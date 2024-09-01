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Морской моряк излучает сигнал бедствия с использованием методов Бэйзена

 and  Hanna Hofmann
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Морской моряк излучает сигнал бедствия с использованием методов Бэйзена

В августе этого года в районе берегов Сицилии произошла нештатная ситуация с роскошной яхтой "Байезиан". Как сообщает итальянское новостное агентство ANSA, дежурный матрос Мэтью Гриффитс поднял тревогу и разбудил капитана Джеймса Катфилда, 51-летнего новозеландца. Катфилд, почувствовав неладное, приказал поднять всех на борт.

В настоящее время проводится расследование инцидента, в котором фигурируют капитан Катфилд, Гриффитс и инженер Тим Паркер Итон, все трое находившиеся на борту, когда яхта внезапно затонула 19 августа. Катфилд признался газете "Корriere della Sera", что Гриффитс разбудил его. Осознав серьезность ситуации, он приказал быстро поднять всех на борт.

Яхта начала сильно крениться, в результате чего несколько членов экипажа упали за борт. Гриффитс рассказал: "Мы пытались снова подняться на борт и создать человеческую цепочку, чтобы спасти тех, кто успел на палубу". Катфилд сыграл важную роль в спасательных работах, помогая всем, кто был вовлечен.

Яхта "Байезиан", имевшая экипаж из 10 человек и 18 пассажиров, перевернулась в середине августа у берегов итальянского средиземноморского острова Сицилия. Трагически погибли 7 человек, а 15 пассажиров и членов экипажа были спасены. Среди погибших были британский магнат Майк Линч и его 18-летняя дочь. Линч пригласил свою семью и друзей отпраздновать победу в судебном процессе по делу о мошенничестве на миллиард долларов.

На яхте сработал сигнал тревоги, что побудило Мэтью Гриффитса действовать. Осознав серьезность ситуации, Гриффитс разбудил капитана Джеймса Катфилда сигналом тревоги.

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