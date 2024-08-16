Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Москва сообщает о 12 ракетах ATACMS, выпущенных на Крымский мост

Украина неоднократно заявляла о своем намерении уничтожить Крымский мост России как только появится такая военная возможность. Последние попытки, как сообщается, не увенчались успехом.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Россия сообщает о сбитии ракет ATACMS над Крымским мостом.
Россия сообщает о сбитии ракет ATACMS над Крымским мостом.

- Москва сообщает о 12 ракетах ATACMS, выпущенных на Крымский мост

Украина, якобы, снова пыталась взорвать мост на Крымский полуостров, аннексированный Москвой. По данным российского министерства обороны, российская ПВО перехватила двенадцать ракет ATACMS, целями которых был мост. Никаких доказательств не было предоставлено. Эти утверждения невозможно проверить независимыми источниками. Однако Украина неоднократно заявляла о своем намерении взорвать мост, как только у нее появится военная возможность, так как он был построен незаконно.

Мост считается одной из самых хорошо охраняемых российских структур, ранее он уже был целью и поврежден. Российская армия находится в состоянии повышенной готовности с тех пор, как немецкие офицеры люфтваффе обсуждали количество крылатых ракет, необходимых для уничтожения моста, в разговоре, перехваченном Москвой.

Для России мост является основной связью с Крымом, который в летнее время посещают сотни тысяч туристов. Во время воздушных тревог движение по мосту временно приостанавливается.

Минобороны Москвы также сообщило об перехвате нескольких украинских воздушных и морских дронов, атакующих Крым. О повреждениях не сообщалось. С украинской стороны пока нет комментариев по поводу этих атак на полуостров.

Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с растущей напряженностью между Украиной и Россией, в частности, в отношении моста на Крымский полуостров. Европейский союз призывает обе стороны прибегнуть к дипломатическим средствам для разрешения своих разногласий, подчеркивая важность поддержания мира и стабильности в регионе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Заголовок переформулирован: «Дополнительная уступка - однако, чего стоит каждый индивидуум?
Политика

Новое финансовое соглашение, но не достигающее цели.

Недавно утверждённый план бюджета коалиции "交通光" на 2025 год полностью заняло повестку дня Бундестага. При этом в соглашении по-прежнему наличествуют существенные финансовые пробелы.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Изображения вице-президента Камалы Харрис украшают сообщество Loop в Чикаго, которые отображались...
Политика

Создатель знаменитого портрета "Надежда", изображающего бывшего президента Обаму, создает новые работы в поддержку избранного вице-президента Харриса.

Известный художник, ответственный за знаковый плакат "Надежда", который стал символом влиятельной кампании Барака Обамы в 2008 году, создал аналогичные произведения для президентской кампании вице-президента Камалы Харрис.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Военная организация Германии объявляет возобновление безопасности после подозрений в саботаже на...
Политика

Немецкие военные выпускают тревогу после возможных подрывных актов.

Появились подозрения, что неизвестные испортили водоснабжение на авиабазе Кёльн-Ванн. Однако эти обвинения впоследствии были опровергнуты.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Пожарная машина расположена снаружи разрушенного торгового комплекса, известного как 'Галактика'.
Политика

Пострадавшие и раненые в ходе военной операции, нацеленной на торговый центр в Донецке.

Пострадавшие и раненые в ходе военной операции, нацеленной на торговый центр в Донецке. Две недели назад, российская ракета уничтожила торговый центр в Константиновке. По официальным данным, погибли двенадцать человек, и сорок четыре человека получили ранения. То же самое трагическое событие произошло снова, на этот раз в Донецке. Российские чиновники обвиняют

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Опыт путешественников, оказавшихся на берегу моря, приземляется в аэропорту Пальмы
Панорама

Опыт путешественников, оказавшихся на берегу моря, приземляется в аэропорту Пальмы

Менорка терпит сильный шторм, наносящий значительные разрушения. Значительно менее интенсивная погода настигает Майорку, крупнейший из Балеарских островов. Несмотря на это, множество туристов оказались заблокированы в аэропорту на Майорке.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Под псевдонимом Том Нойвирт вышло несколько musikalных композиций от известного артистического...
Общество

Если бы обстоятельства позволили, он бы попытался снова баллотироваться в ЭСК.

Во время интервью победитель Евровидения Том Нойвирт, известный как Кончита Вурст, рассказывает о летних романах, стойкости и возможности вернуться на конкурс песни.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Изменение общественного восприятия Кora Schumacher (упоминание из архива 2022 года).
Общество

Кора Шумахер делится опытом в браке с Ральфом

Кора Шумахер делится опытом в браке с Ральфом После публичного заявления Ральфа Шумахера о своей сексуальной ориентации, его бывшая жена Кора наконец нарушила молчание. В эмоциональном интервью журналу "Дер Шпигель" она открыто говорит о сложных периодах в их браке и опровергает обвинения в фиктивном браке. Более чем через

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Заголовок переформулирован: «Дополнительная уступка - однако, чего стоит каждый индивидуум?
Политика

Новое финансовое соглашение, но не достигающее цели.

Недавно утверждённый план бюджета коалиции "交通光" на 2025 год полностью заняло повестку дня Бундестага. При этом в соглашении по-прежнему наличествуют существенные финансовые пробелы.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно