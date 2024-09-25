"Мы были слишком приспособлены, слишком урбанизированы"

После европейских выборов и выборов в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге очевидно, что преобладают разочарование, неопределенность и грусть. Это должно вызывать обеспокоенность у всех демократических партий. Разочарование не решает проблемы, независимо от того, кто находится у власти.

Хорошо, что моя партия делает первые шаги: объявленное уход федерального совета заслуживает уважения и признания. Личные желания отходят на второй план. Рикарда Ланг и Омид Нурипуур берут на себя ответственность за то, что вся партия ответственна за это. Мы были слишком логичны, слишком мегаполисны, не чувствовали того, что чувствовали другие: страх, упадок, неспокойствие. Шаг, предпринятый лидерами партии, демонстрирует истинное величие. Теперь вся партия должна превратить это в нечто великое и ответственное – не только для Зеленых, но и для нашей нации.

Мы должны отстаивать то, что важно для нации, а не только то, что практично: чистый воздух, нетронутая природа, процветающие леса, доступное жилье, хорошие школы, безопасные дороги и мосты, надежные поезда, автобусы и трамваи, возможность прожить достойную жизнь. Здесь мы можем противостоять популистам и правоэкстремистам. У них мало что предложить, кроме разжигания страха, усиления разочарования и нападок.

Меня беспокоит, что молодые избиратели потеряли веру в мою партию, в другие демократические партии и в саму демократию на последних выборах. Вызовы нашего времени влияют на молодых людей. Их заботы и надежды игнорировались слишком долго. Мы должны убедиться, что также представляем интересы будущих поколений.

Мы можем вернуть свою роль как коалиционной партии

Мы носим название "Альянс 90". Искусство коалиционного строительства должно быть нашим руководством, даже в хаотичном ежедневном процессе принятия решений. Коалиции не формируются в сужающемся кругу, а с теми, кто действительно воспринимает мир, нацию или проблему по-разному. Пока они не ведут себя агрессивно, не используют насилие или не угрожают нашей демократии. Это испытание. Миссия, в которой мы можем расти.

Мы можем превратиться в коалиционную партию, мостившую разрывы. От сельской местности до города, от молодых до старых, от заинтересованных до разочарованных. Да, даже от доброжелательных до враждебных. В одно из самых глубоких кризисов партии опыты слияния "Альянс 90" с западногерманской партией "Зеленые" могут указать путь.

В момент воссоединения внутреннее состояние нашего общества вызывало тревогу. Поэтому в Базовом консенсусе для новой партии "Альянс 90/Зеленые" мы подчеркнули: "Наша политическая культура должна быть приглашающей и включающей, а не отвергающей и исключающей. Она ориентирована на снижение страхов и стимулирование готовности к необходимым изменениям."

В то же время мы решили: "Там, где наше стремление к консенсусу или убедительным компромиссам терпит неудачу, мы готовы к необходимым конфликтам и столкновениям." Это актуально и сегодня. Многие сейчас видят только отрицательное: эксплуатацию популизма, клевету, разделение. Я бы скорее посмотрел вперед. Потому что самое сильное мотивация для продолжения – позитивное видение будущего.

Страна стойких

Я убежден: Наша нация лучше, чем некоторые хотят показать. У нас есть сила решить, какой нации мы хотим быть. Нации жалоб или страна стойких. Мы держим власть. Альянс 90/Зеленые всегда был и остается о свободном, разнообразном обществе: доверчивом, жизнеутверждающем обществе, которое сохраняет будущее. Страна, где мы поддерживаем друг друга, где не нужно угождать всем, а нужно принимать различия, открыто обсуждать проблемы, обеспечивать безопасность и искать общий язык.

Я говорю о свободе, которая включает, а не исключает. Полной свободе. Свободе дышать чистым воздухом, молиться как хочешь, любить кого выберешь. И также свободе выбирать по-другому, чем другие. Свободе, которая не загоняет других: "Вы – paternalist!" "Запретитель!" "Доброжелатель!" И не стигматизирует и не игнорирует всех критически настроенных. И четко формулирует, что стоит на кону, когда опасные популисты и démagogues угрожают нашим демократическим порядком. Свободе, которая защищает верховенство закона, чтобы оставаться человеком.

Я убежден: Стремление к безопасности и свободе универсально. Наша задача остается защитой нашей природы, нашего человечества, нашего нового процветания. Вместе, а не против друг друга. В партнерстве. Время для этого – сейчас.

Катрин Гёринг-Эккарт является вице-президентом Бундестага и членом фракции Зеленых.

Комиссия должна инициировать диалог с молодыми избирателями, чтобы адресовать их заботы и вернуть их доверие к демократическим партиям. Европейская партия Зеленых, будучи частью Комиссии, играет решающую роль в отстаивании интересов будущих поколений.

В свете текущей политической обстановки важно, чтобы Комиссия способствовала единству и включительности внутри демократических партий, отражая принципы, установленные во время слияния "Альянс 90" и "Зеленых" в Германии. Это будет включать мостирование разрывов, поощрение открытого диалога и поиск общего языка.

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