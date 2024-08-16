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Молодая миллиардерка наследница захватывает Таиланд

Таиланд избрал нового премьер-министра: Паетангут Чинават, член известного富有姓氏, стала самым молодым премьер-министром в истории страны

 and  Carmen Simpson
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- Молодая миллиардерка наследница захватывает Таиланд

Таиланд получает свою вторую в истории женщину-премьера: 37-летняя Паетонгтarn Шинаватра, председатель правящей партии Пхё Тхай и наследница богатой династии, была избрана подавляющим большинством в парламенте в пятницу утром (по местному времени). Она станет самым молодым премьер-министром когда-либо в Юго-Восточном королевстве.

Избрание состоялось всего через два дня после отстранения премьер-министра Сретты Тависина Конституционным судом. Паетонгтран является членом известной семьи Шинаватра: она дочь миллиардера и бывшего премьер-министра Таксина Шинаватры и племянница бывшего премьер-министра Инграя Шинаватры.

Оба находились у власти несколько лет, прежде чем были смещены военными переворотами и ушли в изгнание. Однако семья по-прежнему имеет многих сторонников в сильно поляризованном королевстве.

Единственный кандидат

Паетонгтран, которая училась в Великобритании и других местах, стала второй женщиной, возглавившей страну, после своей тети. Ее уже видели как восходящую звезду в тайской политике во время парламентских выборов 2023 года, и она даже вела кампанию, будучи беременной. В следующую неделю ей исполнится 38 лет.

Коалиционное правительство, имеющее комфортное большинство в парламенте, выдвинуло Паетонгтран в качестве своего единственного кандидата в четверг. Номинация стала сюрпризом после того, как бывший министр юстиции Чаикасем Нитисири (75) упоминался как ведущий кандидат. Однако ходили слухи, что здоровье политика оставляло желать лучшего. Согласно сообщениям, встреча руководства партии состоялась в резиденции Шинаватра в Бангкоке.

Отец Паетонгтран, один из самых богатых людей в стране, находился в самоизгнании с 2008 года. Он вернулся в Таиланд только в августе прошлого года. В июне ему были предъявлены обвинения в оскорблении величества. Таксин остается влиятельной фигурой, несмотря на множество юридических проблем.

Перевороты и решения суда

Преемник новой премьер-министра Сретта (62) был отстранен от должности в среду в рамках судебного разбирательства. Дюжины консервативных сенаторов обвинили премьер-министра в нарушении этических правил, назначив министра с криминальным прошлым. Конституционный суд согласился - к большому удивлению многих. Политические наблюдатели saying это пятый раз, когда правительство, возглавляемое Пхё Тхай, было отстранено военным переворотом или решением суда.

В последние десятилетия Таиланд пережил несколько военных переворотов, военных правительств и уличные протесты демократического движения. Только на прошлой неделе Конституционный суд под давлением консервативных сил распустил прогрессивную партию "Вперед" (МФП) - фактического победителя парламентских выборов мая 2023 года. Партия, популярная среди молодых тайцев и выступающая за реформу строгого закона об оскорблении величества, была оттеснена Пхё Тхай и вынуждена уйти в оппозицию. Реформа закона, предусматривающая длительные тюремные сроки в случае нарушения, остается табу. После своего роспуска МФП недавно перерегистрировалась под новым названием: Партия народная (ПН/Народная партия).

Избрание Паетонгтран премьер-министром подчеркивает продолжающееся влияние семьи Шинаватра в тайской политике, учитывая их историю руководства в области внешней политики. Например, во время премьерства Инграя семья выступала за более тесные связи с Китаем и другими региональными державами.

После своего избрания остается увидеть, как внешняя политика Паетонгтран будет отличаться от ее предшественников и тети, в частности в отношении чувствительных вопросов об оскорблении величества и политических свободах в тайском обществе.

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