Мунц комментирует недавнее предупреждение Путина: западные экономики не понесут значительного ущерба от приостановки поставок товаров

08:40 Таинственное сооружение возле моста через Керченский пролив озадачило украинский флотУкраинский флот озадачен таинственным строительным проектом возле моста через Керченский пролив. Как сообщает "Киевский независимый", об этом заявил спикер флота Дмитрий Плетючук в эфире украинского телевидения. Настоящее назначение сооружения остается неизвестным. "Оно может служить оборонительным сооружением или быть еще одним переходом", - заявил Плетючук. "Но пока рано делать какие-либо выводы". Плетючук скептически относится к завершению проекта из-за неблагоприятных погодных условий. "Россияне постоянно пытаются установить новые сооружения в Керченском проливе для строительства различных гидротехнических сооружений или барьеров", - объяснил Плетючук. "Но после каждого шторма они кажется вымываются на берег". Мост связывает Россию с Крымским полуостровом, который Россия аннексировала.

08:08 Город Измаил под атакой российских дронов: трое погибших, 11 раненыхГород Измаил на юге Украины сегодня утром подвергся атаке российских дронов, в результате чего погибли трое пожилых людей, в том числе женщина в возрасте 90 лет. Еще 11 человек, в том числе ребенок, получили ранения. Губернатор Одесской области Олег Кипер подтвердил инциденты и сообщил о повреждении зданий и автомобилей, а также нескольких пожарах. Измаил расположен возле румынской границы, где северный берег реки Дунай отмечает границу.

07:40 Рот призывает европейские страны предоставить больше военной помощи Украине для переговоровЭксперт по внешней политике СДП Германии Михаэль Рот призвал к увеличению военной помощи Европы Украине. "Основные европейские страны должны оказать более существенную военную поддержку, чтобы Украина оставалась свободной и демократической страной", - сказал Рот в интервью "Тагесшау". "Теперь время использовать все наши ресурсы, чтобы поставить Украину в лучшее положение для возможных переговоров". Рот считает, что страны, стремящиеся быстро завершить конфликт, должны поставлять Украине необходимые ресурсы. Военные инструменты и дипломатия - две стороны одной медали, объяснил он.

07:09 Баerbock предупреждает о прекращении поддержки Украины, так как детские больницы останутся беззащитнымиМинистр иностранных дел Баerbock защищала поставки западного оружия в Украину и предостерегала от сокращения поддержки Киева. "Вера в то, что без оборонительного оружия не будет боев или жертв в Украине, так же проста, как и ложна", - заявила Баerbock на общем собрании ООН в Нью-Йорке в четверг. "Если Россия прекратит свою атаку, война закончится. Если Украина перестанет защищаться, это будет конец для Украины". Путин ответил на приглашение на мирную конференцию в июне, организовав бомбардировку детской больницы. Пока Путин не готов к переговорам, прекращение нашей помощи означает, что "больницы и дети Украины останутся беззащитными. Это приведет к новым военным преступлениям, возможно, даже в других странах". Баerbock подчеркнула, что Россия "повторно ставит под сомнение неприкосновенность границ балтийских государств и Польши".

06:45 Голоуб не исключает возможность поставок дальнобойного оружия Украине после предостережения о преждевременных решенияхПравительство Словении предостерегло от поспешных решений о применении дальнобойного западного оружия на российской территории из-за немецких reservations. "Редко бывает мудро с самого начала говорить, что определенные вещи вне игры", - сказал премьер-министр Словении Роберт Голоуб во время общих дебатов в ООН в Нью-Йорке. "В данный момент все варианты должны быть рассмотрены, а затем выбран тот, который лучше всего подходит к сложившимся обстоятельствам". Голоуб отвечал на вопросы о использовании дальнобойных крылатых ракет после немецкого и американского противодействия.

06:11 Баerbock призывает Иран прекратить поддержку российской агрессии против Украины и прекратить поставки баллистических ракет и дроновМинистр иностранных дел Анналена Баerbок призвала Иран прекратить любую поддержку российской войны против Украины и предотвратить передачу баллистических ракет и дронов. Министерство иностранных дел опубликовало эту информацию на платформе X. Баerbок встретилась со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

06:01 Трамп встретится с Зеленским в Нью-Йорке в пятницуБывший президент США Дональд Трамп объявил о планах встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в пятницу. Встреча запланирована в Trump Tower в Манхэттене, сообщил Трамп. Зеленский якобы продлил свою поездку в США, чтобы встретиться с Трампом после встречи с демократическим президентом Джо Байденом в четверг. Перед поездкой в США Зеленский выразил желание поговорить с Трампом, Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, чтобы представить свой "план победы", чтобы положить конец конфликту в Украине. Подробнее об этом читайте здесь.

04:25 Харрис предлагает помощь Зеленскому, тонко предупреждает об оппонентеКандидат в президенты от демократов Харрис обещает помощь украинскому президенту Зеленскому и косвенно предупреждает о возможной победе своего республиканского оппонента, не называя его напрямую. "Моя поддержка украинского народа остается незыблемой. (...) Я буду продолжать поддерживать Украину и стремиться к тому, чтобы она одержала победу в этом конфликте и жила в мире и процветании", - заявляет она во время визита Зеленского в Вашингтон. Она советует, что окончание конфликта не может быть решено без Украины. Однако она признает, что "некоторые" люди в США рассматривают этот вариант. Их цель, как она раскрывает, состоит в том, чтобы убедить Украину отказаться от больших частей своей территории, принять нейтралитет и проигнорировать гарантии безопасности от других стран. В ее представлении, эти предложения подобны тем, которые предлагает лидер Кремля Путин, и являются призывом к сдаче.

02:08 Обстрелы сообщаются в Томыной БалкеСегодня российские войска неоднократно обстреляли поселок Томына Балка к западу от украинского контролируемого города Херсона, как сообщает губернатор региона Прокрудин. В результате нападения погибла одна женщина и еще одна была ранена, как сообщается в Telegram.

00:55 Великобритания предоставит больше самоходной артиллерии УкраинеВеликобритания предоставит еще одну партию самоходных артиллерийских систем AS90 украинским вооруженным силам. Десять из этих систем уже были переданы, и еще шесть планируется поставить в ближайшие недели, согласно министерству обороны Великобритании.

23:33 ООН борется за финансирование поддержки Украины этой зимойООН признает, что у них недостаточно средств для оказания помощи украинцам этой зимой. "Уровень финансирования наших организаций чрезвычайно низок в это время года", - говорит Каролина Линдхольм Бilling, координатор ООН по Украине в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). УВКБ ООН в настоящее время имеет только 47% необходимых средств для оказания помощи миллионам украинцев, пострадавших от войны или перемещенных. В прошлом году в это время было 70% финансирования.

22:13 Байден планирует усилить помощь УкраинеПрезидент Байден объявляет, что США усилят помощь Украине перед окончанием его срока. Этот шаг, как ожидается, усилит переговорную позицию правительства Киева, согласно Байдену, перед встречей с президентом Украины Володымром Зеленским в Вашингтоне. Срок полномочий Байдена истекает в январе. Его может сменить вице-президент Камала Харрис или республиканец Дональд Трамп, которого подозревают в снижении американского участия в Украине.

21:34 Украина предупреждает об эскалации в СaporizhzhiaРазведданные Украины свидетельствуют о том, что российские войска готовятся усилить свои атаки в Сaporizhzhia. "Есть тенденция к эскалации в зоне боевых действий в Сaporizhzhia", - говорит представитель войск, базирующихся в южном регионе Украины, на национальном телевидении. "За последние 24 часа было пять атак, и мы ожидаем, что это число возрастет, поскольку наша информация указывает на то, что противник концентрирует группы для атаки вблизи поселка Приютное". Представитель также упоминает, что российская сторона получила легкобронированные vehicles. "Это свидетельствует о подготовке к наступательным операциям".

21:00 Байден и Зеленский встречаются: Россия не победитВ начале их встречи в Вашингтоне президент США Джо Байден заверил президента Украины Володымра Зеленского в продолжении американской поддержки. "Россия не победит, победит Украина", - заявил Байден, приветствуя своего украинского коллегу в Овальном кабинете в Белом доме: "И мы будем стоять с вами на каждом шагу". Узнайте больше об этом здесь.

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По словам Дмитрия Плетенчука, спикера украинского флота, российские войска известны тем, что строят оборонительные сооружения или новые переправы в Керченском проливе, и текущее строительство вблизи Крымского моста может следовать этой модели.

В связи с продолжающимся конфликтом в Украине Михаэль Рот, эксперт по внешней политике СДП, призвал европейские страны предоставить больше военной помощи Украине, подчеркнув необходимость того, чтобы Украина была свободной и демократической страной.

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