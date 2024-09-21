Множество пчел обнаружено в ферме, принадлежащей семье из штата Мэн.

Около 40 000 пчел были извлечены из фермерского дома на ферме Smiling Hill в Вестброке, Мэн, как сообщает аффилированный с CNN WMTW. Семья Найтов управляет этой фермой с 1720 года, как указано на сайте фермы.

Марша Найт заявила, что эти пчелы или подобные им живут в полости стены с тех пор, как она была ребенком, сказал Эндрю Макдональд, владелец Bee Huggah, компании, которая извлекла пчел из фермерского дома, в видео, размещенном на Facebook.

Мэн насчитывает более 270 различных видов пчел, согласно Университету Мэна.

"Более 60 лет в этом доме живут пчелы, а может быть, и дольше, лет 70 или 80", - сказал брат Марши Майкл Найт, согласно WMTW.

В видеоролике Макдональда от 13 сентября можно увидеть большую группу активных пчел, перемещающихся внутри желтой стены в фермерском доме перед их недавним удалением. Пчел также можно увидеть, как они входят и выходят из фермерского дома снаружи, как показано в ролике.

Вместо того чтобы уничтожить пчелиную колонию, живущую в фермерском доме, что требовало ремонта, семья Найтов решила сохранить ее. Они обратились за помощью к Макдональду, как сообщает WMTW.

"Я считаю, что эти пчелы стоит сохранить по разным причинам. У них есть лечебные свойства и они способствуют опылению наших культур", - сказал Макдональд WMTW.

Макдональд переместил пчел в улей, расположенный вне фермерского дома, где они приспосабливаются к своей новой обстановке, как показано в ролике на Facebook в пятницу.

Семья Найтов планирует содержать наружный улей, а позже пчел переместят на другое место на ферме, как сообщает WMTW.

Семья Найтов выразила благодарность Макдональду за спасение пчел, заявив, что они считают их неотъемлемой частью наследия своей семьи на ферме Smiling Hill. После перемещения в наружный улей пчелы начали производить мед, способствуя устойчивому развитию фермы.

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