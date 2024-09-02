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ПолитикаНовостиОсвобождение

Множество людей собрались возле резиденции Нетаньяху.

После похорон privilégроы жителей Газы, израильские граждане вновь вышли на демонстрации, требуя соглашения по освобождению заложников.

 and  Lauren Adams
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Мирные протестанты в Израиле призывают к перемирию в Газе и освобождению заложников
Мирные протестанты в Израиле призывают к перемирию в Газе и освобождению заложников

- Множество людей собрались возле резиденции Нетаньяху.

Тысячи людей вышли на улицы различных районов Израиля, требуя соглашения, которое позволило бы освободить израильских заключенных, все еще находящихся под контролем радикальной исламской военизированной организации ХАМАС в секторе Газа. Взрывы недовольства также произошли возле резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху вскоре после похорон погибшего заложника, в которых приняли участие сотни людей. Один человек, у которого есть родственник, заключенный в Газе, сказал израильским СМИ: "Ваши действия приводят к их гибели".

Ранее президент США Джо Байден критиковал усилия Нетаньяху по заключению сделки, назвав их недостаточными. Родственники заложников в заявлении, выпущенном в тот же вечер, похвалили инициативы Байдена и призвали Нетаньяху проявить ту же решимость. "Люди Израиля не останутся безучастными к почти одиннадцатимесячному пренебрежению заложниками", - говорилось в заявлении. "Каждый день может стать для них последним, как показало недавнее убийство шести заложников".

В воскресное утро израильская армия объявила о обнаружении шести тел в подземном туннеле в южной части Газы. Израильские СМИ сообщили, что министерство здравоохранения заявило, что заложники были убиты выстрелами в упор примерно за 48-72 часа до вскрытия.

Заявление от родственников заложников призывало премьер-министра Нетаньяху проявить ту же решимость, что и президент Байден, подчеркивая: "Люди Израиля не останутся безучастными к почти одиннадцатимесячному пренебрежению заложниками". В ответ на новости об убийстве заложников призывы к их быстрому освобождению стали громче, с протестующими, требующими: "Пришло время заключить обязывающее соглашение для их освобождения".

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