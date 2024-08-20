- Монарх Чарльз посещает место убийства

Три недели спустя после трагических ножевых ранений в Саутпорте Его Величество Король Карл III побеседует с пострадавшими людьми в городе. Благородный монарх намерен выслушать детей и их семьи на закрытой встрече, как сообщает Букингемский дворец. Планируются последующие встречи с лидерами сообществ и сотрудниками служб экстренной помощи.

29 июля три невинные девочки, шести, семи и девяти лет, погибли от ножевых ранений, а другие дети были ранены во время мастер-класса по танцам Тейлор Свифт во время летних каникул. Главным подозреваемым является 18-летний местный житель, родители которого родом из Руанды. Его также обвиняют в покушении на убийство восьми детей и двух взрослых. Мотив этого ужасного поступка остается загадкой.

Гражданское недовольство в многочисленных городах

После нападения по социальным сетям распространялись ложные слухи о личности подозреваемого, которые неправомерно приписывали ему статус мусульманского мигранта, что привело к насильственным столкновениям в различных британских городах. Ультраправые экстремисты атаковали полицию и гостиницы, где размещались беженцы. Более 1000 человек были задержаны, и сотни предстали перед судом. Некоторые уже получили тюремные сроки.

Король Карл выразил благодарность полиции после беспорядков ультраправых. Он отметил мирные протесты тысяч людей против насилия и был "в высшей степени воодушевлен (...) многочисленными проявлениями духа сообщества". Насилие и преступные действия небольшой группы людей встретили решимость и силу большинства, как он часто говорит.

В свете дезинформации пострадавшие люди, которые были ложно обвинены из-за слухов о личности подозреваемого, к счастью, были исключены из трагических событий и любого последующего давления. Во время встречи с лидерами сообществ Король Карл III подчеркнул важность борьбы с подобными заблуждениями для поддержания единства и гармонии в городе.

Читайте также: