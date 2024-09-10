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ПолитикаНовостиМинистр финансов

Мы получили прозрение из ошибки.

 and  Katherine Bradley
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Министр финансов обсуждал обширную помощь населению.
Министр финансов обсуждал обширную помощь населению.

Мы получили прозрение из ошибки.

Несмотря на дефицит бюджета в размере €12 миллиардов, министр финансов Линднер остается оптимистичным перед Бундестагом. Проект является юридически безупречным.

Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер решительно защищает спорный проект бюджета на 2025 год, даже внутри правящей коалиции "трафик света". Выступая на Неделе бюджета в Бундестаге, он заявил: "Это не было незаконным действием". Проект соответствует юридическим стандартам. "Мы извлекли урок из своей ошибки".

В прошлом году Федеральный конституционный суд аннулировал €60 миллиардов из фонда KTF по борьбе с климатом, так как правительство перенаправило неиспользованные кредиты на борьбу с коронавирусом в этот фонд. С тех пор СДПГ, "Зеленые" и FDP ведут интенсивные дебаты о предлагаемых расходах. Линднер ссылается на "отмеченную слабость" экономики. Чтобы бороться с этим, федеральное правительство планирует рекордные инвестиции.

Бюджет все еще имеет дефицит в €12 миллиардов, который коалиция "трафик света" надеется смягчить за счет неиспользованных фондов. Ранее они рассчитывали на 2% от общей суммы, что составляло менее €10 миллиардов.

Опротестование проекта как безрассудного

Правительство планирует бюджет с расходами примерно €489 миллиардов - всего на €1 миллиард меньше, чем бюджет 2024 года. Новый долг в 2025 году, учитывая ограничение долга, составит €51,3 миллиарда, что Significantly превышает первоначальные оценки. Инвестиции прогнозируются на уровне €81 миллиардов. СДПГ и "Зеленые" выступают за приостановку ограничения долга и увеличение инвестиций, но это на данный момент блокируется FDP.

Несмотря на сложные обстоятельства, министр финансов подчеркнул значительное облегчение и повышение производительности для граждан. Бюджет 2025 года, например, предусматривает увеличение детских пособий и более высокие налоговые вычеты. По словам Линднера, государство отказывается от доходов, чтобы повысить покупательную способность граждан и стимулировать частные инвестиции.

Оппозиция раскритиковала проект бюджета как безрассудный. Заместитель фракционного лидера Матиас Миддельберг также обвинил его в "максимальной нереалистичности" и вводящем в заблуждение. "Ни один проект бюджета никогда не содержал столь обширное количество необеспеченных обязательств". Он считает, что федеральное правительство столкнется с финансовым кризисом в течение следующего года. Коалиция планирует только до 28 сентября - даты следующих федеральных выборов.

Критика оппозиции проекта бюджета была резкой, с заместителем фракционного лидера Матиасом Миддельбергом, назвавшим его "максимально нереалистичным" и вводящим в заблуждение. Несмотря на это, министр финансов Линднер, как министр финансов, сохраняет оптимизм, подчеркивая облегчение и повышение производительности, которые обещает бюджет 2025 года.

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