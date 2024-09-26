Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Многотысячные ливанцы стекаются в спасательные пункты

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута

Многотысячные ливанцы стекаются в спасательные пункты

В Ливане значительное число людей ищет убежище в временных приютах из-за интенсивных израильских воздушных ударов. На данный момент зарегистрировано около 70 100 перемещенных лиц в 533 временных пунктах помощи, как сообщил министр внутренних дел Ливана Бассем Мауляви на пресс-конференции в Бейруте. Школы были превращены в временные приюты. Тем не менее, поток перемещенных лиц из южного региона продолжает расти.

Точное количество внутренне перемещенных лиц в Ливане в настоящее время сложно установить. Многие люди нашли убежище у родственников, в то время как другие просто спят на улице.

По данным офиса ООН по координации гуманитарных вопросов (ООН), в среду, ссылаясь на данные ливанских властей, около 90 000 человек были вынуждены покинуть свои дома с понедельника. Многие из этих перемещенных лиц, по данным ООН, впервые ищут убежище. Офис ООН ожидает, что число перемещенных лиц продолжит расти, учитывая нестабильную ситуацию. Многие люди все еще находятся в пути.

Несмотря на продолжающийся кризис, Европейский союз выразил поддержку Ливану, пообещав гуманитарную помощь. Европейский союз, признавая острую необходимость, обязался выделить средства на экстренное размещение и основные услуги.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Сладости доступны на стенде ISM - Международной выставки сладостей в Кёльне
Политика

Примечательно, что количество каннабиноидов в кондитерских изделиях растет.

Примечательно, что количество каннабиноидов в кондитерских изделиях растет. В индустрии сладостей по всей Европе часто обнаруживают каннабиноиды. Как отмечает Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов (BVL), особенно подвержены риску обычные продукты, которые дети могут принять за обычное лакомство, например, конфеты, жевательную резинку, мед, сироп, газированные напитки

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Ожидается, что Соединенные Штаты предъявят обвинения двум россиянам, якобы вовлеченным в проведение крупных, миллиардовых операций по отмыванию денег.
Политика

Ожидается, что Соединенные Штаты предъявят обвинения двум россиянам, якобы вовлеченным в проведение крупных, миллиардовых операций по отмыванию денег.

По данным источников CNN, американские федеральные прокуроры якобы планируют предъявить обвинения двум россиянам, подозреваемым в руководстве операциями по отмыванию миллиардов долларов, и изъять сайты, связанные с нелегальными криптовалютными платформами, в рамках масштабной американской...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
18 июля 2024 года на четвертый день Республиканского национального съезда в Милвоки присутствовала...
Политика

Мелания Трамп вновь вызывает любопытство по поводу инцидента с Батлером, поскольку она вспоминает тот момент, когда обнаружила сообщения о предполагаемых убийствах.

Мелания Трамп, бывшая первая леди, обсудила свои воспоминания об attempts на жизнь мужа, поделившись своими наблюдениями после двух случаев. Она сноваestershire о сомнениях по поводу нападения в июле, которое произошло на политической встрече в Батлере, Пенсильвания, во время предвыборной...

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Сладости доступны на стенде ISM - Международной выставки сладостей в Кёльне
Политика

Примечательно, что количество каннабиноидов в кондитерских изделиях растет.

Примечательно, что количество каннабиноидов в кондитерских изделиях растет. В индустрии сладостей по всей Европе часто обнаруживают каннабиноиды. Как отмечает Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов (BVL), особенно подвержены риску обычные продукты, которые дети могут принять за обычное лакомство, например, конфеты, жевательную резинку, мед, сироп, газированные напитки

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Ожидается, что Соединенные Штаты предъявят обвинения двум россиянам, якобы вовлеченным в проведение крупных, миллиардовых операций по отмыванию денег.
Политика

Ожидается, что Соединенные Штаты предъявят обвинения двум россиянам, якобы вовлеченным в проведение крупных, миллиардовых операций по отмыванию денег.

По данным источников CNN, американские федеральные прокуроры якобы планируют предъявить обвинения двум россиянам, подозреваемым в руководстве операциями по отмыванию миллиардов долларов, и изъять сайты, связанные с нелегальными криптовалютными платформами, в рамках масштабной американской...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
18 июля 2024 года на четвертый день Республиканского национального съезда в Милвоки присутствовала...
Политика

Мелания Трамп вновь вызывает любопытство по поводу инцидента с Батлером, поскольку она вспоминает тот момент, когда обнаружила сообщения о предполагаемых убийствах.

Мелания Трамп, бывшая первая леди, обсудила свои воспоминания об attempts на жизнь мужа, поделившись своими наблюдениями после двух случаев. Она сноваestershire о сомнениях по поводу нападения в июле, которое произошло на политической встрече в Батлере, Пенсильвания, во время предвыборной...

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно