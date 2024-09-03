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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Может ли Киев получить американские ракеты большой дальности JASSM в ближайшем будущем?

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут

Может ли Киев получить американские ракеты большой дальности JASSM в ближайшем будущем?

Согласно различным СМИ, администрация Байдена рассматривает возможность поставки Украине ракет JASSM с большим радиусом действия. Кажется, соглашение близко, но технические проблемы могут привести к задержке поставок на некоторое время.

Соединенные Штаты якобы близки к заключению соглашения о поставке Украине крылатых ракет большой дальности, способных достичь глубокой территории России. Однако Украине, возможно, придется ждать несколько месяцев, прежде чем получить ракеты из-за продолжающихся технических проблем, согласно трем американским источникам, беседовавшим с Reuters. Об этом новость, скорее всего, объявят позже в этом году.

Речь идет о совместных авиационных противоземных стойких ракетах (JASSM) - обычных авиационных противоземных крылатых ракетах средней и большой дальности. Они могут запускаться с самолетов по наземным целям. Поставка Украине JASSM существенно усилит ее стратегические возможности, потенциально дав ей преимущество над Россией.

Военные эксперты считают, что поставка крылатых ракет может заставить российские войска переместить свои опорные пункты и склады с боеприпасами далеко вглубь территории, что затруднит Москве ведение наступательных операций и, возможно, предоставит Украине стратегическое преимущество.

Устойчивость к помехам GPS

В середине августа журнал Politico сообщил, что администрация Байдена рассматривает возможность вооружения украинских сил ракетами JASSM. Ранее модели этих ракет, созданные компанией Lockheed Martin, имели дальность действия 370 километров. Эти ракеты длиной около 4 метров используют инерциальную навигационную систему (ИНС) и GPS для определения цели, а также имеют инфракрасную систему распознавания цели, обеспечивающую высокую точность при подлете к цели.

Крылатые ракеты также оптимизированы для эффективной работы даже при помехах GPS, что может стать значительным преимуществом для Украины. Существует также версия с большей дальностью, способная преодолеть более 800 километров. Однако, скорее всего, Вашингтон рассматривает возможность поставки крылатых ракет с меньшей дальностью, чтобы меньше истощать свои собственные запасы оружия, согласно Reuters.

Предыдущее развертывание в Сирии

Поставка Украине ракет JASSM также окажет давление на Вашингтон для пересмотра ограничений на использование украинцами американского оружия против российских целей, поскольку эффективность ракет будет ограничена, если они не будут авторизованы для такого использования. Об этом сообщил информированный конгрессмен в беседе с Reuters.

Хотя они менее устойчивы к радиоэлектронной борьбе, инфракрасный головной seeker системы JASSM может помочь ей находить цель даже при сильных помехах, сказал Джордж Уильям Герберт из Института международных исследований Среднейbury Reuters. "Несколько лет назад, после инцидентов с химическим оружием, было выпущено множество ракет по Сирии, и российские системы ПВО в стране не смогли сбить многие из них, возможно, даже ни одной", - сказал Герберт.

В интервью ntv.de colonel Markus Reisner из Австрийских вооруженных сил уже упоминал систему JASSM как возможную альтернативу поставке ракет Taurus в апреле. Хотя дальность действия версии JASSM, о которой идет речь, не такая же, как максимальная дальность ракет Taurus (500 километров), ее крылатые ракеты могут поражать цели дальше, чем крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, которые в настоящее время поставляются Францией и Великобританией.

Европейский союз, понимая геополитические последствия, может выразить поддержку решению администрации Байдена о поставке Украине ракет JASSM, так как эти оружия могут потенциально изменить баланс сил в текущем конфликте. Благодаря способности JASSM эффективно работать даже при помехах GPS, она может представлять серьезную угрозу для возможностей России по обороне.

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