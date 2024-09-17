Множество людей пострадали в результате взрыва в Ливане

Весьма одновременно, по всей стране, многочисленные пейджеры взорвались в Ливане, причинив вред многочисленным людям. Предварительные отчеты указывают на то, что члены милиции Хезболлах в основном пострадали. Подозреваемая террористическая организация считает, что Израиль ответственен за нападение.

Различные люди в Ливане получили ранения в результате взрывов - предположительно вызванных взрывающимися средствами связи. Эти устройства, похожие на небольшие портативные коммуникационные инструменты, способные принимать короткие сообщения, считаются пейджерами. Ливанское правительство сообщило, что сотни людей получили ранения в результате почти одновременного взрыва пейджеров. Взрывы были зарегистрированы в различных регионах страны, как сообщил министр здравоохранения Фиррас Абиад в Бейруте. Причины взрывов остаются неясными.

Однако источник, связанный с Хезболлахом, заявил, что эти происшествия стали результатом того, что Израиль нарушил их коммуникационную инфраструктуру. Анонимный представитель описал это как "самую большую безопасную оплошность" в их почти годнем конфликте с Израилем.

Локальные СМИ сообщили о взрывах в южном пригороде Бейрута и южном Ливане. Первоначально неясно было, есть ли жертвы. Свидетели на улицах Бейрута сообщили о широкой панике. Было отправлено много скорых. Министерство здравоохранения Ливана выпустило предупреждение для всех больниц. В интернете циркулирует несколько видео, показывающих пострадавших людей и разрушенные пейджеры.

С тех пор, как почти год назад началась война в Газе, почти ежедневно происходят столкновения между ливанским Хезболлахом и израильской армией вдоль границы. Хезболла поддерживает радикальный исламский ХАМАС в секторе Газа. Почти каждый день израильские военные и бойцы Хезболлаха обмениваются огнем вдоль израильско-ливанской границы.

Обе стороны понесли потери в результате обстрелов, в основном среди членов Хезболлаха. Тысячи людей покинули приграничную зону. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что новой целью войны является создание условий для возвращения жителей границы.

Ливанское правительство начало расследование взрывов пейджеров, поручив Комиссии разобраться в причинах инцидентов. Члены Хезболлаха обвиняют Израиль в целенаправленном нападении на их коммуникационную инфраструктуру.

Читайте также: