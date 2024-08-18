Москва не планирует переговоров с Киевом

Кажется, "Вашингтон Пост" заявляет, что переговоры о частичном прекращении огня якобы велись в тайне между Россией и Украиной, но они якобы были сорваны из-за украинского наступления в Курской области. Однако Москва опровергает это утверждение, как заявила spokeswoman Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, таких переговоров между двумя сторонами по вопросу безопасности важной гражданской инфраструктуры не было и нет.

Ранее "Вашингтон Пост" сообщал, что эти переговоры должны были состояться в Катаре с целью прекращения атак, по крайней мере, против энергетической инфраструктуры. Однако об этих переговорах не сообщалось публично.

Единственная коммуникация, на которую указывает Захарова, ведется на гуманитарном уровне, в частности, для обмена пленными. Россия даже помогла Украине вернуть детей к своим семьям через посредников. Она также добавила, что Киев отказался от переговоров с Москвой весной 2022 года и затем запретил их указом.

Перед началом военной операции в Курской области 6 августа Украина выразила готовность к мирным переговорам с Россией. Россия расценила это как тактику после того, как украинские войска вторглись в Курскую область, и Путин серьезно усомнился в возможности переговоров.

В июне Путин также предложил пути разрешения конфликта. Согласно этим предложениям, Украина должна была сдать четыре области, которые Россия аннексировала, но не полностью контролирует. Однако Украина хочет освободить регионы Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск от российского контроля и поэтому отказывается от их передачи. Москва также требует от Украины отказа от вступления в НАТО и защиты прав русскоязычного меньшинства в стране. Кроме того, все санкции против России должны быть сняты, как предлагает Москва.

Несмотря на утверждение "Вашингтон Пост" о возможных тайных переговорах о частичном прекращении огня, украинское наступление в Курской области, видимо, сорвало эти переговоры. С другой стороны, spokeswoman Министерства иностранных дел России Мария Захарова отрицает какие-либо подобные переговоры, подчеркивая отсутствие разговоров о безопасности важной гражданской инфраструктуры.

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