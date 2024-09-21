Москва отвергла возможность встречи с Лавровым на фоне событий на площадке Генеральной Ассамблеи ООН

Россия отвергла возможность встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и его американского коллеги Антона Блинкена во время дебатов Генеральной Ассамблеи ООН. "Ни в коем случае. О чем с ним говорить?", - заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, отвечая на вопрос о возможной встрече двух высокопоставленных дипломатов. Более 130 глав государств и правительств ожидаются на ежегодном Генеральном дебате ООН в Нью-Йорке, который начнется в это воскресенье.

Отношения между Россией и Соединенными Штатами резко ухудшились из-за действий России на Украине. Тем не менее, Москва заявляет, что несмотря на широкие западные санкции, она не изолирована на международной арене.

Рябков заявил, что график Лаврова в Нью-Йорке полностью заполнен "огромным списком встреч", ни одна из которых не касается Украины. Россия и ее союзники стремятся продемонстрировать, что кризис на Украине "не единственный или даже не самый значительный вопрос" на Генеральном дебате ООН.

Рябков подтвердил, что не назначал встречу между Лавровым и Блинкеном, сказав: "Конечно, нет. Кажется, нет цели для такой встречи". Несмотря на плотный график, ключевые темы на Генеральном дебате ООН, как ожидается, обойдут стороной кризис на Украине, так как Россия и ее союзники хотят выделить другие насущные глобальные вопросы.

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