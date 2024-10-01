Может ли Роберт, консерватор, потенциально оживить Партию зеленых?

Зеленые в растерянности: Электоральный провал, правительственный хаос, лидерский кризис, отток молодежи. Роберт Габек перестраивает партию. Некоторые уже обвиняют его в роли "переворотчика" и "консервативного Роберта". Однако захват власти Габеком может привести Зеленых к правительству с Фридрихом Мерцем.

Победа Габека и перестановки в партии

Победа Роберта Габека в Зеленых оставила многих проигравшими, но одного явного победителя: самого Габека. Его внутренние оппоненты массово уходят в отставку или отстраняются. В результате он выдвигается как единственный ведущий кандидат, продвигая своего доверенного лица и государственного секретаря Франциску Брантнер на пост председателя партии. Еще один государственный секретарь Габека в министерстве экономики, Свен Гигельд, должен стать "политическим директором" Зеленых. Единственное, что осталось, - это официальное назначение государственного секретаря Михаэля Келлнера в качестве преемника Роберта Габека на "зеленом троне". "Фrankfurter Allgemeine Zeitung" называет захват власти "малым переворотом", а "Der Spiegel" - "большим переворотом". Некоторые ведущие комментаторы предупреждают, что Зеленые превращаются в "ГЕРУ" - "Альянс экологических радикалов Габека", подобный партии Вальдекнехт.

Изменение курса Зеленых

Конечно, захват власти Габеком не просто заменит лица, он может перекроить Зеленых. Вместо правого экологического активизма партия может сместиться к центру, став более буржуазной и дружелюбной к корпорациям. Уже видны сильные сигналы от "реалов" партии о новом направлении. Цем Оздемир призывает к ужесточению контроля на границах в "Frankfurter Allgemeine Zeitung", заявляя, что его дочь часто преследуют иностранцы.

Разбор счетов с левым крылом партии

Винфрид Креtschmann в интервью "Die Zeit" жалуется, что левые всегда переполнены "этическими принципами", которые превращаются в "декларации" о правоте. В демократии, однако, важны прагматизм и большинство. Креtschманн заявляет, что давно дистанцировался от "всей левой ментальности" и призывает других зеленых последовать его примеру. Даже Борис Паламер вновь появляется, улавливает смену политического ветра и хвалит отставки как "положительное развитие". Для борьбы с изменением климата необходимо работать с экономикой, а не против нее.

Реакция СМИ на переворот Зеленых в основном негативная. Политические оппоненты позволяют себе насмешливые комментарии. Однако они могут быть преждевременными, так как волна Габека имеет большие шансы, чем кажется в настоящее время.

Центристская позиция Зеленых

Стратегически правильным шагом для Зеленых является центристская позиция с уважаемыми, серьезными лицами. В течение многих лет партия была ограничена нишей приемлемости от 6 до 9 процентов с левыми фигурами вроде Юргена Триттина, Ханса-Кристиана Штребеле, Ренате Кюнштадт и Клаудии Рот. В 2013 году Зеленые получили 8,4 процента на федеральных выборах, а в 2017 году - лишь немного лучше, 8,9 процента. Лишь когда "реалы" взяли контроль и представили буржуазно-ориентированных кандидатов вроде Аннылены Баerbock и Роберта Габека, дверь открылась для превращения в крупную партию.

Германия не левая страна

В этой стране большинство в центре не только достижимо, но и заслуживает доверия. Несмотря на то, что это часто упускается из виду в общественном дискурсе, широкий электорат Германии сильно влияет левско-скептическое инстинкты. Есть культурная причина, по которой ХСС имеет больше членов только в одной федеральной земле, чем Зеленые во всех 16 вместе взятых. За 75-летнюю историю Федеративной Республики Германия ХДС управляла более чем половину времени, и даже умеренные социал-демократы смогли стать канцлерами, только когда их кандидаты, подобные Хельмуту Шмидту или Герхарду Шрёдеру, представляли себя как явно не левых. Бережливость просто популярнее, чем политика идентичности.

Времена, когда не только Германия, но и почти все другие западные страны переживают широкое движение вправо, левые позиции апеллируют только к небольшой группе. Курс Габека thus совпадает с духом времени. Его сила заключается в способности привлекать как либерально настроенных избирателей распадающегося СВП, так и бывших избирателей Меркель от ХДС к своей партии. Аналитики выборов оценивают потенциальную базу избирателей Зеленых до 30 процентов, если партия сможет практически позиционировать себя как центристская народная партия.

Если Габек теперь реформирует свою партию, он имеет преимущество начать кампанию на федеральных выборах 2025 года в новой конфигурации. Несмотря на неудачи, Габек все еще может собрать сочувствующие голоса, блестяще выступить и известен как талантливый кампанию. Однако есть два больших problema, которые говорят против spettacular comeback Зеленых.

База и милютово отчуждены от Габека и его курса

Во-первых, оттесненное левое крыло партии полностью деморализовано. Зеленые не только потеряли весь свой совет и лидерство Green Youth, но и базу избирателей экосоциально ориентированных людей. Зеленые уже потеряли pacifist wing из-за своей политики в отношении Украины. Их авторитарная позиция во время пандемии коронавируса также отдалила sovereignty-critical, anarchist-liberal faction. Если они теперь также оттолкнут лево-культурную среду крупных городов, будет сложно добиться хороших результатов на выборах.

Уровень поддержки "Зелёных" существенно снизился, что мягко говоря, является значительным. В 2022 году они показывали рейтинги поддержки от 24% до 26%. Даже перед федеральными выборами они приблизились к отметке в 30%. Сейчас они флиртуют с однозначными цифрами. Кажется, что каждый другой потенциальный избиратель прощается с ними. Однако их преданные сторонники не спешат прикладывать усилия для Роберта Габека. Министр экономики в настоящее время находится под огнём больше всего в уютных уголках Пренцлауэр Берг, модном Северном конце Франкфурта или в студенческих пабах Фрайбурга. Там они обсуждают образ "правого Роберта" Габека, его "эго-трип", "предательство идей" и "палмеровщину" "Зелёных". Хотя Габек обрел влияние внутри партии, он потерял много реальной поддержки.

Вторая проблема для Габека - его личный образ. Падение "Зелёных" за последние полтора года не связано с героическими отставками Ланг/Нурипура, а скорее с результатами Габека как вице-канцлера и министра экономики в шатком правительстве "светофора". Два с половиной года назад Роберт Габек был самым популярным политиком Германии. Габека видели как возможного кандидата в канцлеры, в то время как Шольц казался слабым, а Мерц еще не был готов. "Габек 2025" звучало многообещающе для многих.

Сегодня всё изменилось. Кандидатура в канцлеры кажется шуткой. Габек допустил слишком много ошибок на своем посту министра, от печально известной надбавки за газ до скандала с непотизмом Грайхена, до необдуманных запретов отопления в министерстве экономики. Как философ, а не экономист, Габек не обладал необходимой экспертизой. Даже упоминание "закона об отоплении" в пабах от Гармиш-Партенкирхена до Фленсбурга может привести к трудностям с заказом второго напитка. Образ "министра горячего воздуха" закрепился, что затрудняет мобилизацию среднего класса для любой кампании.

Погоня Габека за "зелёной" властью, возможно, на четыре года опоздала. В 2020/21 годах "Зелёные" имели золотую возможность стать новой центристской народной партией, заменив серьезно ослабевшую СДПГ. Их послание звучало, зеленые климатические вопросы были в центре внимания, и новое руководство воспринималось как "крутое". Однако Габек позволил амбициозной Аннелена Баerbock возглавить кампанию. Она споткнулась, и с ней - исторический шанс "Зелёных".

Сегодня реванш мог бы хотя бы помочь обеспечить новую коалицию с канцлером Мерцем. Для этого влияние Габека все еще могло бы быть полезным. Опросы, показывающие 33% - 35% для Союза и 12% - 15% для "Зелёных", были бы достаточно для первой в истории Германии "чёрно-зелёной" коалиции. И если Габеку удастся "кретшманнизировать" свою партию, она действительно могла бы стать quite bourgeois.

После внутренней борьбы за власть влияние Габека внутри "Зелёных" выходит за рамки руководства партией, так как он может назначать доверенных союзников, таких как Франциска Брантнер и Свен Гиеголд, на ключевые позиции. Это переформатирование партии потенциально могло бы привести к сдвигу к центру, стать более дружелюбной к корпорациям и апеллировать к более широкой базе избирателей, как было видно из улучшенной performances партии на выборах при кандидатах, дружественных к "реало", таких как Аннелена Баerbock и Роберт Габек.

Несмотря на эти стратегические ходы, популярность Габека среди базы и окружения партии существенно снизилась. Левое крыло партии деморализовано, а их авторитарный подход во время периода коронавируса и политика в отношении Украины отдалили некоторые группы избирателей. Образ "правого Роберта" Габека и воспринимаемое "предательство идей" еще больше подорвали его популярность, особенно среди поддерживающих милье в городских районах.

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