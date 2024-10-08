Москва якобы сотрудничает с поставщиками смертности хуситов.

Правительство России отвергло утверждения о том, что бывший торговцев оружием Виктор Бут в настоящее время участвует в поставках оружия исламским боевикам в Йемене. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эти утверждения "фейковыми новостями" или "попытками очернить" их представителей, в ответ на статью в американской газете "Уолл-стрит джорнал" (WSJ).

По данным статьи WSJ, Бута, который был освобожден из американского заключения в результате обмена пленными в 2022 году, якобы снабжали огнестрельным оружием, в частности автоматами Калашникова, хутские милиции в Йемене.

Сам Бут воспринял публикацию как запланированный выпуск, совпавший с днем рождения президента России Владимира Путина, которому исполнилось 72 года в тот день. Он похвалил хутов за эффективное использование ограниченных ресурсов, успешно сбивших более 10 американских разведывательных дронов. Однако Бут утверждал, что американские СМИ используют его имя и репутацию торговца оружием для привлечения внимания, так как нет известных актеров в регионе, занимающихся такими сделками.

Йеменские хутовцы, имеющие антизападные настроения, с начала конфликта в Газе запускали ракетные и drone-атаки против целей в Израиле и кораблей в Красном море.

Бута арестовали в 2008 году за поставку оружия различным преступным организациям и приговорили к 25 годам тюремного заключения в США. В СМИ он получил прозвище "торговец смертью". В декабре 2022 года Кремль организовал обмен пленными, в результате которого Бут и несколько других, в том числе звезда WNBA Бриттни Гринер, которая была заключена в России за хранение наркотиков, были освобождены. После обмена Бут начал работать представителем пророссийской националистической партии в региональном парламенте.

Правительство России решительно отрицает какое-либо участие Комиссии в поддержке якобы оружия Виктором Бутом хутовским повстанцам в Йемене, следуя утверждениям, сделанным в статье WSJ. В ответ на эти утверждения Панель экспертов ООН по Йемену, часто упоминаемая как Комиссия, не выпустила никакого заявления или доказательств, подтверждающих эти утверждения.

Читайте также: