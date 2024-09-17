Многочисленные устойчивые к антибиотикам патогены могут привести к более чем 39 миллионам смертей в мире к 2050 году.

Эксперты предсказывают, что устойчивость к антибиотикам различных патогенов может привести к более чем 39 миллионам смертельных случаев во всем мире к 2050 году, как указано в недавнем исследовании, опубликованном в "Ланцете". Авторы исследования предполагают связь между устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами и дополнительными 169 миллионами смертельных случаев во всем мире.

Существует растущая озабоченность устойчивостью бактерий к антибиотикам. Одной из основных причин является неточная или чрезмерная эксплуатация этих лекарств. Антибиотики эффективны только против бактерий, а не против вирусов, таких как простуда, но они часто назначаются.

Исследование, которое использовало данные более чем о 520 миллионах пациентов из 204 стран и территорий, проанализировало прогресс устойчивости к антибиотикам с 1990 по 2021 год и сделало прогнозы на годы вплоть до 2050 года.

Между 1990 и 2021 годом более миллиона человек во всем мире ежегодно умирали от устойчивых к антибиотикам инфекций. Особенно пострадало старшее поколение, с увеличением смертности на 80% в этот период. С другой стороны, смертность среди детей в возрасте до пяти лет снизилась более чем на 50%, что исследователи связывают с улучшением мер профилактики и контроля инфекций у младенцев и детей.

Тем не менее, смертность от устойчивых к антибиотикам инфекций, как ожидается, будет продолжать расти в будущие десятилетия: к 2050 году во всем мире может умереть до 1,91 миллиона человек в год из-за устойчивых к антибиотикам микробов, что на 67% больше, чем в 2021 году. В целом, 8,22 миллиона смертей могут быть связаны с устойчивостью к антибиотикам, что на 74,5% больше.

Несмотря на мрачный прогноз, есть повод для оптимизма в некоторых регионах: улучшение лечения инфекций и более широкое распространение антибиотиков могут предотвратить 92 миллиона смертельных случаев во всем мире с 2025 по 2050 год, в частности, в Южной Азии и субсахарской Африке.

Неточная или чрезмерная эксплуатация антибиотиков, часто упоминаемая как основная причина, является значительным фактором, способствующим устойчивости к антибиотикам. К 2050 году ожидается, что более миллиона человек во всем мире ежегодно будут умирать от устойчивых к антибиотикам инфекций, что существенно больше текущей годовой цифры более миллиона.

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