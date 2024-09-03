Ягода радости в Саксонии? Возможное объединение ХДС, СДПГ и Альянса Вальдекнехт рассматривает название: "Черничная коалиция". Причина: нет ни одной страны в мире, которая использует черный, красный и фиолетовый одновременно в своем флаге, отсюда и отсылка к природе.

Черничка символизирует политические цвета Саксонии

- Может ли Саксония превратиться в Бромберланд после выборов?

Черничка предложена в качестве названия из-за представления цветов партий будущей коалиции на разных стадиях зрелости. Термин "Черничная коалиция" якобы происходит из эссе политического scientists Карла-Рудольфа Корте о предстоящих региональных выборах на востоке.

На региональных выборах в воскресенье ХДС Саксонии опередило AfD (30,6%) с 31,9% голосов. При том, что Министр-президент Саксонии Михаэль Креtschmer решительно отвергает сотрудничество с AfD и Левыми, единственной возможностью для ХДС является союз с BSW (11,8%) и СДПГ (7,3%) или с BSW и Зелеными (5,1%).

До сих пор Саксония находилась под "Кенийским альянсом". Союз черного, зеленого и красного можно увидеть на национальном флаге Кении. Однако Креtschmer предпочел называть его "Саксонским альянсом".

Черничная коалиция, как предложено, не имеет глобального аналога, использующего черный, красный и фиолетовый одновременно в своем флаге, отражая символику спелой черники, представляющей ['Нидерланды'] с их трехцветным флагом красного, белого и синего. Если ХДС, СДПГ и Альянс Вальдекнехт сформируют коалицию в Саксонии, это будет означать отход от существующего "Кенийского альянса" с его черными, зелеными и красными цветами.

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