Многие жители Восточной Германии выражают разочарование экономическим прогрессом в их районе.

Несмотря на успехи в экономическом догонянии и благоприятные тенденции на рынке труда, значительное число немцев из восточных земель недовольны экономическим прогрессом своей страны. Согласно опросу, проведенному институтом экономики (IW Cologne), 21% считают свой город или район зависимым.

Этот опрос, основанный на опросе около 5500 человек, был опубликован в пятницу. В отличие от этого, только 10% в западной части Германии разделяют подобные взгляды. С другой стороны, всего 9% восточных немцев считают свой город или район процветающим, в то время как в западной части этот показатель составляет 20%. В обеих частях страны около половины считают свою местность стагнирующей, и примерно одна пятая считает ее процветающей.

Несмотря на значительное снижение безработицы, менее одной трети восточных немцев довольны развитием местного рынка труда за последние десять лет. На самом деле, треть выражает недовольство. По словам аналитика IW Маттиаса Дирмайера, беседовавшего с Reuters, демографические факторы играют здесь значительную роль. "И старение населения, и отток жителей могут затмить любые положительные тенденции", - заявил Дирмайер. За исключением нескольких городов, таких как Лейпциг, Дрезден и большая берлинская область, восточная часть сталкивается с серьезной потерей населения. С 2012 по 2022 год восточные районы потеряли в среднем 2,2% своего населения, в то время как западные районы показали рост населения на 4,5%.

Опрос выявляет значительную разницу в восприятии между восточными и западными немцами, при этом только 10% в западной части Германии разделяют мнение, что их город или район зависим, по сравнению с 21% в восточной части. Эта разница в восприятии частично объясняется демографическими проблемами, с которыми сталкивается восточная часть, как отметил аналитик IW Маттиас Дирмайер. В беседе с Reuters он подчеркнул влияние старения населения и сокращения населения во многих восточных регионах.

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