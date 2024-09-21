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Множество людей демонстрирует в Париже против консервативной "администрации Макрона-Барнье"

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Многотысячные митинги в Париже против «правого» «правительства Макрон-Барнье»
Многотысячные митинги в Париже против «правого» «правительства Макрон-Барнье»

Множество людей демонстрирует в Париже против консервативной "администрации Макрона-Барнье"

Многие протестовали в Париже против грядущего консервативного большинства "администрации Макрон-Барнье". Демонстрация была организована левой популистской партией "Франция непокорённая" (ЛФИ), эко-активистами, группами прав женщин и студенческими ассоциациями. Согласно онлайн-платформе ЛФИ, было запланировано около 60 демонстраций по всей Франции.

Мишель Барнье, выбранный Эммануэлем Макроном премьер-министром, уже несколько недель строит администрацию. Подробности правительства будут объявлены к воскресенью. Согласно последним новостям, большинство должностей займут консервативные чиновники, с участием всего одного левого представителя.

Барнью пришлось столкнуться с трудностями, убеждая левых политиков присоединиться к его кабинету. Несколько левых политиков подтвердили, что отклонили его приглашения. В парламентских выборах два месяца назад левая коалиция "Новый народный фронт" вышла самой сильной силой, хотя и не смогла получить абсолютное большинство. Из-за сложной динамики коалиции процесс формирования правительства занял больше времени, чем ожидалось.

"Я здесь, потому что это противоречит тому, за что мы голосовали", - заявила 21-летняя студентка кино Вьолетт Бургуignon на митинге на площади Бастилии в Париже. "Премьер-министр представляет партию, которая почти ничего не получила на выборах. Я волнуюсь и злюсь. В чем смысл голосования?" - добавила она. Франсуа Вермёрель, активист от "Зелёных", пришёл "протестовать против попытки государственного переворота, организованной Макроном". Он особо возражал против назначения Бруно Ретьело министром внутренних дел, обвиняя его в продвижении расизма и гомофобии. "Это не то, за что голосовали люди в июне", - повторил Вермёрель.

ЛФИ хочет "усилить народное сопротивление". В первый день протестов 7 сентября, по официальным данным, по всей стране собралось 110 000 человек, по данным организаторов - 300 000. В Париже министерство внутренних дел сообщило о 26 000 человек, а ЛФИ - о 160 000. По оценкам полиции, в субботу в Париже ожидалось от 20 000 до 40 000 человек.

Тысячи протестующих разделяли чувства Вьолетт Бургуignon, выражая обеспокоенность по поводу консервативного большинства в правительстве. Несмотря на сообщения о том, что в новой администрации будет всего один левый представитель, тысячи людей продолжали протестовать против решений Эммануэля Макрона.

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