Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

На антисемитском мероприятии Трамп предположил, что еврейские избиратели могут нести ответственность, если он не выиграет в ноябре.

Трамп заявил в четверг, что еврейское сообщество может нести некоторую ответственность, если он не победит на выборах в ноябре, усиливая свою повторяющуюся критику в адрес еврейских избирателей во время своей избирательной кампании и утверждая, что демократы несут им «проклятье».

 and  John Stellmacher
Время чтения 4 минут
Трамп произносит речи на мероприятии, посвящённом осведомлённости об антисемитизме, проходящем в...
Трамп произносит речи на мероприятии, посвящённом осведомлённости об антисемитизме, проходящем в Вашингтоне, округ Колумбия, 19 сентября 2024 года.

На антисемитском мероприятии Трамп предположил, что еврейские избиратели могут нести ответственность, если он не выиграет в ноябре.

"Я не буду называть это прогнозом, но, на мой взгляд, еврейское сообщество может испытать значительные потери, если я получу 40% поддержки в опросах, заявил Трамп на республиканском собрании в Вашингтоне по борьбе с антисемитизмом. "Если я получу 40%, это означает, что 60% голосов за Харрис, которая, в частности, не очень хороший демократ. Демократы нехороши для Израиля, очень плохо."

Трамп не упомянул, на какой опрос он ссылался.

Трамп часто задается вопросом, почему американские евреи могут голосовать за его оппонента, неоднократно заявляя, что еврейские демократы "нуждаются в проверке психического здоровья".

На аудитории в четверг, в которой присутствовал республиканский меценат Мириам Адельсон, представившая его на сцене, Трамп назвал предстоящие выборы в США "самыми важными" в истории Израиля, заявляя, что Израиль будет "уничтожен", "стерт с лица земли" и "прекратит существование", если победит Харрис. Однако бывший президент, казалось, был больше озабочен неблагодарностью со стороны еврейских избирателей, которых он считал, что они должны поддержать его в больших масштабах из-за его позиции по Израилю.

"Только что появился опрос. Я на 40%", - сказал Трамп, снова не назвав опроса. "Это означает, что 60% голосов за того, кто ненавидит Израиль. И я говорю, это произойдет. Это только из-за демократического хвата или проклятия на вас. Вы не можете допустить, чтобы это произошло. 40% не приемлемо, потому что у нас есть выборы, чтобы выиграть."

После того, как Трамп призвал Харрис "официально отречься от поддержки всех симпатизирующих Хамасу, антисемитов, ненавистников Израиля на университетских кампусах и везде", он снова переключил внимание на еврейских избирателей.

"К сожалению, и я должен сказать это, и это больно говорить, вы все равно будете голосовать за демократов, и это не имеет смысла", - сказал бывший президент. "Я все время говорю, что любой еврей, который голосовал за нее, особенно сейчас, за нее или за демократическую партию, нуждается в проверке психического здоровья."

Харрис никогда не заявляла о поддержке какой-либо из групп, упомянутых Трампом. На самом деле, она подвергалась критике со стороны некоторых прогрессивных демократов и молодых либералов, многие из которых евреи, за отказ рассмотреть паузу в поставках оружия США в Израиль во время войны в Газе. Ранее в четверг движение "Неопределившиеся", которое возникло во время демократических праймериз в opposition к политике администрации Байдена в Израиле и Газе, заявило, что не будет поддерживать Харрис после того, как ее кампания вновь отказалась от активистов, требовавших прекращения военной помощи США Израилю и немедленного прекращения огня.

Муж Харрис, второй муж Даг Эмхоф, еврей, и он был активным критиком антисемитизма, особенно во время протестов в США против действий Израиля в Газе. Несмотря на это, Трамп неоднократно называл свою оппонентку "антиизраильской" и "антиеврейской".

"Вы должны победить Камалу Харрис больше, чем кого-либо другого на земле", - сказал Трамп, обращаясь к еврейским избирателям в аудитории. "Израиль, я верю, должен победить ее. Вы понимаете это? И я никогда не говорил этого раньше: больше, чем кто-либо другой на земле, Израиль должен победить ее."

Затем он пообещал "сделать Израиль снова великим".

Эми Спитналник, CEO Еврейского совета по общественным делам и бывший помощник демократических официальных лиц в Нью-Йорке, обвинила Трампа в том, что он "использует речь об антисемитизме как возможность обнять antisemitic tropes и атаковать американское еврейское сообщество".

"Обращение с евреями и Израилем как с политическими мишенями делает евреев, Израиль и всех нас менее безопасными. Разделение евреев на 'хороших' и 'плохих' и использование tropes о двойной лояльности further normalizes антисемитизм", - добавила Спитналник. "Это не партийная политика - это о фундаментальной безопасности еврейского сообщества".

В интервью в марте Трамп сказал, что любой еврей, голосующий за демократов, "ненавидит свою религию" и ненавидит "все, что связано с Израилем", вновь продвигая antisemitic trope о двойной лояльности американских евреев к США и Израилю.

Он делал подобные заявления во время своих первых двух президентских кампаний.

"Вы не будете поддерживать меня, потому что я не хочу ваших денег. Вы хотите контролировать своих политиков, это нормально", - сказал Трамп на республиканском еврейском коалиционном собрании в декабре 2015 года. "Я переговорщик, как и вы, народ, мы переговорщики".

Но открытое разочарование Трампа еврейскими избирателями стало более регулярной темой после его поражения на выборах 2020 года.

"Еврейские люди, живущие в Соединенных Штатах, не любят Израиль достаточно. Это имеет смысл для вас?" он сказал ортодоксальному еврейскому изданию в 2021 году.

В социальной сети в 2022 году бывший президент - используя аргумент, на который он ссылался в четверг - пожаловался, что "прекрасные евангелисты гораздо больше ценят (его рекорд по Израилю), чем люди иудейской веры, особенно те, кто живет в США".

"Американские евреи должны взять себя в руки", - написал он, "и ценить то, что они имеют в Израиле - Пока не стало слишком поздно!"

В июле Харрис объявила о своей "непоколебимой лояльности к Израилю" после встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне.

После про-хамасовых протестов вокруг визита израильского лидера Харрис заявила в заявлении: "Я осуждаю любых individuals, связывающих себя с жестокой террористической организацией Хамас, которая поклялась уничтожить Государство Израиль и убить евреев".

Триумф критикует еврейских избирателей не только в отношении Харрис, заявляя: "Вы не будете поддерживать меня, потому что я не хочу ваших денег. Вы хотите контролировать своих политиков, это нормально", подразумевая, что американские евреи имеют излишнее влияние в политике.

При попытках заручиться поддержкой американских евреев Трамп часто предъявляет обвинения, заявляя, что любой еврей, голосующий за демократов, "ненавидит свою религию" и "все, что связано с Израилем".

Участники соблюдают традиции, демонстрируя лозунг о выборах Трампа на мероприятии осведомленности об антисемитизме в Вашингтоне, округ Колумбия, 19 сентября 2024 года

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Камала Харрис выступает с речью на политическом митинге в Атланте 20 сентября 2024 года
Политика

Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Кэмела Харрис начала сентябрь и завершающие стадии президентской избирательной кампании с избытком кампании фондов более чем у Дональда Трампа, как было показано в recente финансовые отчеты. Эти отчеты указывали на успешный период сбора средств для Харрис, рекордно банкинг с первым полным...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предложенные налоговые сокращения Кристиана Линднера полностью остановили бы продвижение...
Политика

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода. Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты. По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В недавнем решении Верховный суд Аризоны установил, что жители, столкнувшиеся с сбоем в процессе...
Политика

В недавнем решении Верховный суд Аризоны заявил, что избирателям, столкнувшимся с проблемой подтверждения гражданства, по-прежнему разрешено голосовать "полностью", включая выборы на уровне штата.

В пятницу Верховный суд Аризоны постановил, что около 100 000 жителей, потенциально не соответствующих критериям подтверждения гражданства штата, все еще имеют право голосовать на выборах штата и города в этом году. Это решение разрешило дилемму, с которой столкнулись избирательные власти из-за...

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Высокий комиссар ООН по правам человека приближает взрывы в Ливане к грани возможных обвинений в...
Политика

Спорные дебаты о детонациях пейджеров до Совета Безопасности ООН

Спорные дебаты о детонациях пейджеров до Совета Безопасности ООН После взрывов пейджеров в Ливане, министр иностранных дел Израиля был вынужден отвечать на обвинения ливанского коллеги, который заявил, что Израиль превращается в государство-изгой. Посол Израиля в ООН не исключил возможности новых атак против «Хезболлы» и призвал правительство в Бейруте бороться с

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Торжественный тост! По случаю, менеджер Байерна Ули Хёнесс, доктор Франц Бёмерт, президент Вердера...
Спорт

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть.

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть. Сегодня, вечные соперники Вердер Бремен и ФК Бавария Мюнхен снова сойдутся в матче Кубка Север-Юг. Исторически, это также столкновение между легендами Ули Хёнессом и Вилли Лемке. Эта многолетняя вражда началась мирным образом. Это произошло 23 ноября 1985 года, когда ФК Бавария

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
АЭС «Три мили» была временно остановлена в 2018 году, а затем были объявлены планы по повторному...
Экономика

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft Microsoft подписал соглашение на два десятилетия о поставках электроэнергии от возрожденной АЭС Три-Майл-Айленд, несмотря на ее длительное закрытие. Техгигант, известный своими обязательствами по защите климата, активно внедряет ИИ во многие свои продукты, что требует значительного количества электроэнергии. Планы по запуску реактора на

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Камала Харрис выступает с речью на политическом митинге в Атланте 20 сентября 2024 года
Политика

Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Кэмела Харрис начала сентябрь и завершающие стадии президентской избирательной кампании с избытком кампании фондов более чем у Дональда Трампа, как было показано в recente финансовые отчеты. Эти отчеты указывали на успешный период сбора средств для Харрис, рекордно банкинг с первым полным...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предложенные налоговые сокращения Кристиана Линднера полностью остановили бы продвижение...
Политика

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода. Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты. По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно