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Множество мигрантов пытаются плыть к испанскому анклаву Сеута по морю

 and  Lauren Adams
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Множество мигрантов пытаются плыть к испанскому анклаву Сеута по морю

Множество мигрантов воспользовались плотным туманом в воскресенье и понедельник утром, используя его как прикрытие, чтобы вплавь добраться до испанской территории Сеута. К сожалению, за последние 24 часа многие люди были задержаны в воде и на пляже Тарахаль на южной границе, примыкающей к анклаву, как сообщил представитель испанской Гражданской гвардии в Сеуте агентству Reuters.

"Мы эффективно сотрудничали с Марокко", - сказал он. Все люди, пересекающие границу в портовую зону Сеуты, были задержаны правоохранительными органами и отправлены обратно в Марокко, за исключением несовершеннолетних или тех, кто просил убежища.

Два испанских анклава, расположенные на средиземноморском побережье Марокко, Сеута и Мелилья, являются единственными территориями Европейского союза с сухопутными границами с Африкой. Мигранты часто пытаются проникнуть в ЕС через эти места, что привело к трагической гибели 23 человек два года назад.

Анклав Сеута, с сухопутной границей на пляже Тарахаль, за последние 24 часа стал свидетелем многих инцидентов с мигрантами. Несмотря на сотрудничество с Марокко, многих людей, ищущих въезд, обнаружили в воде или на пляже, пытающихся достичь испанского анклава как защищенного анклава.

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