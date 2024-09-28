Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиГруппа зеленых

Молодежное крыло партии "Зелёные" в Северном Рейн-Вестфалии распадается

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
Молодые сторонники Зеленых проявляют значительное идеологическое расстояние от политической позиции...
Молодые сторонники Зеленых проявляют значительное идеологическое расстояние от политической позиции Зеленых в составе правительственной коалиции Sembelbum.

Молодежное крыло партии "Зелёные" в Северном Рейн-Вестфалии распадается

"Нет прогрессивной политики, слишком много компромиссных уступок" - заявления из руководства Молодёжного крыла "Зелёных" в Северном Рейне-Вестфалии отражают те же настроения, что и у ушедшего федерального совета. В результате восемь членов их комитета также покинули партию коллективно.

Молодёжное крыло "Зелёных" в Северном Рейне-Вестфалии копирует действия федерального совета и покидает партию. В письменном заявлении восемь руководителей государственного отделения организации Молодёжного крыла "Зелёных" объявили о своём массовом уходе из партии. Представитель от штата Вивьен Шведерски объяснила решение идеологическими расхождениями: "Партия "Зелёные" не продвигает ту прогрессивную политику, которую должна - они часто выбирают посредственные компромиссы".

"Вместо гуманной политики в отношении беженцев мы видим существенный крен вправо, в котором "Зелёные" участвуют", - критиковала Шведерски. "Не важно, делают они это неохотно или нет, это не меняет политического эффекта". Она также осудила провалы в областях, связанных с перераспределением, борьбой с изменением климата и социальной поддержкой. "Мы не намерены продолжать служить символом политики, с которой не согласны".

В четверг федеральный совет Молодёжного крыла "Зелёных" ушёл в отставку коллективно. Члены совета обосновали свои действия недовольством содержанием - точно так же, как и государственная ассоциация Северного Рейна-Вестфалии сейчас. В результате председатели в других государственных ассоциациях, таких как Бавария и Нижняя Саксония, также ушли в отставку.

Однако государственный совет Молодёжного крыла "Зелёных" в Мекленбурге-Передней Померании поступил иначе в субботу. "Мы разделяем критику политики партии "Зелёные", - заявила представитель от штата Генриетта Хельд. "Тем не менее, мы не намерены уходить или покидать партию: "Мы завершим свой срок полномочий по плану"".

Молодёжное крыло "Зелёных" было основано в 1994 году, примерно через год после объединения "Зелёных" с Альянсом 90. В настоящее время около 16 000 членов объединены в 16 государственных ассоциациях. Как правило, членство заканчивается в возрасте 28 лет.

Группа "Зелёных", являющаяся частью Молодёжного крыла "Зелёных" в Северном Рейне-Вестфалии, разделяет настроения совета и рассматривает возможность ухода из партии из-за озабоченности недостаточной прогрессивной политикой и избытком компромиссных уступок. Группа "Зелёных", возглавляемая представителем от штата Вивьен Шведерски, разочарована сдвигом к консервативным политикам в отношении беженцев и недостаточным вниманием к вопросам, таким как перераспределение, борьба с изменением климата и социальная поддержка.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Более 52 погибших в результате урагана 'Гelésин'.
Политика

Более пятидесяти человек погибли в результате урагана Хелена.

Более пятидесяти человек погибли в результате урагана Хелена. Тропический шторм "Хелен" принес горечь утраты, унеся жизни не менее 52 человек на своем пути через юго-восточные штаты США. Смертельные случаи были зарегистрированы в различных штатах США, таких как Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина и Виргиния, согласно официальным данным.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В 16:36 Киев объявляет о смерти руководителя российского беспилотного летательного аппарата, расположенного недалеко от Москвы.
Политика

В 16:36 Киев объявляет о смерти руководителя российского беспилотного летательного аппарата, расположенного недалеко от Москвы.

В 16:36 Киев объявляет о смерти руководителя российского беспилотного летательного аппарата, расположенного недалеко от Москвы. 15:50 Прибалтийские страны и Польша просят ЕС помочь с защитой границ Эстония, Латвия, Литва и Польша планируют запросить у ЕС финансирование для строительства оборонительных сооружений, таких как бункеры, барьеры и военные лагеря, на

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
В период пандемии коронавируса министр здравоохранения Шпани (справа) и его преемник Лаутенбах...
Политика

СДПГ и ФДП вступают в спор по поводу реагирования на COVID-19.

СДПГ и ФДП вступают в спор по поводу реагирования на COVID-19. Вопрос о том, как обращаться с ответственностью за политику в отношении коронавируса, вызвал раскол, в частности, между FDP и SPD. Партия FDP выступает за создание комиссии по расследованию или парламентского комитета, в то время как SPD предпочитает собрать гражданский

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Более 52 погибших в результате урагана 'Гelésин'.
Политика

Более пятидесяти человек погибли в результате урагана Хелена.

Более пятидесяти человек погибли в результате урагана Хелена. Тропический шторм "Хелен" принес горечь утраты, унеся жизни не менее 52 человек на своем пути через юго-восточные штаты США. Смертельные случаи были зарегистрированы в различных штатах США, таких как Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина и Виргиния, согласно официальным данным.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Били-Джин-Кинг общалась на сцене во время саммита Лидеров вWomenSports в Нью-Йорке, состоявшемся 19...
Спорт

Билли Джин Кинг завоевала почетное звание первой женщины-спортсменки, удостоенной Золотой медали Конгресса.

Первой в истории спорта женщиной, удостоенной Конгрессом Золотой медали, стала известная теннисистка и борец за права женщин Билли Джин Кинг, как она сообщила в своей учетной записи в Instagram в пятницу.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно