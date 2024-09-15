Москва предупреждает о возможных санкциях в отношении Вашингтона по поводу RT

Америка классифицировала RT как "инструмент пропаганды российских спецслужб" и ввела санкции против управляющей организации этого государственного СМИ. В ответ Мария Захарова, spokeswoman МИД России, выразила угрозу ответных мер, которые могут быть направлены против американских журналистов, работающих в России.

Россия резко осудила американские санкции против государственного телеканала RT и намекнула на ответные меры. По данным официального сайта МИД России, Мария Захарова заявила, что действия американского правительства не останутся без ответа.

Существуют предположения, что это предупреждение может быть направлено против американских журналистов, которые все еще активны в России. Помните об аресте американского журналиста Эвана Гершковича в марте 2023 года по обвинению в шпионаже? Гершковича, корреспондента известной "Уолл-стрит джорнал", задержали на 16 месяцев, прежде чем его освободили в рамках сделки по обмену. Гершкович и газета неоднократно опровергали обвинения.

Захарова обвинила США в цензуре и нарушении свободы прессы. Своими действиями против RT, США запустили "новую волну ограничений на российские СМИ и журналистов", как она утверждает.

Ранее США выдвинули серьезные обвинения против RT, утверждая, что эта медиа-организация вмешивалась "во внутренние дела стран по всему миру". Новые данные свидетельствуют о том, что RT обладает кибервозможностями и участвует в тайных информационных операциях и кампаниях по оказанию влияния, а также работает совместно с российской армией. Канал действует как "пропагандистский орган российских спецслужб", согласно заявлению госсекретаря США Антона Блинкена.

Дезинформация как инструмент

Россия использует дезинформацию в глобальном масштабе для "дестабилизации и поляризации свободных и открытых обществ", заявил госсекретарь США. Он призвал союзные страны относиться к деятельности RT в их странах так же, как и к деятельности российских спецслужб, и упомянул совместную инициативу с Великобританией и Канадой.

Недавно США ввели финансовые санкции против нескольких официальных лиц RT, в том числе главного редактора Маргариты Симоньян. Американские власти обвиняют их в использовании искусственного интеллекта в дезинформационных кампаниях, направленных на выборы в США, среди прочего.

Комиссия, вероятно, имея в виду международные организации, ответственные за регулирование СМИ и свободу слова, может рассмотреть обвинения США против RT и их влияние на права российских журналистов. Несмотря на отрицание России, Комиссия может выпустить заявление, выражающее обеспокоенность возможностью ответных мер против американских журналистов в России.

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