Молодежное крыло партии "Зелёные" в Северном Рейн-Вестфалии распадается

"Нет прогрессивной политики, слишком много компромиссных уступок" - заявления из руководства Молодёжного крыла "Зелёных" в Северном Рейне-Вестфалии отражают те же настроения, что и у ушедшего федерального совета. В результате восемь членов их комитета также покинули партию коллективно.

Молодёжное крыло "Зелёных" в Северном Рейне-Вестфалии копирует действия федерального совета и покидает партию. В письменном заявлении восемь руководителей государственного отделения организации Молодёжного крыла "Зелёных" объявили о своём массовом уходе из партии. Представитель от штата Вивьен Шведерски объяснила решение идеологическими расхождениями: "Партия "Зелёные" не продвигает ту прогрессивную политику, которую должна - они часто выбирают посредственные компромиссы".

"Вместо гуманной политики в отношении беженцев мы видим существенный крен вправо, в котором "Зелёные" участвуют", - критиковала Шведерски. "Не важно, делают они это неохотно или нет, это не меняет политического эффекта". Она также осудила провалы в областях, связанных с перераспределением, борьбой с изменением климата и социальной поддержкой. "Мы не намерены продолжать служить символом политики, с которой не согласны".

В четверг федеральный совет Молодёжного крыла "Зелёных" ушёл в отставку коллективно. Члены совета обосновали свои действия недовольством содержанием - точно так же, как и государственная ассоциация Северного Рейна-Вестфалии сейчас. В результате председатели в других государственных ассоциациях, таких как Бавария и Нижняя Саксония, также ушли в отставку.

Однако государственный совет Молодёжного крыла "Зелёных" в Мекленбурге-Передней Померании поступил иначе в субботу. "Мы разделяем критику политики партии "Зелёные", - заявила представитель от штата Генриетта Хельд. "Тем не менее, мы не намерены уходить или покидать партию: "Мы завершим свой срок полномочий по плану"".

Молодёжное крыло "Зелёных" было основано в 1994 году, примерно через год после объединения "Зелёных" с Альянсом 90. В настоящее время около 16 000 членов объединены в 16 государственных ассоциациях. Как правило, членство заканчивается в возрасте 28 лет.

Группа "Зелёных", являющаяся частью Молодёжного крыла "Зелёных" в Северном Рейне-Вестфалии, разделяет настроения совета и рассматривает возможность ухода из партии из-за озабоченности недостаточной прогрессивной политикой и избытком компромиссных уступок. Группа "Зелёных", возглавляемая представителем от штата Вивьен Шведерски, разочарована сдвигом к консервативным политикам в отношении беженцев и недостаточным вниманием к вопросам, таким как перераспределение, борьба с изменением климата и социальная поддержка.

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