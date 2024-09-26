Многотысячные ливанцы стекаются в спасательные пункты

В Ливане значительное число людей ищет убежище в временных приютах из-за интенсивных израильских воздушных ударов. На данный момент зарегистрировано около 70 100 перемещенных лиц в 533 временных пунктах помощи, как сообщил министр внутренних дел Ливана Бассем Мауляви на пресс-конференции в Бейруте. Школы были превращены в временные приюты. Тем не менее, поток перемещенных лиц из южного региона продолжает расти.

Точное количество внутренне перемещенных лиц в Ливане в настоящее время сложно установить. Многие люди нашли убежище у родственников, в то время как другие просто спят на улице.

По данным офиса ООН по координации гуманитарных вопросов (ООН), в среду, ссылаясь на данные ливанских властей, около 90 000 человек были вынуждены покинуть свои дома с понедельника. Многие из этих перемещенных лиц, по данным ООН, впервые ищут убежище. Офис ООН ожидает, что число перемещенных лиц продолжит расти, учитывая нестабильную ситуацию. Многие люди все еще находятся в пути.

Несмотря на продолжающийся кризис, Европейский союз выразил поддержку Ливану, пообещав гуманитарную помощь. Европейский союз, признавая острую необходимость, обязался выделить средства на экстренное размещение и основные услуги.

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