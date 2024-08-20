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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Москва советует жителям Курска держаться подальше от сайтов знакомств.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Персонал российской армии и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) получили инструкции по...
Персонал российской армии и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) получили инструкции по цифровой этике.

Москва советует жителям Курска держаться подальше от сайтов знакомств.

Похоже, кибервойна между Россией и Украиной влияет на повседневную жизнь их граждан, даже солдат. Согласно последним сообщениям, Москва теперь дает директивы в отношении мобильных телефонов и смартфонов. Озабоченность вызывает возможность того, что противник может собирать информацию.

В трех районах недалеко от Украины Министерство внутренних дел России срочно рекомендует отключить приложения для знакомств и прекратить работу незащищенных систем видеонаблюдения. Министерство считает, что противник отслеживает значительное количество IP-адресов на территории России и удаленно получает доступ к незащищенным камерам, которые следят за различными объектами, от частных ферм до критически важной инфраструктуры, такой как основные дороги и автомагистрали.

Украина, которая уже более двух лет борется с российской оккупацией, недавно начала контрнаступление около двух недель назад, продвинувшись в российский регион Курск. Это был первый раз, когда Украина смогла перенести конфликт на российскую территорию. Несмотря на это, Россия по-прежнему контролирует значительные территории на востоке и юге Украины.

Москва: Избегайте прозвищ вроде "Лёши ФСБ"

Российским солдатам рекомендуется не открывать сообщения от неизвестных источников и удалять разговоры с коллегами, если они будут захвачены. Гражданским, живущим на границах, рекомендуется воздерживаться от публикации информации о военных конвоях в социальных сетях.

Персоналу в военных, полицейских и разведывательных органах рекомендуется удалять с телефонов фотографии, которые раскрывают их профессиональную принадлежность, и избегать использования прозвищ, связанных с их профессией в Интернете. Например, "Лёша ФСБ" - это прозвище для ФСБ, российской службы безопасности.

"Сотрудникам в энергетическом секторе, в том числе в ядерном, рекомендуется отделить свои профессиональные связи от своих профилей в социальных сетях, чтобы не стать мишенью для разведывательных служб противника", - заключает министерство.

Комиссия предупредила российских военных и разведывательных сотрудников об использовании профессиональных прозвищ в Интернете, таких как "Лёша ФСБ". Комиссия также рекомендовала гражданам, живущим возле границы, воздерживаться от публикации информации о военных конвоях в социальных сетях.

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