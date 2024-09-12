Многочисленные шахтеры пойманы в Донецке после российских атак

15:08 150 горняков застряли в Доброполье из-за отключения электроэнергии, вызванного российскими нападениями

150 горняков оказались заблокированными в угольной шахте в Доброполье из-за отключения электроэнергии, вызванного российскими нападениями в Донецкой области. Об этом сообщает "Киевский независимый", ссылаясь на заявление Михаила Волынца, главы профсоюза украинских горняков. Доброполье, когда-то насчитывавшее около 28 000 жителей, расположено примерно в 20 километрах к северу от Покровска. Доброполье стало основной целью для российских сил в последние несколько месяцев. Российские рейды нарушили подачу электроэнергии в Доброполье и прилегающие поселения, в том числе и шахты. Отключение электроэнергии привело к накоплению газа и затоплению шахт. Волынец отметил сложную ситуацию в регионе.

17:08 Швеция удваивает бюджет гражданской обороны из-за угрозы войны

Швеция планирует удвоить свой бюджет гражданской обороны в течение следующих трех лет, чтобы справиться с потенциальными рисками войны. "Уроки войны в Украине показывают важность обеспечения работы ключевых секторов общества", - заявило шведское правительство. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Бохлин упомянул, что они увеличат бюджет гражданской обороны до 8,5 миллиардов крон (740 миллионов евро) в этом году, по сравнению с 6,5 миллиардами крон в прошлом году. Цель состоит в том, чтобы достичь годового бюджета в 15 миллиардов крон к 2028 году. "Ситуация с безопасностью остается нестабильной и останется критической в обозримом будущем", - заявил Бохлин.

16:39 Путин предупреждает, что НАТО окажется в войне с Россией, если Запад разрешит Украине использовать дальнобойное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что если Запад разрешит Украине использовать дальнобойное оружие против российских целей, НАТО окажется втянутым в "войну" с Россией. "Если это решение будет принято, это будет означать, что страны НАТО участвуют в конфликте с Россией", - сказал Путин в интервью государственному телевидению. Если это решение будет принято, это будет означать "прямое участие стран НАТО в конфликте в Украине". Украина уже давно призывает Запад разрешить использование западного дальнобойного оружия для атаки на Россию. В течение нескольких месяцев Россия беспрерывно бомбардирует украинскую инфраструктуру.

17:40 Украина: ракета поразила гражданское судно, перевозящее зерно

Российская ракета, по сообщениям, поразила грузовое судно, перевозящее зерно из Украины, согласно украинским сообщениям. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что судно ранее покинуло украинские воды в Черном море в момент удара. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил нападение как "явное нападение на морскую безопасность и глобальную продовольственную безопасность". Зеленский сказал, что нет жертв и судно направлялось в Египет. Представитель украинского флота подтвердил, что грузовое судно находилось за пределами украинского зернового коридора во время атаки, но в пределах морской экономической зоныRomania. Представитель румынского флота подтвердил, что судно не находилось в территориальных водахRomania.

17:12 Китайский президент посетит Россию снова

Президент Китая Си Цзиньпин посетит Россию в октябре, согласно заявлению министра иностранных дел Китая Ван И. Ван сказал, что Си присоединится к саммиту группы БРИКС в Казани. Ван в настоящее время встречается с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Оба лидера похвалили прочные отношения между Китаем и Россией во время их встречи. Си принял приглашение Путина посетить саммит БРИКС в Казани, согласно Ван. Путин выразил свой энтузиазм по поводу обсуждения различных аспектов их успешных двусторонних отношений на двусторонней встрече.

16:50 США готовы изменить военную помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы изменить военную помощь Украине по мере необходимости. На пресс-конференции в Варшаве Блинкена спросили о том, готовы ли США дать разрешение Украине атаковать российские цели с помощью западного оружия. Он ответил: "Мы продолжаем приспосабливаться, корректировать, как это необходимо, в том числе в отношении возможностей, которые мы предоставляем Украине". Блинкен сказал, что он провел продуктивные обсуждения со своим британским коллегой Дэвидом Ламми в Киеве в среду, получая информацию о том, как украинцы оценивают поле битвы и их потребности. "Если это будет необходимо, мы скорректируем", - добавил он.

16:35 Новая роль для генерального секретаря НАТО Столтенберга

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг был назначен новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности. Столтенберг займет эту должность после конференции в феврале 2025 года. Кристоф Хюсген, который занял пост в 2022 году и служил в качестве долгосрочного советника немецкого канцлера Ангелы Меркель, уйдет в отставку с поста председателя. Бывший председатель Вольфганг Ишinger останется президентом совета фонда. Столтенберг передаст эстафету в качестве генерального секретаря НАТО бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте в октябре после десяти лет на посту.

16:11 Трое сотрудников Красного Креста убиты в Украине

Трое украинских сотрудников Красного Креста были убиты в результате российской атаки, согласно украинским сообщениям. Жертвы произошли в селе в спорном Донецком регионе. Украинское управление генерального прокурора предоставило эту информацию через Telegram. Два других работника были госпитализированы, один из них в критическом состоянии. Президент Украины Владимир Зеленский осудил это как еще одно "российское военное преступление". Дмитрий Любинец, уполномоченный Украины по правам человека, призвал Международный комитет Красного Креста официально признать нарушение Россией Женевских конвенций.

15:45 Общественность исключена из процесса над адвокатами НавальногоСудья, ведущий процесс против трех адвокатов задержанного критика Кремля Алексея Навального в Петушках, России, быстро удалил публику из слушаний, касающихся Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Судья сослался на полицейское предупреждение о возможных беспорядках, организованных сторонниками Навального, как на причину исключения. Троица обвиняется в принадлежности к экстремистской организации, а именно к Фонду борьбы с коррупцией Навального.

15:18 Морской и авиационный конфликт в Черном мореПохоже, что в Черном море происходит морской и авиационный конфликт между Украиной и Россией. По данным военной разведки Украины, российский истребитель Су-30 якобы был сбит переносной системой ПВО в 08:04 по их данным. Однако украинские власти молчат о развитии событий во время операции в Киеве в ночь на вторник. В то же время, Министерство обороны России объявило в среду, что украинская атака на российскую морскую буровую платформу в Черном море с использованием быстрых катеров привела к поражению и уничтожению восьми катеров, а остальные отступили. В Москве не сообщалось об утрате каких-либо воздушных судов. Тем не менее, военный блогер Рыбар заявил, что Су-30 был сбит во время отражения украинской атаки.

14:54 Украинские солдаты: "Мы перегружены войной"Для того, чтобы эффективно и разумно использовать свой небольшой арсенал оружия, украинские солдаты должны действовать осторожно и изобретательно. Репортер НТВ Кавита Шарма лично столкнулась с этой дилеммой - смесь старых советских огнестрельных оружий с ограниченным боеприпасом и более эффективного нового западного оружия.

14:23 Зеленский: Россия проводит контрнаступление в КурскеПо словам президента Украины Владимира Зеленского, российские войска начали контрнаступление в Курске, приграничном регионе России. Зеленский объяснил это на пресс-конференции в Киеве, но не предоставил дальнейших подробностей. Министерство обороны России сообщило в Телеграмме, что российские войска захватили контроль над десятью поселениями в Курской области за два дня.

13:55 Иранский политик отвергает связи с РоссиейВысокопоставленный иранский консервативный политик выразил необычную критику альянса Ирана с Россией после введения новых санкций и дипломатического напряжения. Али Мотахhari, бывший депутат парламента, упомянул о введении санкций Германией, Францией и Великобританией против экспорта ракет Ирана в Россию в платформе X. Министерство иностранных дел Ирана решительно отрицает какое-либо участие в поставках ракет.

13:38 Перебои с водой и газом в украинском городе ПокровскГород Покровск в Донецкой области Украины испытывает перебои с водоснабжением и нехватку газа для приготовления пищи и отопления из-за российских атак, сообщает губернатор Донецкой области Вадим Филашкин. Недавние бомбардировки водоочистных сооружений вынудили город полагаться на более чем 300 аварийных скважин для водоснабжения. Также был разрушен газораспределительный центр, оставивший без газа 18 000 жителей Покровска.

13:07 Россия, возможно, преувеличивает размер своего флотаПо данным независимого российского новостного портала, фактическое количество российских военных кораблей, участвующих в военном учении "Океан-2024", может быть меньше, чем заявлено. Министерство обороны России утверждает, что в учении участвуют более 400 кораблей, но по данным Global Naval Powers Ranking 2024 и RussiaShips.info, их количество оценивается примерно в 264 и 299 соответственно. Черноморский флот, не участвующий в учениях, состоит примерно из 50 кораблей и подводных лодок. Военный аналитик Агентства Ольга Зикова считает, что Россия имеет историю преувеличения масштаба своего военного присутствия.

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12:28 Россия усиливает наблюдение за помощью Германии и БундесверомСлужбы разведки России усилили наблюдение за помощью Германии Украине и деятельностью Бундесвера, как указано в годовом отчете военной контрразведки (МАД). По данным МАД, российские шпионы сфокусировались с тактических целей на детали военной поддержки, предоставляемой Германией Украине, в том числе информацию о запасах оружия, маршрутах поставок и развертывании оружия. Кроме того, российские шпионы возобновили оценку возможностей Бундесвера по территориальной и альянсовой обороне.

11:52 Мунц: Новая угроза ядерным оружием в Берлине не случайнаАвторитеты Великобритании и США могут потенциально поддержать использование оружия против российской территории, как объясняет телерепортер Райнер Мунц. Эта ситуация ранее предотвращалась угрозами России, но упоминание о специалисте по ядерному оружию, предлагающем атаки на Берлин, наводит Мунца на мысль об определенной неизбежности.

11:15 Долгое размышление о развертывании дальнобойных ракетОкончательное решение о развертывании продвинутых ракет в Украине остается неопределенным.Bloomberg сообщает, что решение, скорее всего, не будет принято на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН во вторник, где соберутся более 150 мировых лидеров, так как это кажется маловероятным. Министр иностранных дел Великобритании Лэмми предлагает, что Генеральная Ассамблея, скорее всего, станет следующей платформой для обсуждения использования дальнобойных ракет. По словам Лэмми, президент Украины Зеленский планирует повторить свою просьбу на этом собрании. В то же время, Лэмми и госсекретарь США Блинкен посетили Киев, чтобы обсудить предложения Зеленского, в то время как готовятся к дискуссии между президентом США Байденом и премьер-министром Великобритании Стармером.

10:31 Блинкен делает остановку в Польше после визита в КиевГоссекретарь США Блинкен делает остановку в Польше, значительном стороннике Украины, на обратном пути из Киева. На повестке дня запланированы встречи с премьер-министром Туском и президентом Дуда. Блинкен стремится обсудить дальнейшее сотрудничество с Польшей, которая служит основной логистической базой для западной военной помощи Украине. С начала российского вторжения на Украину Польша существенно увеличила военные расходы и заказала 96 боевых вертолетов Apache стоимостью $10 миллиардов у американского оборонного гиганта Boeing.

09:59 Ночная российская атака на Украину сообщаетсяУкраинские ВВС сообщают о российской атаке на Украину ночью, в ходе которой было выпущено 5 ракет и 64 беспилотных боевых дрона, изготовленных в Иране. 44 дрона якобы были перехвачены. Подробная верификация военных данных невозможна. В районе Киева были активны системы ПВО для сбивания входящих дронов.

09:11 Российский эксперт предлагает более сильные ядерные меры сдерживанияИзвестный эксперт по внешней политике России Сергей Караганов выступает за то, чтобы Россия четко заявила о своей готовности использовать ядерное оружие. Основной целью ядерной доктрины России должно быть "убеждение всех текущих и будущих противников в том, что Россия готова использовать ядерное оружие", - сказал Караганов газете "Коммерсант". Москва может провести ограниченный ядерный удар по стране НАТО без начала полномасштабной ядерной войны. США вводят в заблуждение, если обещают ядерную защиту своим союзникам. Ранее Караганов предлагал рассмотреть возможность нанесения ядерного превентивного удара для сдерживания врагов. Некоторые западные эксперты считают, что Караганов играет полезную роль для Кремля, выражая взгляды, которые тревожат Запад и делают Путина более сдержанным в сравнении.

здесь.08:46 Украина ждет одобрения на использование дальнобойных ракет от ЗападаВ Украине растут надежды, что им вскоре позволят атаковать глубоко в российской территории с помощью западного оружия. Во время своего визита в Киев госсекретарь США выразил желание обеспечить "Украине все, что ей нужно". Кажется, Великобритания уже дала свое одобрение:

08:04 Украинские силы сообщают о сбитом российском истребителеПосле сообщений о пропаже с радаров российского истребителя Су-30SM украинская военная разведка теперь утверждает, что украинские солдаты сбили такой самолет во время операции в Черном море. Об этом сообщает "Киевский независимый". Истребитель, оцененный в $50 миллионов и базирующийся в Крыму, якобы был уничтожен переносной системой ПВО.

07:26 Массированная атака дронов на Конотоп оставляет десятки раненыхЧисло раненых в результате российской атаки дронов на инфраструктуру энергетики в Конотопе ночью в Сумской области возросло до 14. Об этом сообщает государственное украинское информационное агентство Ukrinform со ссылкой на региональную военную администрацию. Среди других жертв - попадание в здание в центре города.

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06:42 Украинцы в Германии сопротивляются потере защищенного статуса при посещении домаСегодня немецкий Бундестаг впервые рассматривает предложенный федеральным правительством пакет безопасности, который включает ограничение ножей и отмену статуса беженца для тех, кто возвращается на родину. Исключения применяются, например, для украинских беженцев.

06:04 Российские СМИ обвиняют Трампа в несправедливости на теледебатахНесколько комментаторов на российском государственном телевидении обвинили "саботаж" против Трампа во время его теледебатов с Камалой Харрис, как сообщает "Киевский независимый". Трампа якобы "несправедливо обделили", они сказали. Критика того, как заявления Трампа проверялись на факты, была выражена. Многие наблюдатели посчитали Трампа проигравшим дебаты. Трамп пообещал сразу же прекратить войну на Украине, если выиграет выборы.

04:50 Российская атака на Конотоп: прервано водоснабжение, повреждена энергетическая инфраструктураВ результате российской атаки на город Конотоп в Сумской области сообщаются гражданские жертвы. По словам мэра Артема Семенихина, водоснабжение города было временно прервано, и есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Масштаб ущерба частным домохозяйствам и время восстановления неясно. После атаки на центр города вспыхнули несколько пожаров, и tanto школы, как и жилые здания получили повреждения. Двоих человек госпитализировали, один в критическом состоянии.

03:29 Латвия увеличивает военную помощь УкраинеПремьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о военной поддержке Украины во время своего визита в Киев, в том числе бронетранспортеры. Об этом сообщил после их встречи премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Оба страны также обсуждают расширение сотрудничества в области обороны.

01:32 Великобритания вызывает иранского бизнесмена из-за подозрений в поставках российских ракетНа фоне подозрений в поставках иранских ракет России Великобритания вызвала иранского бизнесмена, как сообщает заявление министерства иностранных дел в Лондоне. "Правительство Великобритании четко дало понять, что любая передача баллистических ракет России будет расценена как опасное обострение и заслуживает решительного ответа", - сказано в заявлении. Во вторник Германия, Франция и Великобритания объявили о новых санкциях против Ирана в ответ на подозрительные поставки ракет, в частности, приостановили двусторонние авиационные транспортные соглашения. Европейский союз сослался на "достоверную информацию" в понедельник о поставках иранских ракет в Россию.

00:14 Украина: Россия использует неопытных солдат в ВовчанскеКак сообщают украинские военные источники, Россия использует неопытных солдат на фронте в Харькове. Виталий Сарантсев, спикер оперативной тактической группы вооруженных сил в Харькове, заявил, что солдаты, участвующие в наступательных операциях в Вовчанске, неопытны. Предполагается, что последние пополнения - это контингент, набранный Россией на основе призыва. Остается неясным, происходят ли они из заключенных или из рекрутов из иностранных стран, таких как Центральная Азия, Африка или Ближний Восток.

22:39 Мэр западноукраинского города Иvano-Frankivsk развертывает многоязычные патрулиМэр западноукраинского города Иvano-Frankivsk объявил о развертывании языковых патрулей из-за растущего использования русского языка. "Это общественная инициатива, и любой может присоединиться к языковым патрулям", - заявил мэр Руслан Марцинкив в интервью телеканалу NTA. В городе поселилось множество внутренних беженцев из восточной Украины, которые в основном говорят по-русски. Марцинкив оценивает, что будет развернуто как минимум 100 таких языковых патрульных, при этом уже зарегистрировалось около 50 волонтеров. Он также упомянул бесплатный номер телефона, по которому граждане могут сообщить о русскоговорящих в общественных местах. Из-за конфликта миллионы людей бежали в относительно безопасный украинскоязычный запад Украины, в частности из русскоязычных районов на востоке и юге.

21:42 Эрдоган требует возвращения Крыма от МосквыПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал возвращения аннексированного полуострова Крым Украины. "Наша неизменная поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины включает возвращение Крыма Украине", - заявил турецкий лидер в видеообращении на саммите Крымской платформы. Крымская платформа, созданная в 2021 году, направлена на привлечение большего международного внимания к ситуации вокруг аннексированного полуострова.

21:05 Сообщение: Киев представит военную стратегию СШАПрезидент Украины Владимир Зеленский считает поддержку США решающим фактором для отражения российского вторжения. "Стратегия победы (...) во многом зависит от американской помощи. И гарантий от других партнеров", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Стратегия, которая будет представлена до запланированной второй Украинской конференции мира, направлена на "значительное усиление Украины" и "принуждение России прекратить конфликт". По данным Bloomberg, США требуют от Зеленского точный план битвы перед снятием ограничений на развертывание западного вооружения. Госсекретарь США Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Лэмми, как сообщается, должны обсудить долгосрочную стратегию с Зеленским в Киеве, чтобы понять цели Украины.

20:37 Блинкен раскрывает позицию Байдена по использованию оружия против РоссииПо мнению госсекретаря США Антона Блинкена, США активно работают над выполнением требований Украины по использованию западного длинноствольного оружия против целей в России. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят эти требования в пятницу, объявил Блинкен на совместной пресс-конференции с его британским коллегой Дэвидом Лэмми и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве. "Мы интенсивно работаем над тем, чтобы Украина имела все необходимые средства для эффективной самообороны", - добавил Блинкен, подчеркнув: "Мы надеемся на победу Украины".

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В результате российских атак в Добропилле произошло отключение электроэнергии, в результате чего 150 шахтеров оказались заблокированными в угольной шахте. Из-за нарушений, вызванных российскими налетами, Добропилля и прилегающие поселения, в том числе угольные шахты, остались без электроэнергии.

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Правительство Шотландии признало необходимость увеличения бюджетов гражданской обороны в ответ на продолжающийся конфликт в Украине. Решение правительства Швеции было принято на основе уроков, извлеченных из войны в Украине, подчеркивая важность обеспечения функционирования ключевых секторов общества в период конфликта.

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