейской".

"Вы должны победить Камалу Харрис больше, чем кого-либо другого на земле", - сказал Трамп, обращаясь к еврейским избирателям в аудитории. "Израиль, я верю, должен победить ее. Вы понимаете это? И я никогда не говорил этого раньше: больше, чем кто-либо другой на земле, Израиль должен победить ее."

Затем он пообещал "сделать Израиль снова великим".

Эми Спитналник, CEO Еврейского совета по общественным делам и бывший помощник демократических официальных лиц в Нью-Йорке, обвинила Трампа в том, что он "использует речь об антисемитизме как возможность обнять antisemitic tropes и атаковать американское еврейское сообщество".

"Обращение с евреями и Израилем как с политическими мишенями делает евреев, Израиль и всех нас менее безопасными. Разделение евреев на 'хороших' и 'плохих' и использование tropes о двойной лояльности further normalizes антисемитизм", - добавила Спитналник. "Это не партийная политика - это о фундаментальной безопасности еврейского сообщества".

В интервью в марте Трамп сказал, что любой еврей, голосующий за демократов, "ненавидит свою религию" и ненавидит "все, что связано с Израилем", вновь продвигая antisemitic trope о двойной лояльности американских евреев к США и Израилю.

Он делал подобные заявления во время своих первых двух президентских кампаний.

"Вы не будете поддерживать меня, потому что я не хочу ваших денег. Вы хотите контролировать своих политиков, это нормально", - сказал Трамп на республиканском еврейском коалиционном собрании в декабре 2015 года. "Я переговорщик, как и вы, народ, мы переговорщики".

Но открытое разочарование Трампа еврейскими избирателями стало более регулярной темой после его поражения на выборах 2020 года.

"Еврейские люди, живущие в Соединенных Штатах, не любят Израиль достаточно. Это имеет смысл для вас?" он сказал ортодоксальному еврейскому изданию в 2021 году.

В социальной сети в 2022 году бывший президент - используя аргумент, на который он ссылался в четверг - пожаловался, что "прекрасные евангелисты гораздо больше ценят (его рекорд по Израилю), чем люди иудейской веры, особенно те, кто живет в США".

"Американские евреи должны взять себя в руки", - написал он, "и ценить то, что они имеют в Израиле - Пока не стало слишком поздно!"

В июле Харрис объявила о своей "непоколебимой лояльности к Израилю" после встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне.

После про-хамасовых протестов вокруг визита израильского лидера Харрис заявила в заявлении: "Я осуждаю любых individuals, связывающих себя с жестокой террористической организацией Хамас, которая поклялась уничтожить Государство Израиль и убить евреев".

Триумф критикует еврейских избирателей не только в отношении Харрис, заявляя: "Вы не будете поддерживать меня, потому что я не хочу ваших денег. Вы хотите контролировать своих политиков, это нормально", подразумевая, что американские евреи имеют излишнее влияние в политике.

При попытках заручиться поддержкой американских евреев Трамп часто предъявляет обвинения, заявляя, что любой еврей, голосующий за демократов, "ненавидит свою религию" и "все, что связано с Израилем".

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