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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Москва использует технологию Starlink для атак дронов на Украину.

 and  Hanna Hofmann
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Россия упорно наносит удары по украинским точкам с использованием беспилотных летательных аппаратов...
Россия упорно наносит удары по украинским точкам с использованием беспилотных летательных аппаратов Shahed

Сообщается, что российские силы оснащают свои Shahed-дроны техникой Starlink. Эта технология, разработанная Musk'ом из SpaceX, недоступна в районе Путина, но предлагает существенные преимущества.

В ночном нападении украинские силы ПВО впервые сбили российские дроны, оснащенные системой спутниковой связи Starlink от Elon Musk. Эти дроны иранского происхождения типа Shahed-136 были сообщены проукраинским сайтом Defense Express.

Из 32 участвовавших в нападении дронов, 28 были успешно сбиты. Неясно, были ли все дроны оснащены системой Starlink от SpaceX. Согласно отчету, серийный номер терминала может указать на происхождение спутниковой системы.

Оснащение дронов Starlink позволяет расширить радиус действия и корректировать траекторию полета на расстоянии. Ранее Россия использовала дроны с 4G-приемниками. Однако терминалы Starlink предлагают более надежную и дальнюю передачу данных. С камерой можно также передавать данные изображений, превращая Shahed в дрон с возможностями бомбардировки и разведки.

Изначально Musk и SpaceX заявили, что систематическое использование технологии российскими войсками маловероятно. Однако украинская армия неоднократно сообщала о растущем использовании этих систем российскими нападающими. Ранее ходили слухи, что терминалы могли попасть в Россию через Дубай.

В ответ на эти заявления компания объявила в X, что у нее нет бизнес-отношений с российским правительством или военными. "Starlink не работает в России, что означает, что служба не будет работать в этой стране. SpaceX никогда не продавала и не рекламировала Starlink в России и не поставляла оборудование в российские места."

Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу сообщений о использовании технологии Starlink российскими силами, так как она не доступна внутри российских границ. Несмотря на заявления SpaceX об отсутствии бизнес-отношений с российским правительством или военными, это использование поднимает вопросы о происхождении этих терминалов Starlink.

В связи со стратегическими преимуществами Starlink в плане расширенного радиуса действия и надежной передачи данных Европейский Союз призвал своих членов внимательно следить за любыми потенциальными системами Starlink, обнаруженными в руках российских сил, чтобы гарантировать соблюдение международных санкций и поддерживать мир и безопасность в регионе.

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