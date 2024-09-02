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ПолитикаНовостиНападение на Украину

Монголия приветствует Путина, Украина выступает за последствия

потребить постовение вас кройнения

 and  Michael Bootcampf
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Владимир Путин, президент России, шагает по атому ковру при своём прибытии в Монголию.
Владимир Путин, президент России, шагает по атому ковру при своём прибытии в Монголию.

Монголия приветствует Путина, Украина выступает за последствия

Украина выразила недовольство Монголией за то, что та не задержала и не выдала Международному уголовному суду в Гааге президента России Владимира Путина, как того требует международное право. Отказ правительства Монголии выполнить это обязательство делает его соучастником предполагаемых военных преступлений Путина, считает Министерство иностранных дел Украины.

Отказ Монголии нанес серьезный удар по международной системе уголовной юстиции. Украина, вместе со своими союзниками, примет меры, чтобы привлечь Монголию к ответственности за это нарушение международного права. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тыхый: "Мы будем работать со своими союзниками, чтобы гарантировать, что Монголия столкнется с последствиями своих действий".

Путин посетил Монголию в понедельник для переговоров. Его встретил почетный караул в аэропорту Улан-Батора. Целью визита является празднование 85-й годовщины победы советских и монгольских сил над японскими войсками. Предполагается, что Путин встретится со своим монгольским коллегой Ухнаагийн Чулуунбаатаром во вторник, который пригласил Путина в страну.

Укрепление экономических связей

Монголия и Россия выразили желание укрепить свои экономические отношения, в том числе путем строительства нового газопровода из России в Китай через Монголию. Украина призвала Монголию задержать Путина во время его визита. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что все аспекты визита Путина были обсуждены и согласованы заранее.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года, обвинив его в ответственности за депортацию украинских детей и принудительную миграцию украинцев в Российскую Федерацию. Кремль отверг обвинения как политически мотивированные.

Это первый визит Путина в страну, являющуюся членом МУС, с момента начала им вторжения на Украину. Монголия пытается сохранить нейтралитет в своих отношениях с крупными державами Китай, Россия и Запад. Экономика Монголии также сильно зависит от российских ресурсов. Таким образом, Путин хочет продемонстрировать свой глобальный авторитет и показать, что он не изолирован на международной арене несмотря на продолжающийся конфликт.

После призыва Украины задержать Путина во время его визита президент России получил теплый прием в Монголии. В свете нападения на Украину и предполагаемых военных преступлений Путина Министерство иностранных дел Украины считает решение Монголии не выполнять свои обязательства формой оказания помощи Путину в уклонении от правосудия.

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