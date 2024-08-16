- Москва сообщает о 12 ракетах ATACMS, выпущенных на Крымский мост

Украина, якобы, снова пыталась взорвать мост на Крымский полуостров, аннексированный Москвой. По данным российского министерства обороны, российская ПВО перехватила двенадцать ракет ATACMS, целями которых был мост. Никаких доказательств не было предоставлено. Эти утверждения невозможно проверить независимыми источниками. Однако Украина неоднократно заявляла о своем намерении взорвать мост, как только у нее появится военная возможность, так как он был построен незаконно.

Мост считается одной из самых хорошо охраняемых российских структур, ранее он уже был целью и поврежден. Российская армия находится в состоянии повышенной готовности с тех пор, как немецкие офицеры люфтваффе обсуждали количество крылатых ракет, необходимых для уничтожения моста, в разговоре, перехваченном Москвой.

Для России мост является основной связью с Крымом, который в летнее время посещают сотни тысяч туристов. Во время воздушных тревог движение по мосту временно приостанавливается.

Минобороны Москвы также сообщило об перехвате нескольких украинских воздушных и морских дронов, атакующих Крым. О повреждениях не сообщалось. С украинской стороны пока нет комментариев по поводу этих атак на полуостров.

Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с растущей напряженностью между Украиной и Россией, в частности, в отношении моста на Крымский полуостров. Европейский союз призывает обе стороны прибегнуть к дипломатическим средствам для разрешения своих разногласий, подчеркивая важность поддержания мира и стабильности в регионе.

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